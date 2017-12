Bude hip­hop albumom roka?

Podobu populárnej hudby mení neprispôsobivý a narcistický megaloman

13. dec 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Kanye West nahral svoj piaty sólový album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Aj podľa konzervatívneho magazínu Rolling Stone je albumom roka.



BRATISLAVA. Nikdy nevedel poriadne rapovať a aj tak sa stal jedným z najdôležitejších raperov a producentov v hiphope. Nikdy neustrážil jazyk a opilecké predstavenia, ktoré predvádzal najlepšie počas priamych prenosov z odovzdávania nejakých hudobných cien. Aj tak sa po Lady Gaga stal zrejme druhou najdôležitejšou postavou súčasného popu – Timberlake a Madonna odpustia.

A nikdy si nedal poradiť od ostatných, neprispôsobil sa práve obľúbeným trendom. Preto je každý album Kanyeho Westa prekvapením, aké oceňuje publikum i kritika.

Nahrávanie za tri milióny

Do istej miery za to môžu Westov narcizmus a megalomanstvo. Keď ho po excese na MTV Video Music Awards v roku 2009 (vtrhol na pódium počas ďakovacej reči country speváčky Taylor Swiftovej) kritizovala americká tlač a aj prezident Barack Obama ho označil za hlupáka, utiahol sa na Havaj. Začal pracovať na albume, ktorého nahrávanie vraj stálo tri milióny (!) dolárov.

Na nahrávke sa stretli Alicia Keys, Rihanna či Nicki Minaj, ale aj a Elton John alebo Bon Iver. Nie každý si pritom môže dovoliť urobiť z Alicie Keys či Eltona Johna iba „ďalšieho“ hosťujúceho vokalistu. Dokonca bez uvedenia v názve skladby.

Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy je skladačkou vystavanou z prvkov z predchádzajúcich Westových nahrávok. Má v sebe hru so starými samplami a nostalgiou jeho debutu College Dropout, orchestrálnu monumentálnosť Late Registration, popový výlet Graduation aj často nepochopené elektro 808s & Heartbreak.

Výsledkom však nie je rozsypaná eklektická nahrávka. Je to kompaktný album, ktorý pravdepodobne na nejaký čas zmení podobu populárnej hudby. Už to nebude tínedžerský pop alebo hip-hop, stredoškolský rokenrol či sláčikové slaďáky. Nový pop je týmto všetkým dokopy.

Už v minulosti sa Kanye West netajil, že ho síce ovplyvnili starý Wu-Tang a ich producent (a rapper) RZA, ale vo voľnom čase viac než hip-hop počúva rockovú hudbu. A tak znie aj jeho aktuálna nahrávka. Sám RZA mu pritom na albume pomohol s dvoma skladbami.

Potenciálna klasika

Pred rokmi sa o najšikovnejších producentoch sveta hovorilo v súvislosti s menami ako Timbaland a najmä Pharrell Williams. S arogantným Westom z Atlanty vtedy rátal iba málokto.

Napriek tomu práve on nahral jeden z najdôležitejších albumov tohto roka. „Snaha kanonizovať My Beautiful Dark Twisted Fantasy ako jeden z najlepších hiphopových albumov sa už začala,“ komentuje nahrávku popový magazín Slant. „Ale Kanyeho album by mohol ustáť ohlas, ktorému musí čeliť každá potenciálna klasika.“