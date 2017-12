Čo čítame

Webová stránka Panta Rhei

13. dec 2010 o 0:00 Tomáš Gális

Povedané jazykom športových novinárov: Sieť kníhkupectiev Panta Rhei prepísala dejiny. V roku 2010, po osemnástich rokoch od otvorenia prvej predajne, sa jej podarilo vybudovať fungujúcu internetovú stránku. Tlieskame. Tešíme sa aj na to, že sieť 25 kníhkupectiev bude raz za dva mesiace vydávať svoj vlastný časopis venovaný knihám. K tomu by sme si mohli pogratulovať všetci navzájom, pretože také niečo na Slovensku už dlho chýba.

K úplnej dokonalosti chýbajú už len dve maličkosti. Prvá: nebolo by od veci, keby kníhkupci v predajniach mohli vyhľadávať knihy aj podľa autora a nielen podľa názvu. Druhá: pomohlo by aj to, keby okrem ľudí, ktorí vedia utierať police (robia to, mimochodom, veľmi dobre), v Panta Rhei zamestnali aj takých, ktorí trochu tušia, čo v tých policiach leží. Držme Panta Rhei (a sebe navzájom) palce, aby to bolo skôr ako za ďalších osemnásť rokov.