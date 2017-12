Kedysi sa na zombieho hral, dnes ním je

Fráza O mŕtvych len v dobrom v umení často nefunguje. Na autoroch, ktorí už sú po smrti, sa kritici ľahšie vyvŕšia, navyše sami autori by často veľmi pravdepodobne nesúhlasili s podobou, v akej vychádzajú ich diela. To sa týka aj Michaela Jacksona.

15. dec 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Práve oficiálne vyšiel prvý z desiatich posmrtných albumov bývalého kráľa popu Michaela Jacksona.

BRATISLAVA. V novembri sa na trhu objavila počítačová hra Michael Jackson The Experience. Server Metacritic, ktorý priemeruje recenzie v angloamerickej tlači, jej dal 60 percent. Prvý zo série archívnych albumov z pozostalosti slávneho speváka je na tom podobne.

Napísali o albume Michael

Jacksonov album je jedným z najfrustrujúcejších posmrtných vydaní. Zlátanina zvyčajne nedokončených piesní, ktoré vznikali v priebehu celých desaťročí, nemá dokopy nič spoločné. Rolling Stone Och, toto naozaj nie je veľmi dobré, nerobte si žiadne ilúzie. