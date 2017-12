Perestrojka zmietla riaditeľa

Matthieu Darras končí vo funkcii umeleckého riaditeľa bratislavského festivalu.

15. dec 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Vedenie Medzinárodného filmového festivalu Bratislava si váži, aký posun dosiahol Matthieu Darras, kým bol vo funkcii umeleckého riaditeľa. Napriek tomu sa ich spolupráca končí a Darras vraví, že neodíde sám.

BRATISLAVA. Necelé dva roky bol francúzsky filmový kritik Matthieu Darras umeleckým riaditeľom Medzinárodného filmového festivalu Bratislava, tento týždeň sa s ním vedenie rozlúčilo.

Keď Darras na svoj post nastupoval, v rozhovore pre denník SME hovoril: „Nechcel by som, aby sa zo mňa robila postava z Cannes, ktorá sem dovlečie náročné filmy." Myslel si, že bratislavský festival mal vždy dobrý program, ale zdalo sa mu, že nemá medzinárodnú propagáciu a že sa naň pozýva málo zahraničných hostí a novinárov.

Stavať na návštevách celebrít považoval za mylnú cestu, plánoval radšej popri projekciách zorganizovať aj pracovné filmové laboratóriá, filmový trh pre producentov a podporovať nové projekty. Tento rok už inicioval festivalové stretnutia v hoteli Carlton a trápilo ho, že v Bratislave nie sú klubové kiná, ktoré by pre festival vychovávali divákov.

Prínosný, ale príliš artový

Výkonný riaditeľ festivalu Vojtech Kabáth tvrdí, že Matthieu Darras je múdry a mimoriadne šikovný človek, a že rozhodnutie ukončiť s ním spoluprácu bolo veľmi ťažké. „Je výnimočne dobrý v networkingu. Zdvihol telefón a okamžite vedel, komu by sme mohli zavolať," hovorí. „Poukázal na viacero vecí, ktoré posunuli festival po programovej aj komunikačnej stránke. Má skúsenosti a pozná filmové trendy a oživil atmosféru. Uvádzal filmy a priniesol veľa zahraničných hostí a tým bol pre festival veľmi prínosný. Jeho výber filmov bol však pre naše prostredie predsa len príliš artový."

Tento rok sa na bratislavský festival prišlo pozrieť 25-tisíc divákov, a to je rekordná návštevnosť. Vojtech Kabáth vraví, že to môže byť väčším množstvom premietacích sál, výrazne lepším PR festivalu a aj zmenou termínu festivalu na začiatok novembra. „Moje očakávania úplne nenaplnili sprievodné podujatia v Carltone. Na tieto stretnutia som sa mimoriadne tešil, očakával som, že na stretnutie s Janom Švankmajerom, alebo že na diskusiu s riaditeľmi svetových festivalov príde oveľa viac ľudí. Keďže festival, podobne ako každý projekt, má limitovaný rozpočet, treba zvážiť, kedy takéto sprievodné akcie majú zmysel a sú prínosom pre divákov alebo študentov," hovorí. „Samozrejme, keby sme to nevyskúšali, táto diskusia by ani nebola možná."

Bolo treba ustúpiť

S Darrasom sa vraj Vojtech Kabáth často rozprával aj mimo kancelárie, veľakrát sa nezhodli - a myslí si, že to festivalu prospelo. „Snažili sme sa ustúpiť so svojimi predstavami o smerovaní festivalu do úzadia a poskytnúť priestor - Matthieu to možno nevidel. Čakal by som od neho, že bude viac otvorený diskusiám. Počas prípravy a realizácie festivalu sme mali šancu pracovať so skvelými ľuďmi, privítal by som, keby mali šancu výraznejšie vstúpiť napríklad do tvorby programu. Som presvedčený, že to sme mohli využiť."

Výkonný riaditeľ považuje uplynulé dva roky za prestavbové a vraví, že taký bude aj budúci. „Bol by som veľmi rád, keby s nami Matthieu mohol ďalej pracovať, ale kvôli rozdielnosti názorov na festival to nebolo možné."

Na bratislavskom festivale začal Darras robiť s energiou a odhodlaním. Dnes tvrdí, že názorové nezhody o smerovaní festivalu nemohli byť dôvodom ukončenia spolupráce. Hovorí, že neochota obnoviť jeho zmluvu na budúci ročník festivalu bola obojstranná.

„Ešte stále som viazaný zmluvou, preto sa k našim sporom zatiaľ nebudem vyjadrovať. Najskôr po Vianociach. Môžem ale povedať, že som sa do Bratislavy snažil priniesť pestré zloženie filmov. Artové, aj divácky atraktívne. Rekordná návštevnosť festivalu teda, dúfam, súvisela aj s programom."

Spolu s Darrasom vraj z vlastnej vôle odíde ešte niekoľko členov festivalového štábu, medzi nimi by mal byť celý programový tím. Jeho členovia pracujú pre festivaly v Benátkach, Rotterdame, San Sebastiane a Buenos Aires.