Kultúrne tipy na tento týždeň

Kam za kultúrou? Vyberte si z našich tipov na koncerty, výstavy, a iné akcie.

29. nov 2010 o 0:00 (kul)

Pondelok 29. november 2010

Diskusia / Tomáš Štrauss

17.00 h, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

Nadácia súčasného slovenského výtvarného umenia a Galéria Cypriána Majerníka organizujú ďalšiu zo svojich debát. V priestoroch GCM bude v pondelok o 17.00 h diskusia s Tomášom Štrausom: 2010, pokus o pomenovanie tečúceho, a teda o novom a prepracovanom vydaní knihy Toto rozbiehajúce sa 21. storočie.

Utorok 30. november 2010

Výstava / Andrej Haršány, Miloš Balgavý

18.00 h, Klub 3, Galéria Jána Koniarka, Trnava

Galéria Jána Koniarka v Trnave otvorí v utorok o 18.00 h výstavu DATA Body Andreja Haršányho, ktorej kurátorom je Miroslav Zajac, a výstavu Miloša Balgavého Keramika, ktorej kurátorkou je Dana Janáčková.

Festival BHS / Arménska filharmónia

19.30 h, Historická budova SND, Bratislava

Bratislavské hudobné slávnosti budú v utorok znieť priam exoticky - spoza Kaukazu sa predstaví Arménska filharmónia so svojím šéfdirigentom Eduardom Topchianom. Znieť bude Koncert pre husle a orchester d mol op. 46 Arama Chačaturiana a Symfónia č. 5 d mol op. 47 Dmitrija Šostakoviča. Sólistom večera bude huslista, Anush Nikoghosian.

Koncert / Longital

20.00 h, U Očka, Bratislava

Longital v utorok večer U Očka odpremiéruje svoj nový koncertný program aj s pesničkami z nedávno vydaného albumu Teraz! Navyše bude prebiehať aj Vianočný Slnko bazár, kde si môžete kúpiť Slnko albumy za dobré ceny, toto bude veľmi dobrý večer!

Film / Záhada na ceste do Sintry

17.00 h, A4, Bratislava

V utorok večer premietajú v bratislavskej A4-ke film Záhada na ceste do Sintry, adaptáciu románu Eça de Queirósa, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov portugalského realizmu. Projekcia filmu je súčasťou rozsiahleho projektu - Pocta Eçovi de Queirósovi, o ktorom sa viac dočítate na www.portugal.sk.

Koncert / Frederik (SWE)

20.00 h, Stanica Žilina-Záriečie

Pesničkárske trio Fredrik z juhu Švédska stelesňuje to najlepšie zo škandinávskej experimentálnej pop-estetiky: podmanivé melódie, bohato vrstvené aranžmány a očarujúca inštrumentácia evokujúca hudbu skupín ako Sigur Rós alebo Efterklang. Bez zbytočného „prekomponovávania" stavia Fredrik vrstvu po vrstve atmosférické, melodicky silné a trochu mystické zvukové plochy. To všetko v utorok večer na Stanici!

Výstava / Katarína Alexyová - Fígerová

17.00 h, K. Gallery, Bratislava

V K.Gallery otvoria v utorok o 17.00 h výstavu Kataríny Alexyovej-Fígerovej s názvom Biele cestičky / obrazy a plastiky.

Komorný koncert / 4 dychy 1 klavír

18.00 h, Galéria umenia, Nové Zámky

V rámci štvrtého ročníka cyklu komorných koncertov Galéria plná hudby odznie v utorok o 18.00 h koncert 4 dychy 1 klavír, v ktorom sa predstavia: Ivan Šiller, Ivan Danko, Ronald Šebesta, Přemysl Vojta a Martin Petrák. Odohrajú skladby W.A. Mozarta a L. van Beethovena.

Muzikál / Rybár a jeho duša

18.00 h, Dom kultúry, Trnava

Dve trnavské ochotnícke divadlá, the-a(r)t-re a Dištanc, sa spojili a v utorok večer uvádzajú premiéru svojho muzikálu Rybár a jeho duša.

Streda 1. december 2010

Výstava / ComunistarDesigners

18.00 h, Výstavný a informačný bod Satelit, Dobrovičová 3, Bratislava

Slovenské centrum dizajnu predstavuje tvorbu trojice dizajnérov prezentujúcich sa pod značkou ComunistarDesigners. Založili ju absolventi ateliéru produkt dizajnu bratislavskej VŠVÚ, Roman Ficek, Peter Jakubík a Marián Laššák. Výstava, ktorú otvoria v stredu o 18.00 h v Satelite, ukazuje prierez ich doterajšou tvorbou, ktorá je zameraná na dizajn nábytku, bytové doplnky a drobné úžitkové predmety. V rámci výstavy sa 15. decembra bude konať predvianočný predaj ich produktov za účasti autorov.

