Müller sa vrátil na hudobný trón, absolútnym Slávikom je Smatanová

Richard Müller sa vrátil na slovenský hudobný trón. Po siedmich rokoch dnes získal prestížne ocenenie zlatý Slávik v kategórii spevák.

26. nov 2010 o 22:51 ČTK

BRATISLAVA.

Po tom, čo sa vlani po viacročnej prestávke opäť umiestnil v prvej trojke, tento rok v diváckej ankete zosadil štvornásobného víťaza Petra Cmorika. Prvenstvo z minulého roka si medzi speváčkami obhájila Zuzana Smatanová, k tomu navyše pridala aj titul absolútneho Slávika. Spomedzi kapiel bol opäť najúspešnejší Desmod.

Müllerov úspech bol prekvapením večera. "To sa tak hovorí, ale ja som to naozaj nečakal," povedal Müller, ktorý tiež počas večera predstavil skladbu Čiara z nového albumu. Cmorik sa tento rok musel uspokojiť so strieborným Slávikom, na treťom mieste skončila "stálica" Miro Žbirka. Ďalšími nominovanými dnes bol ešte Pavol Habera a kontroverzný raper Rytmus.

Rovnako ako Müller sa vraj tešila aj dnes už šesťnásobná víťazka Smatanová, ale aj nová strieborná Slávica Tina, ktorá cenu ešte nikdy nezískala, hoci bola niekoľkokrát nominovaná. Na treťom mieste skončila Jana Kirschner. Prvýkrát nominovaná Kristína síce sošku v tejto kategórii nedostala, získala však cenu za Hit roka a Rádioslávika za najhranejšiu skladbu roka, Horehronie.

Za staronovým Slávikom Desmodom, ktorý zaspieval jednu zo svojich novších pesničiek Za tebou, opäť skončil Elán. Ten tiež predviedol ukážku zo svojho nového albumu Anjelská daň. Bronz získali I.M.T. Smile. Počty hlasov zatiaľ nie sú známe, lebo diváci mohli meniť poradie do poslednej chvíle.

V bratislavskej Starej tržnici počas slávnostného odovzdávania cien vystúpilo viac ako päťdesiat účinkujúcich. V programe nechýbal ani aktuálny duet niekoľkonásobných Slávikov - Smatanovej a Cmorika.