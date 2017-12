Odvážna hudba

Rôzne podoby súčasnej experimentálnej hudby opäť predstaví festival Next, ktorý sa dnes začína v bratislavskej A4–ke.

2. dec 2010 o 0:00 (sita)

Mira Calix hráva na festivaloch elektroniky i klasiky.(Zdroj: NEXT)

Tri dni nadžánrovej hudby v podaní mladých hudobníkov i známych mien z celého sveta ponúka festival Next. Tí sa na pódiu bratislavskej A4–ky prestriedajú oddnes do soboty. Okrem koncertov čaká na divákov bonus v podobe festivalových novín Next (p)age.



Jedenásty ročník festivalu otvorí premiéra domáceho projektu Dunkeltherapie. Na jeho čele je saxofonista Miro Tóth, známy z projektu Pašie pre Štefana H., nemenej výraznou postavou je Martin Burlas, skladateľ a jeden z pionierov alternatívnej scény na Slovensku. Prvý večer uzavrie švédsko–nórska skupina The Thing, ktorú v roku 2000 založil saxofonista Mats Gustaffson, dnes jedna z kľúčových postáv európskej scény improvizovanej hudby.

Ďalšími hviezdami Nextu 2010 budú legenda industriálnej scény FM Einheit, známy ako dlhoročný perkusionista kultovej nemeckej kapely Einstürzende Neubauten, rakúske trio Elektro Guzzi, ktoré hrá tanečnú elektronickú hudbu na gitarách a bicích, či Mira Calix z renomovaného britského vydavateľstva Warp. Viac o festivale je na www.nextfestival.sk.