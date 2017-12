Čo pozeráme

Nemecká inšpirácia Jimma Careyho

2. dec 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová

Slovenská televízia minule zahrala pesničku od Modern Talking, You're My Heart, You 're My Soul. Je to výborný videoklip. Thomas Anders vyzerá, ako keby bol femme fatale a Dieterovi Bohlenovi možno ani nezáležalo na tom, ako vyzerá. V tričku z univerzity v Princetone takmer akoby hral na gitare.

Ale podstatné je iné. Tento klip je dôkazom, že od Bohlena odkukal svoje svetové herecké opičky Jim Carrey. Skontrolovať sa to dá hoci pri filme I Love You Phillip Morris. Jim v ňom hrá kriminálnika s veľkými väzenskými skúsenosťami a rovnako dôležitú úlohu má Ewan McGregor, ktorý hrá trochu jemnejšieho kriminálnika a o čosi menej rozkukaného väzňa. Možno, že niekto ten film vníma len ako pochabú komédiu. Ale medzi tými dvomi bola naozaj krásna romanca, ktorá by sa tiež dala zhrnúť do slov You're My Heart, You're My Soul.