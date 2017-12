Našli množstvo neznámych diel Picassa

29. nov 2010 o 15:00 TASR

PARÍŽ. Právny zástupca správy majetku Pabla Picassa informoval, že francúzsky elektrikár na dôchodku, ktorý v 70. rokoch pracoval pre umelca, predložil 271 doteraz neznámych diel Picassa. Experti, ktorí kolekciu preskúmali, sú presvedčení, že diela sú pravé a odhadli cenu tohto pokladu na najmenej 60 miliónov eur, píše dnešná francúzska tlač.

Správcovia majetku podali na muža žalobu za držbu odcudzených diel a úrad pre boj proti obchodovaniu s odcudzenými kultúrnymi dielami, ktorý je súčasťou ministerstva vnútra, ich v dome 71-ročného Pierra Le Guennec a jeho manželky na Cote d'Azur zabavil.

Objavený poklad pozostáva od náčrtkov cez perokresby až po hotové maľby, vrátane deviatich kubistických obrazov, ktoré samotné experti ohodnotili na približne 40 miliónov eur. V kolekcii je aj akvarel z Picassovho modrého obdobia, portréty jeho prvej ženy Olgy, ako aj množstvo litografií a gvašov, napísal denník Libération.

Právny zástupca správy majetku Jean-Jacques Neuer povedal, že Le Guennec kontaktoval v septembri Picassovho syna Claudea ako jedného zo správcov majetku a diela mu ukázal.

Je nejasné, ako sa muž, ktorý počas ostatných troch rokov Picassovho života (zomrel 1973) inštaloval poplašné systémy vo viacerých umelcových domoch, vrátane jeho vily v Cannes, k dielam dostal. On sám tvrdí, že "ich dostal do daru" od Picassovej manželky aj od umelca, píšu noviny Libération.

Claude Picasso je presvedčený, že otec by nikdy nikomu nedaroval také množstvo svojich diel. "To nemá logiku...Bola to súčasť jeho života," dodáva denník Libération.

