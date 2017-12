Milí nebezpeční penzisti

Tradičný thriller má ďaleko od akčnej komédie, za ktorú sa vydáva.

3. dec 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Hviezdne herecké obsadenie by si zaslúžilo lepšiu predlohu.

RECENZIA

Red: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční

USA, 111 minút

Réžia: Robert Schwentke. Účinkujú: Bruce Willis, Morgan Freeman, Mary-Louise Parker, Helen Mirren, John Malkovich a ďalší.

Premiéra 25. novembra



Krátko po The Expendables Sylvestra Stalloneho a Machete Roberta Rodrigueza prichádza tretí akčný thriller s nádychom humoru a s hviezdnymi veteránmi v hlavných úlohách. A opäť nechýba veľa, aby z toho bola špičková zábava.

Tentoraz za námet poslúžila trojdielna séria kreslených príbehov textára Warrena Ellisa a výtvarníka Cullyho Hamnera o tom, že ani penzionovaní tajní agenti ešte nepatria do starého železa. Réžie sa ujal nemecký filmár Robert Schwentke, ktorého poznáme ako tvorcu hollywoodskych snímok Žena cestovateľa v čase a Tajomný let.

Večný tajný agent Willis

Päťdesiatpäťročný Bruce Willis, ktorý sa v The Expendables mihol ako americký tajný agent, hrá - amerického tajného agenta. Lenže na dôchodku. Osamelo žijúci starnúci Frank Moses si dlhé chvíle kráti koketovaním po telefóne s mladou úradníčkou CIA Sarah (Mary-Louise Parker) a náhly útok skvele vyzbrojeného komanda ho vlastne vytrhne z nudy.

Podobne on potom vytrhne z letargie či pomalého podliehania šialenstvu ďalších svojich niekdajších spolupracovníkov - naoko flegmatického a mierne senilného Joea (Morgan Freeman), paranoidného Marvina (John Malkovich) a ešte stále pôvabnú, ešte stále nebezpečnú Victoriu (Helen Mirren). Ba i bývalého protivníka, ruského agenta Ivana Simanova (Brian Cox).

Táto bizarná šestka stojí proti tajomnému súperovi, ktorý jedného za druhým likviduje svedkov starého vojenského dobrodružstva USA v Latinskej Amerike a do boja nasadí i ambiciózneho agenta CIA. Významná rola sa ušla Richardovi Dreyfussovi a maličkú úlohu si zahral aj veterán Ernest Borgnine.

Slabý scenár zachraňujú staré známe tváre

Máme tu teda také parádne obsadenie, až musíme ľutovať, že sa nezišlo pri realizácii lepšej predlohy. Pretože komiks je do filmu pretavený len prvoplánovo, rutinne, bez originality a akejkoľvek štylizácie. Schwentke podľa originálnej predlohy nakrútil úplne tradičný akčný film.

Označenie „akčná komédia" je len reklamnou nálepkou. Ak by totiž Red bola komédia, tak filmy s Jamesom Bondom by sme museli nazývať groteskami a televízny seriál Kosti by podistým bol sitcom. V Red nie je o nič viac humoru - a nie je ani o nič originálnejší - ako v ktorejkoľvek inej hollywoodskej akčnej zábave.

Viac to zaváňa pokusom tvorcov zaradením do komediálneho žánra ospravedlniť nízku úroveň scenára. Nepresvedčivosť zápletky a neobratná fabulácia sa bijú s typickým hollywoodskym „akože realistickým" rozprávaním.

Napriek tomu je radosť pozerať sa na zostarnuté známe tváre, vychutnávať si spolu s hercami ich pasiu z hry a nechať sa unášať dejom bez nástrah v podobe prekvapení, náhlych zvratov či akýchkoľvek vyšších nárokov kladených na diváka. Pretože je síce zvádzajúce predstavovať si podľa tohto námetu a s týmto obsadením oveľa lepší film, ale zároveň, vzhľadom na zákonitosti filmového biznisu, je to len číra fantázia.

Red naproti tomu reprezentuje súčasnú hollywoodsku realitu. Koniec koncov, nie je až taká zlá.