Vizuálne umenie / Matěj Smetana

18.00 h, galéria Space, Bratislava

V bratislavskej galérii Space sa o 18.00 h predstaví so svojou tvorbou Matěj Smetana, ktorý patrí medzi súčasných najvýraznejších mladých českých umelcov. Zároveň bude uvedené nové číslo časopisu Flash Art.

Výstava / Yuri Dojc: Pokušenie

Galéria mesta Bratislavy

Výstavu významného rodáka zo Slovenska, fotografa Yuriho Dojca, ktorý už takmer polstoročie žije a aktívne tvorí v Toronte, otvorí Galéria mesta v Bratislavy v stredu. Kurátorom výstavy je Marián Pauer.

Výstava / Zlatom a ohňom. Umenie Slovenska na konci stredoveku

17.00 h, SNG, Bratislava

SNG predstaví výkladom Dušana Burana výstavu Zlatom a ohňom. Umenie Slovenska na konci stredoveku, ktorá momentálne prebieha v parížskom Múzeu Cluny - Národnom múzeu stredoveku v Paríži. Súčasťou podujatia bude aj predstavenie unikátnej akvizície zbierky Gotického umenia SNG.

Štvrtok 2. december 2010

Festival / Petjazz 2010

19.00 h, Klub Za zrkadlom, Bratislava

Džezový festival PETJAZZ oslavuje už 10. narodeniny! Vo štvrtok 2. decembra v petržalskom Klube Za zrkadlom bude hrať obnovená formácia Sláva „Sanyho Gréka" - Sanyland & Sue, Martin Valihora & Funk Punk Project a rovnako známi hudobníci Milo Suchomel, Luboš Šrámek, Štefan Bartuš, ktorých hosťom bude srbský bubeník Dušan Novakov a americká speváčka Gail Anderson.

Festival / Next 2010: Suši pre vaše uši!

11. ročník festivalu pre pokročilých

A4 - Nultý priestor, Bratislava

Vo štvrtok štartuje jedenásty ročník medzinárodného festivalu Next, a teda radikálne melódie, živelné improvizácie, originálne techniky hrania, akustické nástroje aj elektronika. Tri dni inšpiratívnej hudby bez žánrového i vekového obmedzenia predstavia hudobníkov z Británie, Nemecka, Nórska, Mexika i elektronickú scénu z Libanonu. Okrem koncertov čaká na divákov aj špeciálny bonus v podobe festivalových novín Next (p)age. Prvý večer sa predvedie aj škandinávske trio The Thing (na snímke), v ktorom hrá Mats Gustaffson (saxofóny, elektronika), Ingebrigt Flaten (kontrabas) a Paal Nilssen-Love (bicie).

Výstava / Tothalita

17.00 h, Galéria umenia v Nových Zámkoch

Monogramista T. D sa predstaví ďalšou výstavou - Tothalita, ktorú otvoria v Galérii umenia v Nových Zámkoch vo štvrtok o 17.00 h. Práce zo 70. a 80. rokov minulého storočia bude sprevádzať aj úvodná performance - Odobierka, zbohom ostávajte totalitné prahy Tomáša Džadoňa o 17.17 h. Kurátorkou výstavy je Helena Markusková, potrvá do 8. januára.

Výstava / Pikantotéka

18.00 h, Slovenský inštitút, Budapešť

Vo štvrtok otvoria vo výstavnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti výstavu Pikantotéka troch umelcov - Cyrila Blaža, Michala Černušáka a Veroniky Rónaiovej. Kurátorom výstavy je Vladimír Beskid.

Čítačka / Jana Juráňová

17.00 h, Mestská knižnica Bratislava

Dnes o 17.00 h bude v Mestskej knižnici - Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry autorské čítanie Jany Juráňovej z jej kníh Orodovnice, Žila som s Hviezdoslavom a Lásky nebeské. Súčasťou bude aj hudobné vystúpenie.

Výstava / CE.ZA.AR 2010

17.00 h, Východoslovenská galéria, Košice

Vo štvrtok o 17.00 h sa v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach uskutoční vernisáž výstavy CE.ZA.AR 2010 spojená s odovzdávaním diplomov autorom ocenených a nominovaných diel prihlásených do súťaže CE.ZA.AR 2010.

