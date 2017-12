Gorillaz darujú album

Pesničky z hotelových izieb sa na Viancoce budú dať stiahnuť zadarmo. Ale skupina potom možno skončí.

13. dec 2010 o 0:00 Oliver Rehák, (her, čtk)





LONDÝN. Jeden zo zakladateľov skupiny Gorillaz Damon Albarn ohlásil, že na Vianoce dostanú fanúšikovia skupiny darček: na internte sa bude dať voľne stiahnuť nový, v poradí už štvrtý album skupiny. Rozhovoril sa o tom v austrálskom denníku Perth Now.

Album vznikal v posledných mesiacoch po hotelových izbách počas turné po USA, bol nahraný na iPad a k fanúšikom sa dostane bez ďalších úprav. „Robil som ho na ceste, nič som si vopred nepripravoval,“ vraví Albarn. „Keby som nechal vydanie na nový rok, cynici by hovorili, že som ho potom ešte upravoval. Ale keď

to vydáme hneď, všetci budú vedieť, že to tak nebolo, pretože sme ešte stále na cestách.“

Zatiaľ nie je jasné, či bude nový album pre Gorillaz posledným. Pred pár dňami hlavná postava projektu Jamie Hewlett vyhlásil, že je možno načase rozpustiť to. „Bola by to skvelá príležitosť dať skupine zbohom. Toto turné bol zážitok, aký sa v živote viackrát nezopakuje.“