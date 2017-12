Keď bude zle, to auto predám

Bruce Springsteen vydal pesničky, ktoré vypadli z Darkness on the Edge of Town

7. dec 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Bruce Springsteen v roku 1978, pri fotení obálky pôvodného albumu Darkness on the Edge of Town.(Zdroj: COLUMBIA RECORDS)

Až keď sa obliekol do starých otcových šiat, Bruce Springsteen pochopil, o čom by jeho pesničky mali byť. Tie, čo sa mu kedysi nepáčili, vyšli dnes na albume The Promise.

Americký rocker a novinár Elliott Murhy sa bol v roku 1976 pozrieť na koncert Bruce Springsteena v New Jersey. Písal, že zostal v ohromení, ešte sa len rozsvietili svetlá, mal pocit, že uvidí minimálne West Side Story. „A keď Bruce vyšiel na scénu, bolo to, ako keby sa Marlon Brando, Al Pacino, Bob Dylan a James Dean prevtelili do jednej osoby.“

Springsteen vtedy hral piesne z albumu Born to Run, už vtedy slávneho. Spoluhráči si mysleli, že v jeho romantickej a lyrickej nálade budú pokračovať. Ale keď prišli znovu do štúdia, čudovali sa. Bruce dorazil vážny, a mal v pláne realistickejší, temnejší album. Po mesiacoch nahrávania vyšiel Darkness on the Edge of Town. Dnes vychádza pokračovanie – na albume The Promise sú pesničky, ktoré vtedy zostali nevydané. Mali len tú chybu, že sa Bruceovi nehodili do koncepcie.

Prežiť deň a v noci spať

„Na Born to Run spievame, ako utečieme. Po čase som však zistil, že utiecť sa nikam nedá,“ hovorí Springsteen vo filme o nahrávaní albumu Darkness on the Edge of Town. Hoci bola jeho duša vybavená špeciálnou ambicióznosťou a schopnosťou rojčiť, videl, že život je väčšinou prozaický a že ilúzie nahrádzajú kompromisy. „Malo teda zmysel spievať len o pár veciach: Ako prežiť deň a môcť po tom v noci spať. Prispôsobiť sa, ale nestratiť seba.“

To znamenalo, že sa v pesničkách odhodlal popísať svoj konfliktný vzťah s otcom (Adam Raised a Cain). Keď bol mladší, šalel z toho, aký je jeho otec pasívny a v rezignácii - teraz si predstavil a precítil, aký je život, keď sa rezignáciu nedarí prekonať (Factory). Ak niekedy sníval o peknom aute, už to neznamenalo, že by si nevedel predstaviť situáciu, že ho raz bude musieť zase predať (Promise). Myslel aj na ideály a idoly, ktoré sa časom stratili (Something in the Night, Come On – Let’s Go Tonight), ale napriek tomu veril, že i v najväčšej ničote možno stále po niečom túžiť (Badlands, Promised Land, Gotta Get That Feeling).

Texty napísal ako zvyčajne, s nezvyčajným kinematografickým talentom. Postavy v nich okamžite ožívali, vznikal dojem, že si do nich odskočili z nejakého filmu noir, jeho obľúbeného žánru. Všetky pesničky zaspieval a zahral, akoby ho šlo roztrhať – ale aj tak bol s nimi problém.

Čo ten Boss chce

„Zamestnal som sa, obliekol si košeľu, kúpil ti kyticu aj platňu s najnovšími hitmi a tebe sa to stále nezdá dosť,“ spieva Springsteen v pesničke Ain’t Good Enough For You. Keď ju nahrával, chlapci z kapely sa dobre nasmiali. Videli v nej samých seba. Bruce veľmi chcel, aby album neznel sterilne štúdiovo, predstavoval si, že bude pripomínať živé hranie. To sa ale nedalo úplne splniť, ani po stých pokusoch. „Veľmi presne som to počul, ale keď sme to zahrali, už to neznelo tak ohromne,“ spomína Springsteen. „Nemal som vtedy ešte vyvinutú hudobnú inteligenciu, viedla ma len intuícia. A pomocou nej som dokázal dokola opakovať iba: To nie je ten správny pocit.“

Kolegovia boli smutní, že mu nerozumeli, a nešlo len o zvuk. Rovnako nešťastné bolo, že introvertný Bruce im nepovedal, v akom rozpoložení je. Nechápali, prečo nechce dať na album bezstarostné alebo milostné piesne, ani evidentné hity Fire alebo Because the Night. Ešte si nevšimli, že ich pedantný Boss emocionálne dospel.

Zmierenie

O dvadsať rokov neskôr si Bruce Springsteen obliekol staré otcove šaty a vyrazil na tiché, akustické turné. Symbolizovalo to zmierenie so starými démonmi, po čom nasledovalo aj zmierenie so starými pesničkami, ktoré boli kedysi také nevhodné. Niektoré vyšli už v roku 1998 na albume Tracks, niektoré si vybral na The Promise.

Čo k tomu bolo treba, napísal vo svojej knižke Songs. „V rokenrole možno spievať o chlade a o samote, a možno v ňom spievať aj o radosti a šťastí. Pri Darkness on the Edge of Town som na to ešte nebol pripravený. Obe stránky rocku sa mi podarilo spojiť, až keď som pripustil, že v živote je veľa paradoxov a pochopil, že s nimi skrátka treba žiť.“