Pecha Kucha Night Bratislava

20.20 h, MMC (bývalý Babylon) Bratislava

Už dvanáste pokračovanie Pecha Kucha v Bratislave! Predstavia sa: Kamila Amblerová, Viera Čakányová, Juraj Čarný, Ašot Haas, Dominika Horáková, Zlatica Hujbertová, Ondrej Jób, Igor Marko, Boris Ondreička, Martin Rajniš, Katarína Slaninová, Viktor Šabík, tomáš Vaněk.

Piatok 3. december 2010

Výstava / Štefan Balázs

17.30h, Dom umenia, Bratislava

Výstava Štefana Balázsa s názvom Sémantické geometrie v koncepcii Jiřího Valocha predstavuje jeho tvorbu výberom od roku 1998. Je súčasťou cyklu troch výstav, ktoré prezentujú výber z maliarskej tvorrby Balázsa od konca 80. rokov (výstava Expresia Manierizmus / Histórie v priestoroch Slovenskej výtvarnej únii v koncepcii Richarda Gregora) a 90. rokov The Nineties / Organics v Gallery Kressling v Bratislave.

Performancia / Miha Erman (SL)

19.00 h, Stanica Žilina-Záriečie

Room with no Echo (Izba bez echa) vychádza z experimentov z ancechoickou (bezodzvukovou, akusticky mŕtvou) miestnoťou, kde človek stráca podstatnú časť komunikačných a orientačných zmyslov. Pre divadelného režiséra, zvukového a video umelca, ale aj zubného technika Mihu Ermana je takýto priestor kapsuľou, kde človek stráca väzby s priestorom a spoločnosťou. Performancia sa venuje identite človeka v stave vlastnej jedinečnosti. Cez zvuk video a interakciu tela s médiami a priestorom, či základnými prírodnými elementami sa snaží zistiť základ reprezentácie a existencie tela.

Koncert / The European Saxophone Ensemble

Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava

Na pôde Slovenského rozhlasu sa v piatok večer predstaví unikátne dvanásťčlenné saxofónové teleso The European Saxophone Ensemble. Orchester sa sústreďuje na nové hudobné diela, prelína medzi klasickou, modernou a avantgardnou hudbou.

Výstava / Renáta Ormandíková

16.00 h, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš

Vernisáž výstavy Trofeje, Renáty Ormandíkovej, ktorej kurátorkou je Zuzana Gažíková, sa uskutoční v Centre Kolomana Sokola v piatok o 16.00 h. Výstavu organizuje Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa.

Výstava / Očami (Ne)viditeľné

17.00 h, Dom umenia, Bratislava

O 17.00 h sa v Dome umenia uskutoční vernisáž výstavy Očami (ne)viditeľné - Reflexia kresťanstva v súčasnom umení v kurátorskej koncepcii Aleny Piatrovej a Daniely Čarnej. Výstava potrvá do 9.1.2011.

Výstava / 50 rokov Bábkového divadla na Rozcestí

Úrad BBSK, Námestie SNP, Banská Bystrica

Bábkové divadlo na Rázcestí usporiadalo pri príležitosti osláv 50 rokov svojho fungovania výstavu. V priestoroch Úradu BBSK na Námestí SNP v Banskej Bystrici si ju môžete pozrieť až do 14. januára.

Kniha / Ján Uličiansky - Sedem rozprávkových hier

16.00 h, Panta Rhei na Poštovej v Bratislave

V piatok popoludní uvedie v priestoroch Panta Rhei na Poštovej autor Ján Uličiansky, Daniel Hevier a Ján Galovič novú knihu pre deti a dospelých - Sedem rozprávkových hier.

Koncert / Jelly Belly, Bios, Posledné decembrové dni

19.15 h, Subteren, Michalovce

December sa v michalovskom Subteren-e začne koncertami. V piatok večer o 19.15 vystúpia kapely Jelly Belly, Bios a Posledné decembrové dni.

Mikroskop / Robert Bielik

18.00 h, Ex Café, Bratislava

Tohtoročný posledný Mikroskop v organizácii združenia 13 kubikov bude patriť Robertovi Bielikovi. V bratislavskom Ex Café o 18.00 h sa s umelcom bude rozprávať teoretička umenia Beata Jablonská.

