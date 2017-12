Patrik Pašš odstúpil

Po kritike filmárov odstúpil z funkcie predsedu Rady Audiovizuálneho fondu Patrik Pašš. Vyčítali mu konflikt záujmov.

9. dec 2010 o 17:24 Kristína Kúdelová, (kk, sita)

Po kritike filmárov odstúpil z funkcie predsedu Rady Audiovizuálneho fondu Patrik Pašš. Vyčítali mu konflikt záujmov.

BRATISLAVA. Patrik Pašš už nie je predsedom Rady Audiovizuálneho fondu. Ministra kultúry Daniela Krajcera písomne informoval, že odstupuje z funkcie.

Patrik Pašš je filmovým producentom a na jeho konflikt záujmov upozorňovala niekoľko mesiacov Asociácia nezávislých producentov. Protestovala proti tomu, že už v prvom kole rozdeľovania finančnej podpory dostali takmer dvadsať percent rozdelených peňazí projekty, ktoré predložili spoločnosti predsedu Rady a jeho podpredsedníčky Petry Kolevskej.

Bývalý minister kultúry Marek Maďarič na protesty asociácie nereagoval. Nový minister Krajcer niekoľko týždňov po nástupe do funkcie vyzval Radu, aby prijala takú smernicu fungovania fondu, ktorá by zabránila konfliktu záujmov členov Rady a komisií. „Buď nebudú mať vplyv na podporu projektov, alebo nebudú žiadať o podporu," vravel Krajcer. „Zvážim, či odstúpim," reagoval vtedy na jeho slová Pašš, „bude to ťažké rozhodovanie."

Minulý týždeň sa Asociácia nezávislých filmárov znovu ohlásila na ministerstve, aby upozornila na to, že aj v ďalšom kole rozdeľovania podpory uspeli dva projekty napriek konfliktu záujmov. Film Mŕtvola musí zomrieť, ktorý produkuje Patrik Pašš, a film Vim a Tom spoločnosti Animoline, kde bol riaditeľom Jaroslav Baran, člen komisie fondu. Pri filme spoločnosti Animoline sa neuplatnilo nové pravidlo, že za zaangažovaného člena komisie sa musí počas posudzovania projektu nájsť náhradník.

Minister Krajcer si teraz myslí, že rozhodnutie Patrika Pašša odstúpiť môže „upokojiť situáciu v Audiovizuálnom fonde". Pašš napísal, že nijaký právny predpis neporušil vedome a že odstupuje, lebo mu „záleží na dobrom mene fondu ako novej verejnoprávnej inštitúcie a na zachovaní jej politickej aj odbornej nezávislosti".