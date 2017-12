Lenin bol na turné

Slovensko je treťou zastávkou medzinárodného projektu Erased Walls. Výstava dvadsiatky diel v bratislavskej galérii Space hovorí o rôznych hraniciach.

1. dec 2010 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Keby ste dostali úlohu vysvetliť Leninovi ako to tu teraz chodí, čo by ste mu povedali? Možno by slová neboli potrebné, stačilo by mu to ukázať, vziať ho na výlet. Čosi podobné napadlo aj Rudolfovi Herzovi, výsledok môžete vidieť v bratislavskej galérii Space.

Kto mu to tu vysvetlí?

Keď sa po roku 1989 Drážďany chceli zbaviť monumentálnej sochy Lenina, nasmerovali ju do kamenárstva vo Švábsku. Herz si ju so sochami dvoch iných politikov požičal, upevnil na príves a prešiel s nimi celú Európu.

„Ukazujem Lenina mojim súčasníkom, a 21. storočie Leninovi. Kto mu to tu vysvetlí?“, pýtal sa pri zastávkach v mestách, kde debatoval s umelcami, sociológmi, ekonómami a náhodnými okoloidúcimi. Občas sa natoľko zahovorili, že mĺkve sochy „troch mudrcov“ sa stali iba kulisou vhodnou na odloženie plechovky piva.

Hlavne s iróniou

Lenin na turné je súčasťou rovnako ironicky podpichujúceho projektu ako samotná púť sochy. Erased Walls, ktorého základnou otázkou je, či posledné hranice už naozaj padli, je pokračovaním výstavy Der Riss im Raum, ktorá sa konala začiatkom 90. rokov v Berlíne a zároveň štokholmskej výstavy After the Wall z prelomu tisícročia. V projekte figuruje 67 umelcov alebo dvojíc, ktorých vybrala desiatka kurátorov.

Jeden z nich, galerista Juraj Čarný, ktorý je súčasne kurátorom bratislavskej časti, zdôrazňuje pohľad na neviditeľné hranice „ktoré sa vynárajú paralelne s pádom fyzických, alebo si ich vytvárame sami v snahe udržať si vlastnú originalitu a špecifickosť“.

(Ne)dotýkajte sa

Atia Yossi a Rose Itamar dokazujú, že im nie je svätá žiadna krava, samovražedné útoky, vojna v Libanone, homosexualita. Ich videá zaváňajú sarkastickými zábermi skrytej kamery.

„Izraelčania žijú v extrémnych podmienkach. Keď chcete niečo natočiť, musíte ísť do ešte väčších extrémov, aby ste ľudí prebudili z apatie a ľahostajnosti,“ hovoria a nechajú Arabom k polovici modrej židovskej hviezdy dokresliť zvyšok zástavy. Veď o pár rokov predsa budú spoločným štátom, alebo nie?

Marek Kvetán namaľoval stenu „maďarskou“ farbou, na časť naniesol kvetový vzor odtieňom Slovenska. Farby aj štetce tam zostali. Chceli by ste pomer farebných plôch upraviť?

Kdeže, vedľa už stojí tradičné: „Prosíme, nedotýkajte sa inštalácie“. Ako dobre, že to isté neplatí pre umelcov a témy ľudských hraníc.

