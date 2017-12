Leslie Nielsen: Zachránil ho humor

Uhladený kanadský päťdesiatnik prerazil vtipmi desaťročného chalana. V bláznivých komédiách sa našiel.

Poznali ho najmä ako Franka Drabina - trochu prihlúpeho poručíka losangeleskej polície z paródií Bláznivá strela. Len málokto však vie, že väčšinu zo svojej hereckej kariéry prežil Leslie Nielsen ako vážny herec v dôstojných úlohách napríklad astronauta, či vážneho policajta.



Nielsenov (11.2.1926 - 28. 11. 2010) potenciál objavili až v roku 1980 režisérski bratia Zuckerovci, ktorí ho nominovali do jeho prvej veľkej komedialnej roly vo filme Pripútajte sa, prosím! Zaujal ich žartíkmi, ktoré robil v zákulisí. "Leslie veľmi hlasno a zahanbujúco prdel. Najprv sme si mysleli, že mal na obed niečo mexického. Nakoniec sme si všimli, že tieto zvuky vydáva gumenou vecičkou. Zistili sme, že tu máme 10-ročného vtipálka v tele uhladeného päťdesiatnika," povedal Jerry Zucker pre Washington Post.

Pre Leslieho Nielsena to znamenalo nový smer v jeho kariére. Vtedy 54-ročný Kanaďan, ktorý hrával najmä vážne role v druhotriednych filmoch, sa razom preslávil ako kráľ paródií.

Po Pripútajte sa, prosím! nasledoval komedialny seriál Police Squad. Na Nielsenovu ľútosť ho po pár epizodách zastavili, no mnohé vtipy z neho neskôr použili v úspešnej trilógii Bláznivá strela. Nielsen, ako Frank Drabin, v prvej časti strážil britskú kráľovnú Alžbetu II.

Kanaďan vyrastal neďaleko severného polárneho kruhu. Jeho strýko bol herec, a z brata Erika sa stal vicepremiér Kanady. Podľa stránky filmovej databázy CSFD sa traduje, že tvrdá otcova ruka ho priviedla k herectvu, keď ho naučil zapierať a klamať.

Po službe v armáde sa nahluchlý Nielsen (väčšinu života musel nosiť načúvací prístroj) vydal hľadať šťastie do New Yorku. Práve tam sa prvýkrát dostal k herectvu.

Po tom, čo sa preslávil ako kráľ komédií bolo pre neho ťažké vrátiť sa späť do vážnych rolí. Leslie Nielsen po tom ani netúžil. Ako hovoril, komedialne role boli to pravé, v čom sa našiel. "Uvedomil som si, že som tak hlúpy ako chlapík, ktorého hrám a bol to skvelý pocit. Frank ma oslobodil," povedal podľa Washington Post.





