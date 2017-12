Nové filmy

Život je taký, Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik.

9. dec 2010 o 0:00 Miloš Ščepka





Život je taký

(Life as We Know It)

USA 2010, 115 minút

Scenár: Ian Deitchman, Kristin Rusk Robinson. Réžia: Greg Berlanti. Kamera: Andrew Dunn. Strih: Jim Page. Hudba: Blake Neely. Účinkujú: Katherine Heigl, Christina Hendricks, Josh Duhamel, Josh Lucas, Majandra Delfino a ďalší.

Televízne hviezdy v druhom filme televízneho producenta a režiséra. Katherine Heigl a Josh Duhamel hrajú dvojicu, ktorá sa napriek obojstrannej antipatii musí starať o svoju maličkú osirelú krstnú dcéru. Režisér Greg Berlanti roku 2000 debutoval snímkou Klub zlomených sŕdc o skupine mladých homosexuálov. České kiná jeho nový film Life as We Know Ituvádzajú s názvom Pod jednou střechou.

Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik

(The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn)

USA 2010, 114 minút

Námet: C.S. Lewis. Scenár: Christopher Markus, Stephen McFeely, Michael Petroni. Réžia: Michael Apted. Kamera: Dante Spinotti. Strih: Rick Shaine. Hudba: David Arnold. Účinkujú: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley, Will Poulter, Peter Dinklage, Liam Neeson, Bill Nighy, Tilda Swinton a ďalší.

Po komerčnom neúspechu predchádzajúcej časti Narnia: Princ Kaspian spoločnosť Walt Disney Company z projektu vycúvala. Štúdiá 20th Century Fox zverili réžiu skúsenému Michaelovi Aptedovi (Prvá dáma country music, Jeden svet nestačí, seriál Rím) a skresali rozpočet na 140 miliónov. Tretia časť filmových adaptácií série kníh C. S: Lewisa tak v porovnaní s predchádzajúcimi vyznieva priam komorne, ale zmeny jej prospeli a kritika sa zhoduje, že je z dosiaľ nakrútených tá najlepšia. Do kín sa dostáva aj v digitálnej verzii 3D.