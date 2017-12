Kaliňák už rozprával, teraz je rad na Hedvige

10. dec 2010 o 0:00 Monika Tódová

Hedvigu Malinovú, dnes už Žákovú, nechcel v tomto štáte od 25. augusta 2006 nikto počúvať. Vtedajšia študentka prišla v Nitre s krvavou tvárou na skúšku a tvrdila, že ju po ceste napadli neznámi muži a zbili ju. Len preto, že bola Maďarka. Podľa polície a prokuratúry ju však nezbili.

RECENZIA / KNIHA MARIE VRABCOVÁ: HEDVIGA

Vydal LOAR, s.r.o.

220 strán

Novinárka Marie Vrabcová pripravila knihu, v ktorej Hedvigu počuť. Ide o rozprávanie troch osôb - jej samotnej, advokáta Romana Kvasnicu a psychiatra Jozefa Hašta, ktorý Hedvigu liečil.

Kto čaká zaujímavú analýzu celého prípadu s rozobratím jednotlivých dôkazov obidvoch strán, nedočká sa. Čo je škoda. Aj novinárska profesia by kázala skôr počúvať obe strany, ako iba jednu.

Napriek tomu je kniha zaujímavým a intímnym svedectvom osoby, ktorá sa cíti týmto štátom poškodená. A bez ohľadu na to, čo sa v skutočnosti v Nitre stalo, cíti sa tak oprávnene. Polícia s prokuratúrou prípad hanebne odflákli a spôsobili, že rozdelenie ľudí na tých, čo jej veria a neveria asi nikdy nezmizne.



Táto kniha hovorí o dievčati, ktoré nikdy netúžilo po sláve, ktoré si však napriek tomu muselo zvyknúť na pozornosť namierenú na seba. A vydržať osočovanie, odolávať ohováraniu. Táto kniha hovorí o dievčati, ktoré nikdy netúžilo po sláve, ktoré si však napriek tomu muselo zvyknúť na pozornosť namierenú na seba. A vydržať osočovanie, odolávať ohováraniu.

Z hľadiska faktov je najzaujímavejšie rozprávanie advokáta Romana Kvasnicu. To, že sa ho možno snažili vlákať do pasce, na konci ktorej by bolo jeho obvinenie z pokusu o podplatenie sudcu, ktorý o prípade rozhodoval, znie desivo.

Rovnako aj opisované pokusy čudných ľudí z možno aj bývalej tajnej služby zastrašiť všetkých aktérov kauzy. Kto sú títo ľudia v pozadí, ktorým tak veľmi záleží na tom, aby Hedviga zostala pre Slovákov klamárkou a pre koho pracujú, však zostane aj po prečítaní tejto knihy nejasné. Môžeme iba tušiť, komu by to vyhovovalo.

Kniha veľa nových informácií neprináša. Skôr detaily, ktoré zaujmú hlavne insiderov. Napríklad o tom, prečo Malinová v nemocnici prijala návštevu Lászlóa Nagya a neprijala Dušana Čaploviča.

Obyčajný čitateľ, ktorý si nepamätá každý článok o tejto téme v novinách, však jednostranné rozprávanie príbehu môže oceniť a do vyjadrení, ktorými ho štyri roky masírovala bývalá vláda, si doplniť aj druhú stranu.

Generálny prokurátor Dobroslav Trnka povedal, že si knihu určite kúpi a prečíta. Cez Vianoce vraj bude mať čas. Bez ohľadu na to, ako vyzerá úplná pravda o tom, čo sa pred viac ako štyrmi rokmi stalo, pre Trnku to nebude ani trochu príjemné čítanie.