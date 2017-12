Slávik: ani poriadne, ani natvrdo

Víkendový galavečer populárnych hudobných cien bol zaujímavý iba hlasovaním.

29. nov 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Zopár prekvapení v nomináciách, inak nuda. Na pódiu aj v hľadisku. Také bolo tohtoročné udeľovanie cien Slávik.

V piatok sa konali dve akcie. Tá, ktorá bola v Košiciach, sa volala Koncert pre masovú kultúru, a vystúpili skupiny Chiki liki tu-a s Kolowratom. Keďže sa hralo vo výklade kníhkupectva, také masové ako televízny Slávik to nebolo, no s hudbou to malo spoločné určite viac.

Tanec celebrít

Zdalo by sa, že je čudné otvoriť večer hudobných cien vystúpením tanečnej skupiny, aj pri pesničkách Zdenky Prednej a Kristíny boli na pódiu namiesto hudobníkov iba tanečníci. Slávik sú však ceny za popularitu, nie za hudbu, a tak sa v priamom prenose televízie Markíza dali vidieť najmä celebrity.

Organizátori súťaže sľubovali „špeciálne čísla". Že nemysleli len na sledovanosť, mali dokázať aj moderátori Vera Wisterová a operný spevák Filip Tůma. Ich pokus o dialóg formou slávičieho spevu bol jemne povedané dosť rozpačitý. Prečo Tůma spieval mix popových hitov, keď sa s mnohými z tých pesničiek a o dosť vtipnejšie počas večera pohrali aj rapperi z A.M.O., je dramaturgická záhada.

„Myslím si, že sa to zaobišlo bez nejakých dramatických trapasov a kiksov alebo faux pas. Ani sme nikoho neurazili," povedala Wisterová. Keď na záver špeciálneho duetu so Smatanovou Cmorik rapoval „Chcel som vás len pozdraviť a ty máš takú peknú riť", vyznelo to trochu inak, ale to je asi vec vkusu divákov.

Keď k tomu pridáme retrografiku, televízny Slávik 2010 ponúkol dosť málo. Škoda. Vlani sa pritom dali badať náznaky zlepšenia vo vtipných dokrútkach nominovaných hudobníkov, tento rok už boli zase nudné (dokonca Janu Kirschner predstavili pesničkou zo staršieho albumu). Galavečer by buď potreboval zbaviť sa pokusov o humor, alebo nájsť niekoho, kto ho naozaj vie robiť. „Vlani to bolo bezbolestne a rýchlo, teraz to bude poriadne a natvrdo," povedala šéfredaktorka najčítanejších novín pri odovzdávaní jednej z cien. Bolo to presne naopak.

SLÁVIK 2010 Kto získal ceny Spevák: Richard Müller

Speváčka: Zuzana Smatanová

Skupina: Desmod

Objav roka: Ján Mitaľ

Skokan roka: Good Fancy

Rádioslávik: Kristína

Pozn. Presný počet hlasov ešte nie je známy, lebo diváci mohli esemeskovať aj počas priameho prenosu a organizátori nestihli zrátať hlasy.

Aký má vlastne táto súťaž zmysel? Asi najlepšie to zhodnotila herečka Michaela Čobejová: „Čokoľvek si myslíme o ľudovom hlasovaní, určite je pre nás všetkých veľkým zadosťučinením, keď cítime pri našej práci, akú máme podporu od ľudí."

Podporu od ľudí pocítil najmä Richard Müller. Po dlhšej pauze vlani získal bronz a teraz prekvapivo dostal medzi spevákmi najviac hlasov a azda najväčšie ovácie v sále: „Zvykne sa to hovoriť, ale ja som to naozaj nečakal," povedal Müller, ktorého kariéra sa pomaly začína obracať k časom najlepšej slávy (v tom lepšom zmysle). „Víťazstvo som odhadoval na nula percent, hovoril som si, či budem v tej trojke."

Prekvapivo sa tvárila aj Zuzana Smatanová, ktorá vyhrala nielen medzi speváčkami, ale aj celkovo. Jej fanklub je momentálne najväčší. Verných priaznivcov má aj skupina Iné kafe, ktorá tento rok ohlásila comeback. Naopak, prvá nominácia Kristíny a Rytmusa v kategórii spevák sa očakávali. Pesničky Horehronie a Príbeh nepočul asi len málokto.

No Name sa zo slovenskej mainstreamovej scény úplne vytratili. Vlani boli aspoň nominovaní, teraz nič. V Česku však v sobotu vyhrali v kategórii Slávik bez hraníc. Inak tam absolútne dominuje stará garda. Karel Gott už má doma viac sošiek ako väčšina slovenských ocenených rokov, medzi speváčkami podobne kraľuje Lucie Bílá a najpopulárnejšou českou skupinou sa opäť stal Kabát.