Ivan Krivosudský: Zabudnutá generácia hercov

Patril k slovenským hercom najstaršej zabudnutej generácie, ktorí sa po roku 1989 herecky odmlčali. Skôr bolo o ňom počuť vďaka súkromnému životu.

11. dec 2010 o 0:00 Eva Andrejčáková





Ako sedemdesiatnik sa druhýkrát oženil s o 35 rokov mladšou ženou a narodil sa mu tretí syn. Pred dvoma rokmi mu život okrem chorôb skomplikovala samovražda mladšieho z dvoch synov z prvého manželstva (50) a smrť manželky najstaršieho syna. Všetko to prežil, no aby toho nebolo dosť, musel sa ešte na staré kolená rozvádzať. O najmladšieho školopovinného Miška sa začala starať švagriná. Ivan Krivosudský (1. 3. 1927

- 4. 12. 2010) sa utiahol na samotu. Trápila ho cukrovka, ku ktorej sa pridala i rakovina. Dožil sa však úctyhodného veku 83 rokov. Posledné obdobie svojho života strávil v starobinci, kde ho navštevovali najbližší.

Napriek všetkému si tohto herca pamätáme ako usmievavého človeka, optimistu, tvorcu mnohých, často komických postáv. Je to šesťdesiat rokov, čo ukončil herectvo na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Zlákalo ho to sem z právnickej fakulty, kde predtým dva roky študoval. Už počas hereckého štúdia sa stal členom Činohry divadla Nová scéna. V rokoch 1960 - 1962 vystupoval aj v Tatra revue. Encyklopédie ho označujú za charakterového herca realistickej školy a predstaviteľa postáv rozmanitých žánrov, no zároveň ako typ herca, ktorý najvýstižnejšie stvárňuje komické charaktery.

Hral v desiatkach divadelných inscenácií, jeho zmysel pre detail, vtip a situačnú komiku sa prejavil hlavne pri karikatúrnych portrétoch a v tragikomických scénach (Doktor Chomút - Keď jubilant plače, Gróf Orsini Rosenberg - Amadeus, Bartolo - Figarova svadba a mnohé ďalšie). Účinkoval aj v satiricko-zábavných programoch a kabaretných pásmach v divadle, rozhlase a televízii.

Patril medzi najobsadzovanejších filmových hercov. Vytvoril celú galériu menších aj väčších postáv, komických aj dramatických. Na konte má účinkovanie vo vyše tridsiatke slovenských filmov či filmových rozprávok.