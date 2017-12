Nové CD

Chasidské piesne, Motörhead: The Wörld Is Yours

15. dec 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Chasidské piesne

Vyd. Konvergencie

Keď sa spoja špičkoví hudobníci s hudobne vzdelaným rabínom, ktorý má zmysel pre tradíciu i nadhľad nad ňou, nemôže to dopadnúť zle. „Piesne zohrávajú v chasidskom živote významnú rolu. Nikdy som sa nevzdal nádeje, že niečo z ich autentického ducha by sa dalo predniesť v koncertnej miestnosti," tvrdí Baruch Myers, ktorý si sadol za klavír v spoločnosti violončelistu Jozefa Luptáka, huslistu Miloša Valenta a akordeonistu Borisa Lenka. Ich projekt už má za sebou krst i niekoľko koncertov. Ten najbližší je dnes v Ružomberku.



Motörhead: The Wörld Is Yours

EMI

Na nový album partia okolo fúzača Lemmyho Kilmistera nahrala novú verziu hitovky Ace of Spades a predala ju aj do reklamy na pivo, no nedostatku nápadov a energie sa báť nemusíte. Kultová britská heavymetalová kapela fungujúca už 35 rokov to vie stále poriadne roztočiť. Divoké riffy, rýchle rytmy, surový zvuk... asi nik z fanúšikov nebude sklamaný.