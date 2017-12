Zomrel režisér a herec Irvin Kershner

Americký filmový režisér i príležitostný herec Irvin Kershner zomrel dnes doma v Los Angeles po dlhej chorobe.

29. nov 2010 o 16:39 TASR

LOS ANGELES/PARÍŽ. Americký filmový režisér i príležitostný herec Irvin Kershner zomrel dnes doma v Los Angeles po dlhej chorobe vo veku 87 rokov. O umelcovom úmrtí informovala jeho v Paríži žijúca krstná dcéra Adriana Santini.

Kershner, rodák z Filadelfie, nakrúcal filmy od konca 50. rokov minulého storočia. V jeho filmografii možno nájsť nielen jednu z úspešných snímok sci-fi ságy Hviezdne vojny - Impérium vracia úder (1980) -, ale aj bondovku Nikdy nehovor nikdy (1983) so Seanom Connerym v úlohe agenta 007 Jej Veličenstva, či sci-fi Robocop 2 (1990).

Kershner v mladosti hrával na husle a violu, a aj komponoval. Hudba i výtvarné a fotografické umenie boli v tejto fáze tými najdôležitejšími zložkami jeho života.

Neskôr pôsobil ako dokumentarista v Grécku, Turecku a Iráne v službách Americkej informačnej agentúry.

Z jeho umeleckých prác možno spomenúť aj snímku Oči Laury Marsovej s Faye Dunaway a Tommym Lee Jonesom v hlavných úlohách, či kritikou ospevovaný a nomináciami na Emmy ovenčený televízny seriál Raid On Entebbe. Nakrútil ho s hviezdnym obsadením podľa skutočnej udalosti - teroristického prepadu lietadla Air France smerujúceho z Tel Avivu do Paríža a jeho únosu do africkej Ugandy.

Príležitostný herec Irvin Kershner debutoval v kontroverzne vnímanom filme Posledné pokušenie Krista svojho kolegu Martina Scorseseho a neskôr sa objavil i v snímkach Aljaška v plameňoch Stevena Seagala či Manhood v réžii Bobbyho Rotha.

Kershner získal za spomínaný film Hviezdnych vojen cenu Saturn; v tomto roku mu do zbierky trofejí pribudla aj cena za celoživotné dielo Americkej akadémie sci-fi, fantasy a hororových filmov.