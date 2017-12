Jana Kirschner sa lúčila

Populárna speváčka odchádza z pódií na materskú dovolenku.

8. dec 2010 o 17:00 Marian Jaslovský

Populárna speváčka odohrala posledný koncert so svojou skupinou pred odchodom na materskú dovolenku.

Jana Kirschner ukončila české turné jediným koncertom na Slovensku. V utorok zahrala v malom klube Hlava XXII a jej vystúpenie sa atmosférou podobalo na párty pre priateľov.

Nepopová, no obľúbená

Kirschnerovej kapelu tvoria ľudia, ktorí s ňou nielenže hrajú dlho a patria k špičke, ale sú to vyhranené osobnosti. Bubeník Igor „Ajdži“ Sabo a gitarista Martin Zajko majú zaujímavé pesničkárske duo Slide & Udu, Zajko s druhým gitaristom Štefanom Lengyelom sú pevnou súčasťou tímu známeho bluesmana Ericha Boboša Procházku, klávesista Martin Wittgruber a basista Martin Gašpar hrali v legendárnych funkových Made II Mate. Ženskou členkou tímu je vokalistka Nataša Džunková.

To, že Kirschnerová je stále taká obľúbená, je asi anomália, lebo hudba, ktorú robí, už dávno nie je pop. Od začiatkov kariéry prežila niekoľko životov a stala sa komplexnou osobnosťou – speváckou, skladateľskou, textárskou. Nepozerá na hudbu cez formáty rádiostaníc, nekalkuluje s tínedžermi. Cesta, hĺbka a vkus, to sú kľúčové slová Kirschnerovej osobného vyhľadávača. Skončiť jej vnímanie pri hitovke Žienka domáca je chybou. Táto cesta má až ursinyovský aspekt poctivého hľadania hodnôt. A že sa to ľuďom páči? Tým lepšie. Bolo to cítiť už pri albume Veci, čo sa dejú a posledný počin Krajina Rovina to len potvrdil.

Má štýl i hĺbku

Kapela to cíti podobne. Zvuková paleta je naladená do mahagónovej drevenej: akustické gitary, Zajkove ukulele, často kontrabas, retro klávesové zvuky. Kontrastným pólom sú elektronické slučky, vrstvenie vokálov, kadejaké ambienty – to všetko si obsluhuje sama speváčka cez škatuľky. Má to štýl i hĺbku.

To sa týka aj nových aranžmánov skladieb, ktoré dostali novým zvukom a novými rytmami úplne iné parametre. Aj hudobný humor sme počuli, napríklad v rôzne sa meniacej úprave skladby Na čiernom koni. Gro piesní pochádzalo z aktuálnej Krajiny Roviny a kto ho má dobre napočúvaný, tiež ocenil, ako sa s ním hudobníci pohrali.

Dlhšia pauza?

Kirschnerová nikdy nebude exponovaná spevácka osobnosť, ktorá sa postaví na pódium a všetko zmetie. Jej spev je songwritersky funkčný, ale ovláda ho suverénne, intonuje, frázuje, vie presne použiť fígle. Je uvoľnená, nevtieravo suverénna. A zároveň chápavá súčasť kapelového celku.

Koncert mal s prídavkami hodinu a trištvrte. Bol pravdepodobne posledný na dlhý čas. Speváčka odchádza na „materské“ turné a ktovie, s kým a ako to bude, keď sa zasa vráti na scénu. Včera a dnes mala ešte vystúpiť ako hosť na koncertoch Mariána Vargu v Slovenskom rozhlase.