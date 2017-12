To bude overený scenár

Ben Affleck je druhýkrát v kinách ako režisér, premieta sa jeho Mesto

1. dec 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Oscar za scenár k filmu Dobrý Will Hunting bol výsledkom jeho túžby vymaniť sa z priemeru. Ben Affleck to skúša aj v pozícii režiséra, ale s filmom Mesto si príliš nepomohol.

Tam, kde sa narodil Ben Affleck, vykradnú tristo bánk ročne. Je to vlastne špecialita Bostonu, nikde inde v Spojených štátoch nie je tento typ kriminálneho činu taký rozšírený. Jeho tradícia sa v rodinách dedí z otca na syna a ak sa nejaký syn chce z takéhoto predurčenia vyslobodiť, má s tým dosť veľký problém.

Niežeby mal Ben Affleck podobné starosti, keď o tom nakrútil svoj nový film Mesto. Len pozná ten pocit, keď človeka prepadne túžba niečo so svojím životom urobiť.

Prečo chcete byť práve hercami? Prečo ste si vybrali to najhlúpejšie povolanie? Otec Matta Damona

Hoci ho chceli vyšachovať

V Bostone vyrastal spolu s Mattom Damonom. Obaja vymýšľali, ako na seba upozorniť a príliš nereagovali, keď sa ich Damonov otec pýtal: „Prečo chcete byť hercami? Prečo vás zaujíma to najhlúpejšie povolanie?“ V polovici 90. rokov zopár drobných postáv dostali, ale u Afflecka to príliš nefungovalo. Hral záporných hrdinov a všimol si, že si tým divákov ani producentov nezískal.

S Damonom radšej rozpísali scenár na známu tému: Mladík, predurčený na priemerný život príslušníka slabšej sociálnej vrstvy, má šancu na zmenu. Objavia v ňom matematický talent, na ktorom by si mohol vybudovať kariéru. Len musí byť o tom presvedčený, prestať sa odmietať a sám seba sa báť.

Hlavné úlohy plánovali pre seba, verili, že hoci to bude lacné, nezávislé kino, všimne si ich Coppola, Scorsese, De Niro. Film sa volal Dobrý Will Hunting, bol to veľký hit a chlapci po ňom dostali Oscara za najlepší scenár. Ale museli niekoľko rokov bojovať so systémom hollywoodskych štúdií, aby neskončil v koši. Bolo im jasné, že producenti ich chcú z projektu vyšachovať a obsadiť do ich úloh radšej Leonarda DiCapria a Brada Pitta. A to, že ho režíroval Gus Van Sant, dosiahli len vďaka tomu, že boli vo svojej tvrdohlavosti aj drzí.

Playboy na zasmiatie

Benovi Affleckovi sa splnilo prianie, stal sa slávny. Sympatické potom bolo, že prijal úlohu v reklame na Axe, hoci sa v nej zosmiešňuje jeho status hollywoodskeho playboya. Možno aj pochopil, že ani v tom „najhlúpejšom“ povolaní nevyniká, a sympaticky pôsobil jeho režisérsky debut Gone Baby Gone, pretože to bol temný príbeh o únose dieťaťa a nebol vykalkulovaný. Ani teraz, keď sa do kín dostal jeho triler Mesto, nemožno poprieť, že je to sympatický pokus.

Ben si sám pre seba nechal hlavnú úlohu a v nej sa veľmi presvedčivo pokúša skoncovať s povolaním lupiča bánk. Aj vidno, že sa dobre pripravil, prezrel si bostonské väznice, záznamy z prepadov, stretol väzňov a kolegov hercov učil bostonský prízvuk. Ešte má asi energiu a nadšenie začiatočníka. Aj tak je to však priemerný film a bolo by dobré vedieť, koľko kompromisov pri ňom urobil, a koľko z nich bolo nevyhnutných.

Takže zatiaľ nemôžeme vedieť, či vymanenie sa z priemernosti je skutočne Affleckovou túžbou, alebo či je to len jeho obľúbený filmový scenár, zhodou okolností, v Hollywoode overený.