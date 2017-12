Zomrel herec Leslie Nielsen

Herec Leslie Nielsen, ktorý desaťročia rozosmieval úlohami v bláznivých komédiách a paródiách ako Pripútajte sa, prosím! (1980) alebo sérii Bláznivých striel (1988, 1991 a 1994), zomrel v nedeľu vo veku 84 rokov.

29. nov 2010 o 9:06 SITA

Nestarnúci herec známy z bláznivých komédií skonal v nedeľu v nemocnici na následky komplikácií zápalu pľúc.

BRATISLAVA.

Ako na svojej webovej stránke uvádza magazín People, jeho agent John. S. Kelly potvrdil, že rodák z Kanady skonal v nedeľu v nemocnici neďaleko svojho domu vo floridskom Fort Lauderdale na následky komplikácií zápalu pľúc. Bola pri ňom milovaná manželka a priatelia. S pneumóniou bol pritom hospitalizovaný už takmer dva týždne. Jeho synovec Doug Nielsen povedal pre kanadskú rozhlasovú stanicu CKNW, že strýko "jednoducho zaspal a skonal".

Začínal ako vážny dramatický herec



Leslie William Nielsen sa narodil 11. februára 1926 v kanadskej provincii Saskatchewan rodičom dánsko-waleského pôvodu. Jeho otec bol členom Kráľovskej kanadskej jazdnej polície a veľmi si zakladal na disciplíne. Práve vďaka tomu vraj Leslie v sebe objavil herecký talent - otcovi musel často klamať, aby sa vyhol tvrdým trestom.

Študoval na Lorne Greene Academy of Radio Arts v Toronte a pôsobil ako rozhlasový hlásateľ a dídžej. Štúdiu herectva sa venoval v newyorskom Neighborhood Playhouse.

Leslie Nielsen bol pôvodne vážnym dramatickým hercom, ktorý začínal svoju kariéru v päťdesiatych rokoch. V roku 1956 sa objavil napríklad v sci-fi klasike Zakázaná planéta alebo v roku 1972 ako kapitán vo filme Dobrodružstvo Poseidona.

Počas šesťdesiatych a na začiatku sedemdesiatych rokov pôsobil prevažne v televízii. Jeho herecký charakter sa však úplne prevrátil v roku 1980, keď sa objavil v bláznivej paródii na letecké katastrofické filmy Pripútajte sa, prosím!.

Zrazu bola z neho hviezda šialených komédií. Seriál Police Squad! z roku 1982 síce nedosiahol veľký úspech, v roku 1988 však podľa neho vznikla prvá zo série Bláznivých striel. Jeho filmy odvtedy parodovali katastrofické hollywoodske trháky, drámy z nemocničného prostredia, upírske a hororové filmy, akčné hity a mnohé ďalšie. Pokračovania sa Bláznivá strela dočkala v podobe Bláznivej strely 2 1/2: Vôňa strachu (1991) a Bláznivej strely 33 a 1/3: Posledný trapas (1994).

Okrem toho sa Nielsen objavil v ďalších paródiách ako Bláznivý exorcista (1990), Drakuloviny (1995), Agent WC-40 (1996), Pán Magor (1997), Utopenec na úteku (1998), 2001: Vesmírna prda (2000) alebo Scary Movie 3 (2003) a komédiách ako Kevin zo severu (2001) či Kamufláž (2001). V roku 2006 sa na plátna kín vrátil vo štvrtom Scary Movie.

Stvárnil vyše 220 postáv



Aj po osemdesiatke bol ďalej herecky aktívny - účinkoval v divadle a svoj hlas pravidelne prepožičiaval do reklám alebo kreslených filmov. Vo februári 2007 sa začal objavovať ako lekár vo vtipnom vzdelávacom televíznom seriáli Doktorológia. V roku 2007 si zahral aj v komediálnej dráme Music Within a o rok neskôr sa predstavil vo dvoch paródiách - Superhrdina a An American Carol. V roku 2009 sa objavil v ďalšej paródii s názvom Spanish Movie.

Nielsen sa počas svojej kariéry predstavil vo viac ako stovke filmov a množstve televíznych programoch, pričom stvárnil vyše 220 postáv. Získal niekoľko čestných titulov, hviezdy na hollywoodskom Chodníku slávy a Kanadskom chodníku slávy a v roku 2002 mu udelili Rád Kanady.

Leslie Nielsen bol štyrikrát ženatý. V roku 2001 si vzal Barbaree Earl. Predtým v rokoch 1981 - 1983 bol ženatý s Brooks Oliver, v rokoch 1958 - 1973 s Alisande Ullman, s ktorou má dve dcéry Mauru Nielsen Kaplan a Theu Nielsen Disney. Jeho prvou manželkou bola v rokoch 1950 - 1956 Monica Boyer.