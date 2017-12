Nové knihy

Ivan Melicherčík, Irena Brežná

13. dec 2010

Ivan Melicherčík: Tvar ducha – moc a krása afrického kmeňového umenia

Od vydania knihy Africké umenie uplynuli len dva roky a zbierka Ivana Melicherčíka sa rozrástla o ďalšie vyše dve stovky artefaktov černošského kmeňového umenia. Druhú knihu Melicherčík považuje za akúsi rukoväť, čo čitateľovi pootvorí bránu do tohto tajomného sveta. Do výpravnej publikácie zaradil popri svojich textoch aj rozhovory so slávnymi zberateľmi afrického umenia Armanom či Baselitzom, poviedky a úvahy afrikanistov, výtvarníkov, spisovateľov.



Irena Brežná: Na slepačích krídlach

Aspekt Bratislava, preklad Jana Cviková

„Beriem to ako zábavnú hru, ale teší ma, že život slovenského mestečka na začiatku 60. rokov zaujal najuznávanejšiu nemeckú literárnu kritiku,“ povedala Irena Brežná v septembri 2008, keď sa jej román Na slepačích krídlach objavil v prestížnom knižnom rebríčku v krajinách hovoriacich po nemecky SWR - Bestenliste. Autorka, ktorá v roku 1968 emigrovala s rodičmi do Švajčiarska, v tejto autobiografickej knihe, ktorá teraz u nás vychádza v druhom vydaní, oživuje spoločenskú atmosféru čias svojho detstva.