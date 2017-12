Práve som zastrelil Johna Lennona

Deň, keď zomrela hudba. Aj s takýmto titulkom vyšli noviny po tom, čo zmätený Mark Chapman poslúchol hlasy vo svojej hlave a zastrelil Johna Lennona.Čin ukončil život jednej legende 8. 12. 1980 - presne pred 30 rokmi.

8. dec 2010 o 0:00 Tomáš Vasilko

Posledný deň života Johna Lennona sa začal návštevou známej fotografky Annie Leibovitzovej. Do jeho bytu v newyorskom dome Dakota ho prišla nafotiť pre titulnú stránku magazínu Rolling Stone. Po počiatočnom odmietaní ju britský hudobník presvedčil, aby na snímke bola aj Yoko Ono.

Práve v deň jeho smrti tak vznikla jedna z najslávnejších fotografií v dejinách popmusic, na ktorej nahý Lennon leží schúlený vedľa Yoko Ono.

O piatej podvečer odišli manželia z domu. Na schodoch rozdal Lennon niekoľko autogramov. Podpis slávneho speváka na nový album dostal aj Mark Chapman. Vtedy 25­ročný muž, ktorý žil na Havaji, navštívil New York už tretíkrát v krátkom čase.

Zmätený Holden

Chapman si počas osudného dňa kúpil v newyorskom kníhkupectve knihu J. D. Salingera Kto chytá v žite. Hlavná postava zmäteného tínedžera Holdena Caulfielda bola, ako sám veril, jeho vlastným odrazom.

V živote Marka Chapmana toho tiež veľa nevyšlo.

Jeho otec bil matku, v puberte mladík experimentoval s drogami. Obrátený kresťan si v dospelosti nevedel nájsť miesto, v rôznych prácach nevydržal dlho. Nevyšla mu ani samovražda, keď sa chcel v aute priotráviť splodinami z výfuku. Neskôr začal pracovať ako nočný strážnik a naučil sa strieľať.

Ako neskôr Chapman povedal, keď čakal pred Lennonovým domom, odohrával sa v ňom vnútorný boj. Boh a zároveň dospelý hlas mu hovoril, aby to nechal tak, že to, čo sa chystá spraviť, je zlé. Diabol a zároveň dieťa navádzali Chapmana, aby urobil to, prečo prišiel do mesta. Vyhralo dieťa.

Štyri smrteľné rany

Lennon sa z nahrávacieho štúdia vrátil o 23.00 h. Ak by sa nechal v limuzíne zaviezť do stráženého dvora, nič by sa nebolo stalo. Spevák aj s Yoko Ono vystúpili na chodníku.

Keď Lennon išiel po schodoch, pristúpil k nemu Chapman na vzdialenosť asi šesť metrov. Z vrecka vytiahol zbraň, päťkrát vystrelil. Prvá guľka minula cieľ, no ďalšie zasiahli Lennona dvakrát do ľavej časti chrbta a dvakrát do ľavého ramena. Strely mu okrem iného trafili tepnu a ľavé pľúca. Zomrel pri prevoze do nemocnice.

Mark Chapman pustil zbraň a zostal na mieste, čakajúc na políciu. V rukách držal len kúpenú knihu. Na prvú stránku ešte predtým dopísal: „Holdenovi Caulfieldovi od Holdena Caulfielda. Toto je moje vyhlásenie." Na otázku vrátnika , či vie, čo práve urobil, odpovedal slávnou vetou: „Áno, práve som zastrelil Johna Lennona."

Pre celý svet bola jeho vražda šokom. Fanúšikovia Beatles sa stretávali na mnohých miestach planéty, do newyorského Central Parku prišlo štvrť milióna fanúšikov. Dvaja ľudia dokonca spáchali samovraždu.

Chcel byť niekým

Dôvodu, prečo musel Lennon predčasne zomrieť, úplne rozumie azda iba sám Chapman. Ako spomínal v roku 2008, tá vražda bola viac o ňom ako o hudobníkovi.

„Mal som vtedy problémy a pocit, že som nikto. Cítil som, že ak by som zabil Lennona, stal by som sa niekým," spomínal v roku 2008. Fanúšik Beatles si Lennona vybral aj preto, že ho považoval za „falošného", keď spieva o svete bez majetku, no žije v prepychu.

Chapman sa na súde priznal k vražde, lekári odmietli tvrdenia, že je psychicky narušený. Odsúdili ho na doživotné väzenie s možnosťou prepustenia. K tomu nedošlo ani tento rok, jeden z najslávnejších žijúcich vrahov zostáva naďalej v cele.