V nomináciách na Grammy vedie Eminem

Kanadský tínedžerský idol Justin Bieber vedie nominácie v kategórii objav roka. O cenu súťaží s ďalším Kanaďanom, raperom Drakeom, dvoma britskými skupinami - Florence & The Machine a Mumford & Sons - a s americkou džezovou speváčkou Esperanzou Spalding.

Víťazov všetkých 109 kategórií zverejnia 13. februára počas slávnosti v Los Angeles, kde sa podujatie tradične koná.

Rockové skupiny z hlavných kategórií tento rok zväčša zmizli, nominácie zhrabli pop, hip-hop a country. O najlepší album roka sa okrem Eminema s platňou Recovery uchádzajú: montrealská skupina Indies - Arcade Fire (The Suburbs), Lady Antebellum (Need You Now), Lady Gaga (The Fame Monster) a popová speváčka Kety Perry (Teenage Dream).

V kategórii pieseň roka súťažia Love the Way You Lie (Eminem), F*** You (Green), Need You Now (Lady Antebellum), Beg Steal Or Borrow (Ray LaMontagne) a The House That Built me (Miranda Lambert).