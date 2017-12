Ak sa bojíš, tak len seba

Bratislavská skupina Longital má za sebou veľmi vydarený rok.

30. nov 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Čoraz úspešnejšie duo vydalo nový album, ktorý môžete naživo počuť dnes večer v Bratislave.

Niekoľko koncertov s oscarovým duom Hansard/ Irglová, dokumentárny film, cena za umenie od banky, druhá pozvánka na prestížny festival v americkom Austine. Veľmi slušná bilancia roka. No jeho hlavnou udalosťou je pre skupinu Longital nový album. V decembri hrajú iba v Česku, takže dnešný večer v bratislavskom klube U očka je poslednou šancou vidieť ich v tomto roku na slovenských pódiách. Súčasťou večera je burza ich vlastného vydavateľstva Slnko records.

Nie je to jednoduché

„Album Teraz je o tom postaviť sa na svoje miesto tu a teraz, žiť radostne aj so všetkými skúškami a prekážkami, ktoré sú pred nás kladené,“ tvrdia Shina a Dano Salontay o svojej tretej štúdiovej nahrávke. Tie slová pôsobia ako samozrejmosť, ale aj oni vedia, že nie je jednoduché „stáť pevne vo svojej iskre“, ako kedysi spieval Dežo Ursiny.

Partnerská dvojica si prešla dlhú cestu, než sa dostala tam, kde je dnes – do pozície našich momentálne najexportnejších pesničkárov. Než našla ideálnu rovnováhu v podobe projektu Longital, urobila päť cédečiek, ktoré sú záznamy jej hľadania.

Teraz (ne)bude ticho

„Viem, že dobré je žiť usporiadaný život, ale lepšie je sa presekať. Priamo, rýchlo, k srdcu,“ sype zo seba Shina v skladbe Zlatá a naliehavo pokračuje „Ak sa bojíš, tak len sama seba“. Je to kľúčová skladba celého albumu. Na prvýkrát vám môže uniknúť, podobne ako väčšina deviatich skladieb. Nový album totiž uplynie veľmi rýchlo, netrvá ani štyridsať minút. Nemá však nič spoločného s povrchnosťou mnohých skupín, zostane vo vás pracovať a núti vás vracať sa k nemu. V tom najlepšom zmysle.

„Najčastejšie vyskytujúce sa slová v textoch sú Teraz a Ticho. Asi je to reakcia na tento hlučný uponáhľaný svet, ktorý nás nenechá užiť to, čo máme,“ vravia Longital. Niečo na tom je, než príde prvé zvoľnenie tempa, sme v polovici nahrávky. Album Gloria (2008) mal o päť pesničiek viac a tie fungovali na prvé počutie, s novými musíte stráviť viac času. Výnimkou je krásna záverečná balada A to je všetko.

Kapela si pre svoju hudbu stvorila vlastný žáner, heartbeat. Výstižné označenie, najmä dnes, keď okrem basgitary, gitár a podkladov s elektronickými rytmami začala využívať klavír. Ten ešte viac zafarbil pesničky a rovnako pestrejší je aj obal nového cédečka.

Longital zachádzajú čoraz ďalej a ďalej do svojho sveta. Okrem toho, že sú osobnejší, výborne hrajú a suverénne spievajú. Už dávno prerástli domácu aj nezávislú scénu.