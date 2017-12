Roxette nahrali nový štúdiový album Charm School

Švédska hudobná skupina Roxette, ktorá vlani v apríli ohlásila návrat na koncertné pódiá, nahrala v tajnosti nový štúdiový album.

7. dec 2010 o 10:54 SITA

Na trh sa dostane vo februári, pričom už začiatkom januára ho predznamená prvý singel s názvom She's Got Nothing On (But The Radio).

BRATISLAVA. Nahrávka s názvom Charm School bude obsahovať 12 skladieb a vyjde 14. februára 2011.

Producentsky sú pod ňou podpísaní členovia skupiny Per Gessle a Marie Fredriksson a dvojica Clarence Öfwerman a Christoffer Lundqvist. Bude to ich ôsmy štúdiový album, pričom prvým singlom bude pieseň She's Got Nothing On (But The Radio), ktorá sa do éteru dostane 4. januára.

Dvojica novinku predstaví aj v Českej republike, konkrétne v pražskej O2 arene, kde zahrajú 5. júna. Vstupenky na toto vystúpenie sa už čoskoro budú dať kúpiť v slovenskom internetovom obchode TicketOne.

Najúspešnejším obdobím Roxette je koniec osemdesiatych a začiatok deväťdesiatych rokov minulého storočia, kedy vydali albumy Look Sharp! (1988) a Joyride (1991). V tom čase skupina slávila úspech so singlami The Look, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been Love alebo Joyride.

Ich kariéru prerušili v roku 2002 zdravotné problémy Marie Fredriksson, ktorej našli nádor na mozgu. Comebackové vystúpenie absolvovali v roku 2009 v Holandsku, Belgicku a Nemecku, kde ich videlo dovedna 600-tisíc ľudí. Po skupine ABBA sú Roxette druhým komerčne najúspešnejším interpretom Švédska. Na celom svete predali viac ako 70 miliónov nahrávok.

Informáciu zverejnila oficiálny webová stránka skupiny www.roxette.se.