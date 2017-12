Kultúrne tipy na tento týždeň

Pondelok 6. december 2010

Koncert, BHS / Valery Gergiev

19.30 h, Historická budova SND

Jeden z najvýznamnejších svetových dirigentov sa predstaví na záver festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. S orchestrom Mariinského divadla z Petrohradu uvedie diela Wagnera a Mahlera.

Koncert / Laibach (SLO)

21.00 h, Kasárne-Kulturpark Košice

Laibach sa vracia Slovensko. Ikona slovinskej hudobnej scény Laibach sa aj so svojou multimediálnou šou v pondelok večer predstaví v košickom Kulturparku a v utorok v Bratislave. Predskokanom je slovenská kapela Bios.

Koncert / Dura & Blues Club a Veteráni zo Salón Doré

19.00 h, Ticho a spol., Školská ul., Bratislava

Ďalší z bluesových večerov v divadelnom (a inom) klube Ticho a spol. na Školskej bude vystúpenie projektu bluesmana Juraja „Dura" Turteva - Dura & Blues Club a Veteráni zo Salón Doré, ktorí hrajú najmä bluesové štandardy z 30. rokov.

Festival / ISCM New Music Days 2010 / 1. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby

6. - 8. december, Košice

Festival je jednou z akcií, smerujúcich k svetovému festivalu súčasnej hudby ISCM World Music Days, ktorý sa roku 2013 uskutoční v Košiciach a Bratislave. Ide o to, rúcať bariéry medzi hudbou a publikom, medzi skladateľmi a interpretmi, medzi hudobníkmi-profíkmi a hudobným dorastom. Preto sa na festivale popri renomovaných telesách a sólistoch prvýkrát predstaví aj nový celoslovenský orchester študentov hudby Veni Academy ensemble - súbor, o ktorom ešte budete počuť. Program a via infor nájdete na iscm-slovakia.org

Výstava / Palo Macho - Nové v Nove

18.00 h, Galéria Nova, Bratislava

Palo Macho sa predstavuje so svojou aktuálnou, úplne „novou" kolekciou diel, vytvorenou špeciálne pre priestor Galérie NOVA. Autor pracuje s tabuľovým sklom, s jeho tvarovaním a deformáciou za tepla. Tvorí tak obojstranné maľby, ktoré sa stávajú reliéfmi - objektmi. Vernisáž sa uskutoční o 18.00 h.

Utorok 7. december 2010

Večer Johna Lennona - LennOn a My

18.00 h, suterén Mestskej knižnice na Klariskej ulici v Bratislave

Ivan Kováč, Branislav Kšiňan, Boris Čechvala, Rado Tiňo, Ivo Weiss, Stano Kálman, Pathetic Hypermarket Band, Peter Janků, Miloš Janoušek, Dušan Valúch, Martin Geišberg, Soňa Horňáková a Daniel Hevier sa zídu na spomienkovom večeri venovanému 30. výročiu úmrtia Johna Lennona, v utorok o 18.00 h v suteréne Mestskej knižnice v Bratislave.

Výstava / Martin Vongrej: Mysliteľno_viditeľno

18.00 h, Open Gallery, Bratislava

Výstava Martina Vongreja, ktorú otvoria v utorok o 18.00 h v OPEN Gallery, sa zameriava na prostredie, ktoré reflektuje problematiku rozporu medzi tým, ako naše bytie podmieňuje zrakový vnem, a ako podnety, ktoré vnímame vedomím (slovami autora problém vedoMVia cez človeka). Zároveň nabáda k prehodnoteniu toho, čo je skutočnosť a čo iba naša domnienka.

Výstava / Noemi Nygard „Lisa"

18.00 h, Galéria 23 percent, Záhorská Bystrica

Výstava „Lisa" je kolekciou portrétov švédskej maliarky Noemi Nygard, ktorá je absolventkou Ateliéru maľby VŠVU prof. Jána Bergera. Ide o portréty jednej ženy, ktorá je pre autorku najväčšou múzou, súčasťou sú časti básní a denníkových záznamov umelkyne.

Výstava / Tibor Gáll - Intermezzá

16.30 h, Múzeum Vojtecha Löffera, Košice

V košickom Múzeu Vojtecha Löffera otvoria v utorok o 16.30 h komornú výstavu Tibora Gálla s názvom Intermezzá.

Streda 8. december 2010

Workshop / Hladko-obratko

17.00 h, Stanica Žilina-Záriečie

Zdá sa, že zimné predvianočné nálady doľahli aj na program Stanice. Vskutku originálny workshop pletenia Hladko-obratko vás možno naučí upliesť senzačný sveter so sobom. Ak to už náhodou viete, nevadí, na Stanici sa v stredu večer zíde každá rada aj ihlice.