Výstava / Oheň a Ľad

18.00 h, Dvorana Ministerstva kultúry SR, Bratislava

Výstava Oheň a Ľad, ktorú otvoria v piatok o 18.00 h ukazuje výsledky spolupráce dvoch významných fínskych dizajnérov: Tapia Wirkkalu a Tima Sarpaneva s Veniniho manufaktúrou na ostrove Murano/Benátky. Vyše 80 objektov, ktoré sú prezentované predstavuje Fínske múzeum skla z mesta Riihimäki. Exponáty pochádzajú zo súkromných zbierok a boli doplnené o objekty múzea.

Sobota 4. december 2010

Koncert / Soozvuk - Faces Piano Trio

19.30 h, Pálffyho palác, Bratislava

Piaty koncert skladateľského združenia Soozvuk predstaví trojicu Faces Piano Trio v zložení: Ivana Pristašová - husle, Boris Bohó - violončelo, Ladislav Fančovič - klavír. Trio zahrá o 19.30 h v Pálffyho paláci v Bratislave skladby Antona Steineckera, Lucie Papanetzovej, Mariána Lejavu a Petra Grolla.

Festival / Uprising Winter Edition

MMC, Hopkirk, Bratislava

V sobotu 4. decembra sa v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC) uskutoční klubová verzia reggae festivalu Uprising s názvom Uprising Winter Edition. Na podujatí vystúpia britský spevák Macka B spoločne s Roots Ragga Band a nemecká kapela Irie Révoltés, ktorá predstaví svoj nový album Mouvement Mondial (2010). Okrem nich na festivale odohrajú svoje sety aj dídžeji z Jah Division Sound Gang a Jahmusic Lightaz. Uprising Winter Edition sa okrem MMC bude konať aj v klube Hopkirk, kde budú počas celého večera hrať dídžeji Young Jay a Bass(t)art.

Nedeľa 5. december 2010

KINOTIP / Videokracia Silvio Berlusconi ovláda takmer všetky talianske médiá (90 percent televíznych staníc) aj vrcholnú politiku, ale nik nemôže tvrdiť, že ľuďom nedopraje dostatok zábavy a polonahých žien. Tými sa talianska televízia priam hemží a usmievavé dievčatá stojace vedľa každého moderátora majú už aj svoj názov a poznávacie gestá. Celovečerný dokument Videokracia, ktorý minulý týždeň prišiel aj do našich kín, ohlasujú správy, že jeho režisér Erik Gandini je taliansky Michael Moore. To nie je celkom pravda, jednak preto, že nevystupuje pred kamerou a najmä preto, že jeho film je viac zábavný ako nástojčivý. Namiesto odhaľovania škandálov a korupčných mechanizmov ponúka iba rýchle načrtnuté profily verejne známych osobností, od politika až po slávneho bulvárneho novinára, ktorého dôležitosť preháňa, zároveň sleduje ambiciózneho robotníka, čo sa chce na obrazovky dostať s bizarnou kombináciou karate a spevu. Taliansko pôsobí dojmom dekadentnej krajiny, kde nikomu nevadí, ako sa politici zahrávajú s mocou a sexom, najmä keď toho druhého sa každému trochu ujde. Ján Gregor

Pondelok 6. december 2010

Koncert / Laibach (SLO)

21.00 h, Kasárne-Kulturpark Košice

Ikona slovinskej hudobnej scény Laibach sa v pondelok večer predstaví v Kulturparku aj so svojou multimediálnou šou! Predskokanom je slovenská kapela Bios.

Štvrtok 9.december 2010

Diskusia / Mila Haugová

SNG, Bratislava

V rámci tradičných diskusií v SNG bude Silvester Lavrík diskutovať s poetkou Milou Haugovou.

Piatok 10. december 2010

Koncert / Nathaniel Preston - Twin Dragons

19.30 h, Múzeum obchodu, Podunajské Biskupice

Basgitarista, spevák, či skladateľ, Nathaniel Peterson, známy aj ako Azariah Cane je bizarnou postavou americkej, ale aj svetovej bluesrockovej scény. Narodil sa v Memphise a už ako 13 ročný odišiel z domu a naplno sa venoval hudbeV 70-tych rokoch hrával s hudobníkmi ako Jimmy Reed, John Lee Hooker, Mitch Ryder, Rusty Day z Cactus, či Tim Buckley. V Múzeu obchodu si s ním v rámci projektu „Rock v múzeu" zahrajú talianski hudebníci - gitarista Fulvio Feliciano a bubeník Pino Liberti. Ako predkapela vystúpi Loveblade.