Úspešný štart e-knihy istia známe mená

Slovenské elektronické knihy sú už na trhu. K predajcovi Rajknih.sk pribudne o niekoľko dní aj Martinus.sk.

2. dec 2010 o 0:00 Alexander Balogh

AKO TO FUNGUJE



E-knihy Na rozdiel od klasických nie sú elektronické knihy vytlačené na papieri. Čítať sa dajú v počítači, notebooku, mobile, alebo v špeciálnej čítačke elektronických kníh.

Okrem toho, že elektronické knihy šetria papier, je ich výhodou aj to, že zaberajú oveľa menej miesta (môžete ich mať naraz pri sebe stovky), môžete si v nich robiť poznámky alebo citácie z nich rozoberať s priateľmi napríklad na Facebooku.

V počítači sa najčastejšie elektronické knihy čítajú vo formátoch ako Adobe Acrobat (prípona súboru PDF), alebo Microsoft Word. Ak chcete e-knihu čítať v mobile, budete potrebovať špeciálny program - tzv. čítačku. Najpopulárnejšie sú Stanza, iBooks, Mobipocket Reader.

V poslednom období sú veľmi populárne špeciálne zariadenia na čítanie kníh - zariadenia s podporou „elektronického papiera". Sú tenké, zmestia sa do nich stovky kníh a knihy sa v nich zobrazujú takmer identicky, ako keby ste ich čítali priamo na papieri. Najznámejšia, Amazon Kindle, stojí približne 150 eur.

Kde nájdete elektronické knihy? Najviac bezplatných cudzojazyčných kníh nájdete na stránke www.gutenberg.org, české knihy obsahuje stránka www.palmknihy.cz. Približne 1300 najväčších diel klasikov slovenskej literatúry si môžete zadarmo stiahnuť zo stránky zlatyfond.sme.sk.

Tomáš Ulej





Elektronické knihy alebo e-knihy sú už aj u nás skutočnosťou. Presnejšie, trh s e-knihami, keďže bezplatné sťahovanie (v prípade slovenskej klasiky zo stránky zlatyfond.sme.sk) je možné už dávnejšie.

Pomerne prekvapujúce prvenstvo patrí internetovej službe Rajknih.sk, ktorá funguje zhruba dva týždne.

„Zatiaľ predávame takmer päťsto titulov,“ hovorí Lívia Palasthyová z MB Entertainment, ktorá nový projekt prevádzkuje spolu s portálom zoznam.sk. Ide o knihy poézie a prózy, ale aj tituly z oblasti spoločenských vied, ekonómie, práva, kariéry a vzdelávania, histórie a literatúry faktu, medicíny či knihy pre deti a mládež.

Vlastný formát Wooky

Na rozbeh poslúžili komerčne úspešné tlačené tituly, a tak medzi najpredávanejšími autormi figurujú napríklad Michal Hvorecký, Michal Viewegh, Peter Krištúfek, Gustáv Murín či Eva Urbaníková.

„V celej ponuke zatiaľ prevažujú slovenské a české novinky, no už začiatkom roka pribudnú aj známe knihy zahraničných autorov vrátane kľúčových noviniek,“ pokračuje Palasthyová.

Prvou lastovičkou je Emíre Khidayer, ktorej kniha Arabský svet - Iná planéta? patrí medzi najžiadanejšie. Silným tromfom elektronického vydávania kníh bude podľa Palastyhovej aj digitalizovanie titulov, ktoré sú v tlačenej podobe už nedostupné.

Služba Rajknih.sk distribuuje knihy vo vlastnom formáte Wooky, ktorý poskytuje zákazníkom bezplatne na stiahnutie spolu s knihou. Tento softvér však funguje „len“ v počítači, telefóne a tablete, ale nie v klasických čítačkách. „V budúcnosti plánujeme vytvoriť špeciálny hardvér, teda čítacie zariadenie pre Wooky, no už pred Vianocami niektoré tituly ponúkneme aj vo formátoch pre bežné čítačky.“

Martinus mená zatiaľ tají

V najbližších dňoch však na trh vstúpi aj naše najväčšie internetové kníhkupectvo Martinus.sk. „Do Vianoc to bude okolo sto kníh,“ hovorí Radovan Ščibrany, manažér projektu e-kníh v Martinuse. „Aj u nás budú dominovať domáce tituly.“ Ktoré to budú, zatiaľ nechcel špecifikovať.

O konkrétnych tituloch, ktoré bude Martinus.sk predávať, rozhodujú vydavateľstvá. „Nie všetky sú ešte s myšlienkou e-kníh stotožnené. Samozrejme, na ich požiadanie zabezpečíme pre príslušný titul aj ochranu proti nelegálnemu šíreniu,“ dodáva Ščibrany.

Aj bezplatné sťahovanie má ekonomický efekt

Teoreticky je možné, že by niektorý autor obišiel vydavateľa a rozhodol sa svoju knihu ponúknuť priamo do elektronického predaja. „Existujú alebo vznikajú totiž diela, ktoré si ťažšie hľadajú tradičnú cestu najskôr k tlačenej verzii, ale nie je to pre nás primárna platforma,“ hovorí Ščibrany.

Martinus.sk poskytuje zákazníkom knihy do čítačiek (nie však pre značku Kindle) vo formátoch PDF a EPUB, navyše plánuje v budúcnosti okrem elektronických kníh distribuovať aj vlastné čítačky s oboma spomínanými formátmi.

„Trh elektronických kníh sa len rozbieha, zatiaľ to ešte nie je komerčne zaujímavé, ale rozhodne ho čaká veľká budúcnosť,“ dodáva Ščibrany. A preto aj zdanlivo „neobchodnícky“ víta existujúcu možnosť bezplatného sťahovania kníh, čo podporuje trend čítania literatúry v digitálnej podobe.