Hudba / Veľký Gospelový koncert

Istropolis, Bratislava

The Hope Gospel Singers and band. Hostia: Mária Čírová, študenti bratislavského konzervatória

Postmutart / Jean-Michel Schouwburg (BEL)

18.00 h, Nitrianska galéria, Nitra

V rámci pravidelných intermediálnych podujatí Postmutart /zvuk-obraz-gesto-text/ sa uskutoční worshop experimentálneho spevu so Jeanom-Michelom Schouwburgom. Vo štvrtok sa Schouwburg predstaví vlastným vystúpením a po ňom bude nasledovať koncert klaviristu-komprovizátora Veryana Westona (UK) so začiatkom o 18.00 h.

Festival / Jeden svet v Košiciach

8. - 11. december, Kulturfabrik Tabačka, FK Cinefil, Košice

V stredu sa do Košíc presunie jedenáste pokračovanie filmového festivalu Jeden svet, tentokrát s podtitulom „Filmy bez obalu." Počas štyroch dní premietne filmy, ktoré sa dotýkajú ľudsko-právnych, globálnych, multikultúrnych a ekologických tém, ktoré sú založené na príbehoch skutočných hrdinov (jedného) sveta.

Štvrtok 9.december 2010

Diskusia / Mila Haugová

SNG, Bratislava

V rámci tradičných diskusií v SNG bude Silvester Lavrík diskutovať s poetkou Milou Haugovou.

Koncert / Pressburger Klezmer Band + Mojše Band



19.00 h, Klub Za Zrkadlom, Bratislava

Pressburger Klezmer Band odohrá vo štvrtok večer svoj výročný koncert v bratislavskom Klube Za zrkadlom. Hosťom kapely bude mladá klezmerová formácia Mojše Band - na tento večer pripadá aj záver židovského „sviatka svetiel" Chanuka, čiže sa bude oslavovať dvojnásobne.

Výstava / Veronika Šramatyová - Hard work/Clean work

17.00 h, Bethlenov dom, Banská Bystrica

Výstava Veroniky Šramatyovej, ktorú otvorí Stredoslovenská galéria v Bethlenovom dome vo štvrtok o 17.00 h, mapuje dekádu jej tvorby približne od ukončenia jej štúdia na VŠVU v Bratislave.

Christmas Bestseller vol.2

18.00 h, Soda Gallery, Bratislava

Soda gallery opäť organizuje svoj Christmas bestseller! Vianočná predajná výstava ponúka opäť pestrý výber drobných objektov, obrázkov, šperkov, umeleckých sérií a limitovaných kolekcií. Návštevníkov čakajú rozmanité tematickédarčeky ale aj umelecké diela viac než tridsiatky autorov, ktorých cena začína už od 1,- eura. Výstava Christmas Bestseller je okrem unikátnych „kúskov" vizuálne príťažlivá predovšetkým vďaka netradičnej inštalácie Dávida Demjanoviča, ktorý je víťazom súťaže SODA gallery.

Piatok 10. december 2010

Party / Easterndaze night

20.00 h, Stanica Žilina-Záriečie

Projekt Eastern Daze mapuje nezávislú umeleckú a hudobnú scénu bývaleho východneho bloku. Na Stanicu privezie výber prezentujúci tie najaktuálnejšie trendy elektronickej hudby tohto regiónu: Rochite (Rumunsko), The Phantom (Poľsko) a domáci zástupcovia Batcha de Mental a Biomat.

Koncert / Nathaniel Preston - Twin Dragons

19.30 h, Múzeum obchodu, Podunajské Biskupice

KONCERT JE ZRUŠENÝ!

Space gallery / Vianočný bazár

18.00 - 20.00 h, Space, Velehradská 7/A Bratislava

Doneste svoje umenie ktoré chcete ukázať a ponúknuť na predaj alebo veci ktoré vám doma len tak ležia nepovšimnuté. Nikdy neviete komu sa budú páčiť... Svoje umenie, ozdobné predmety a doplnky či iba nepovšimnuté predmety ležiace po byte prídu ponúknuť: Otis Laubert,Viliam Slaminka, Lucka Mičíková a spol.,Adell, KELVEK, Michaela Podmanická, Miša Mazalanová, RETART, Marián Grolmus, Petrana Blašková a možno príde aj umelecké duo ZAKÁZANÉ UVOLNENIE.

Festival experimentálneho filmu a videoartu Delta

20.00 h, Galéria Subteren, Michalovce

V piatok o 20.00 sa v michalovskom Subterene uskutoční premietanie experimentálnych filmov/dokumentov a videoartu v rámci putovného festivalu Delta. Projekcie sa začnú o 20.00 h.

Výstava / Štefan Siváň - rezbár z Oravy

16.30 h, Župný dom v Dolnom Kubíne

Oravská galéria otvára pri príležitosti 45. výročia svojho založenia novú stálu expozíciu. V priestoroch Župného domu otvorí v piatok o 16.30 h výstavu Štefan Siváň - rezbár z Oravy.

Prezentácia monografie - Radislav Matuštík: Ján Mathé - Hľadač dobra

16.00 h, Dom umenia, Bratislava

V priestoroch prebiehajúcej výstavy Očami (ne)viditeľné v bratislavskom Dome umenia predstavia knihu Radislava Matuštíka: Ján Mathé - Hľadač dobra.

Sobota 11. december 2010

Výstava / Ľuba Lauffová

Galéria 19, Bratislava

„Dnes si fotografie a koláže Ľuby Lauffovej pripomíname ako jedinečný vklad - a nebojím sa to povedať - nežnej ženskej, dokonca nevinnej senzibility do nášho výtvarného umenia. Napriek všetkým premenám, ktoré slovo „ženská/é/ý" zaznamenalo od jej vstupu na výtvarnú scénu podnes, si myslím, že vďaka tejto nevinnosti objavila nové územia. Ak do nich chceme vojsť, musíme stíšiť hlas a možno pocítiť bázeň v dotyku so zázračnom okamihu,"hovorí Zuzana Bartošová, ktorá otvorí výstavu Ľuby Lauffovej v sobotu o 17.00 h v bratislavskej Galérii 19. Výstava potrvá do 16. januára 2011.

Divadlo / Jako Thelma a Louise

18.30 h, Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Divadlo Bolka Polívku a Divadelní spolek FRIDA z Brna sa po svojom poslednom úspešnom hosťovaní s komédiou KOSA opäť predstaví nitrianskemu publiku. V sobotu o 18.30 h sa vo Veľkej sále DAB v Nitre si diváci môžu pozrieť tragikomédiu Jako Thelma a Louise, ktorá je neobyčajnou road movie.

Divadlo / John Lennon je mŕtvy a ja sa tiež necítim najlepšie

19.30 h, GUnaGU, Bratislava

Dej hry sa začína v búrlivom roku 1968 v Londýne, pokračuje v indickej Kalkate v deň Lennovej smrti - 8. decembra 1981, a končí v súčasnosti, v malej dedine na dnešnom Slovensku. Štyria herci postupne hrajú dvanásť postáv, ktorých život vedome či nevedome ovplyvnil Lennon a jeho hudba. Autor a réžia: Viliam Klimáček, hrajú: Darina Abrahámová, Zuzana Porubjaková, Renáta Ryníková a Tomáš Palonder.

Nedeľa 12. december 2010

Tip pre deti / Vianoce na hrade

10.00 - 16.00 h, Bratislavský hrad

Po dvoch rokoch bude na Bratislavskom hrade opäť podujatie Vianoce na hrade. V nedeľu sa práve tu môžu deti stať kráľovskými rytiermi, splniť zábavné úlohy, vytvoriť si erb alebo časť brnenia. Návštevníci budú mať aj jedinečnú možnosť pozrieť sa do zrekonštruovaných reprezentačných priestorov hradu o 14.00, 15.00, a 16.00 h.

Sága gagov kremnických

17.00 h, Pálffyho palác, Bratislava

Symbolickým krstom prejde v nedeľu v Pálffyho paláci unikátna knižka o tridsiatich ročníkoch Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. Súčasťou knihy, ktorú si na uvedení budete môcť kúpiť alebo objednať je aj DVD s podrobnou bibliografiou, autentickými dokumentmi, tisícky fotografií a mnohé ďalšie.

Hudba / John Rutter: Magnificat

15.00 h, Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Bratislave (Blumentál)

Tretia adventná nedeľa sa podľa dávnej tradície nazýva Domenica gaudete (nedeľa radosti). Tá tohtoročná môže byť práve takýmto radostným momentom. Zaznie Magnificat z pera najznámejšieho žijúceho autora zborovej hudby z Veľkej Británie Johna Ruttera. Predstavia sa sopranistka Jana Melišková, Kresťanský komorný orchester ZoE, Spevácky zbor Technik so zbormajsterkou Ivetou Viskupovou. Dirigentskej taktovky sa ujme Martin Majkút, bratislavský rodák, ktorý v súčasnosti pôsobí ako dirigent v USA.