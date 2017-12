Ako povedať, že sme Kazachovia?

Kazašský režisér Erkin Rakišev sa snaží vyvrátiť obraz, aký o jeho krajine vytvoril Borat.

27. nov 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Aký je obraz Kazachov, keď idú do sveta? Mnohí si myslia, že po filme Borat zlý. Režisér Erkin Rakišev preto teraz nakrútil vlastné pokračovanie britskej komédie. Do svetových kín by malo prísť začiatkom budúceho roka.(Zdroj: BONTONFILM)

Komédia o exotickom kazašskom novinárovi Boratovi bude mať pokračovanie. Hlavným hrdinom bude Boratov brat Bilo, ktorý je momentálne zavretý na psychiatrii. Aj tak si však jej režisér Erkin Rakišev myslí, že tým svojich krajanov zbaví hanby, ktorú na nich uvalil britský komik Sacha Baron Cohen.

Keď si filmári myslia, že by bolo skvelým nápadom postaviť svoj scenár na trieskaní spoločensko-politických nezmyslov o nejakej krajine, zvyčajne si tú krajinu vymyslia. Luis Buňuel si pre film Skrytý pôvab buržoázie vymyslel postavu veľvyslanca a teroristky z latinskoamerickej krajiny Miranda, Sydney Pollack vo svojej dráme Tlmočníčka chystal atentát na prezidenta africkej republiky Matobo.

Ale anglický komik Sacha Baron Cohen si myslel, že takéto opatrné tančeky sú nezmysel a keď písal komédiu o novinárovi Boratovi, úplne otvorene povedal: On je z Kazachstanu. Dôsledky jeho odvahy ešte dodnes neodzneli.

Ako sa mohli brániť?

Borat by svojej krajine robil hanbu, aj keby nič nehovoril, pretože sa príšerne obliekal a nosil nemožné fúzy. Lenže on aj hovoril. Vysvetľoval, že národným nápojom je v Kazachstane konský moč, ženy sú vraj skvelé prostitútky a že dievčatá už nie sú pod zákonom, keď oslávia desiate narodeniny.

A potom, všetky tie politicky nekorektné otázky, ktoré položil pri svojej návšteve Spojených štátov! Ak niekto taký humor nepochopil, aké možnosti Kazachovia mali, aby sa proti takému obrazu bránili?

Na filmárov prišli nejaké žaloby (ozvali sa aj obyvatelia rumunskej dediny, ktorú vydávali za Boratovo rodisko, ozval sa jeden Newyorčan, ktorého Borat obťažoval na svojej prechádzke po Piatej avenue), ekonómovia posielali články do svetových médií, písali, ako kazašská ekonomika prosperuje, turistické agentúry lákali mladých cestovateľov na víkendové návštevy.

Režisér Erkin Rakišev nie je presvedčený, že to bolo dosť. „Každý Kazach, ktorý chodí na Západ, sa cíti nepríjemne, keď musí povedať, odkiaľ pochádza," hovoril pre BBC. „To len preto, že si nás celý Západ stotožňuje s Boratom."

Nie sme blázni

Rakišev nevidel inú možnosť, len nakrútiť pokračovanie Cohenovho filmu, nazval ho Môj brat Borat. Jedným z hlavných hrdinov bude tentoraz americký novinár, ktorý dostane chuť vidieť Kazachstan.

Vyhľadá aj Boratovo rodisko - a je šokovaný, aké moderné mesto objaví. Realistické, alebo presnejšie, realistickejšie prostredie sa pritom nevylučuje s tým, že Američan na svojej ceste stretne aj nejakých bláznov.

Prvým z nich bude Boratov brat Bilo, druhým a tretím Usáma bin Ládin a George Bush, ktorí sú spolu s ním hospitalizovaní v psychiatrickej liečebni. A keď vyjde čas, Bila znásilní somár a palicou zmláti nahnevaná babička.

„Keby Boratov brat znásilnil somára, možno by náš humor považovali za nemravný, ale keď je to naopak, malo by to byť v poriadku," povedal pre BBC Erkin Rakišev.

Tým chcel vysvetliť, aký bude rozdiel medzi jeho komédiou a „záchodovým humorom" Sachu Barona Cohena. „Nie sme blázni, berieme ohľad na vkus západného publika. Ide nám predsa najmä o to, aby pochopili, aký Kazachstan naozaj je."

Musí to byť hit

Borat bol v našich kinách pred šiestimi rokmi, mal veľkú a netradičnú kampaň. Cohen sa odmietal obliecť do civilu, všetku propagačnú činnosť mal na starosti sám Borat. Prešiel kus sveta, mával divákom, poskytoval rozhovory. Možno si kazašskí filmári svoje neautorizované pokračovanie nebudú môcť dovoliť až tak veľkoryso propagovať.

Ale Rakišev má s Boratom spoločné aspoň sebavedomie: „Za posledné tri roky som v Kazachstane nakrútil šesť filmov a môžem vám povedať, že z nich boli okamžite hity."