George Lucas ide oživovať mŕtvych hercov

Ako režisér vytvoril hviezdne impérium, ako producent založil digitálne impérium. V ňom sa teraz George Lucas chystá oživiť filmové hviezdy.

11. dec 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová

Už v dvoch trilógiách Hviezdnych vojen George Lucas ukázal, že nie je nevyhnutné obsadzovať do hlavných postáv len živé bytosti.(Zdroj: TASR/AP)

Bolo by logické, keby sa v roku 1977 tešil z oscarových výsledkov Woody Allen. Za najlepší film označila americká akadémia jeho Annie Hall a on sám sa stal najlepším režisérom. Ale niekoľko mesiacov po oscarovej slávnosti sa ukázalo, že naozajstným víťazom boli špeciálne efekty. Keď George Lucas pustil do kina Hviezdne vojny, ako keby k tomu pribalil odkaz: Odteraz sa bude dať nakrútiť všetko, čo si viete predstaviť.

Teraz vraví, že by sa dalo obsadiť do nových filmov hercov, ktorých obdivoval v mladosti. S tým, že už niekoľko rokov nežijú, by nemal byť problém.

Nechajte to tak

Niežeby bol Lucas bezhlavý technologický revolucionár. Áno, v Severnej Karolíne založil Light & Magic, prvú spoločnosť špecializovanú na vizuálne efekty. Ale vravel nie, keď sa napríklad uvažovalo nad tým, či kolorizovať staré čiernobiele filmy. Považoval to za nemiestny zásah do histórie kinematografie, taký menší trestný čin.

Posledné roky sa však sám vracal k svojej slávnej hviezdnej trilógii a skúšal ju zlepšiť. Nové epizódy (nakrútené v rokoch 1999 – 2005) boli sklamaním, a keď ohlásil, že aj tie staré prevedie do 3D, už ho chceli fanúšikovia buchnúť po prstoch. Vznikol dokonca dokument Ľud verzus George Lucas, kde sa vraví, že zničil svoje dedičstvo.

„Nechajte to tak, George,“ napísali tento týždeň anglickí novinári, keď sa dozvedeli, že Lucas kupuje práva na filmové výstupy mŕtvych hercov. A to ani nepočuli priamo od neho, len čítali Daily Mail, kde to naňho prezradil herec Mel Smith.

Reprodukovať, a rýchlo

Zatiaľ nevieme nič viac, Georgeovi Lucasovi ide asi o to, aby v jednom filme vedľa seba hrali napríklad Ewan McGregor a Orson Welles. Robotu budú mať najmä technici v jeho digitálnom impériu. V Light & Magic používajú pri trikových akčných scénach technológiu Clone Cam. Vďaka nej vedia zreprodukovať ľudskú hlavu a tvár, takmer ako keby používali skener, ale takto sú navyše aj presnejší a rýchlejší.

Keďže teraz nebudú mať k dispozícii živú predlohu, budú musieť vymyslieť ešte čosi nové. Hádam len súčasní herci im vo výskume nebudú držať palce, lebo oni sa cítili ohrození už aj po úspechu Avataru. Ten sa, mimochodom, mixoval v Lucasovom zvukovom štúdiu SkyWalker.

„Píšu hádam ešte spisovatelia na písacom stroji? Chodia si hľadať informácie do knižnice? Remeslá a profesie profitujú z technologického pokroku, prečo by nemohla aj tá moja?“ vravel Lucas pred niekoľkými rokmi pre časopis Time. Možno jeho nový nápad povedie iba k obrazovej exhibícii a v scenári sa zasa stane len to, čo v jeho filmoch za posledné roky. Teda nič.

Aj tak však nie sú podobné úvahy namieste, lebo sa celkom dobre môže stať, že George Lucas chystá zase raz niečo veľmi dobré. Len akurát my si to zatiaľ nevieme predstaviť.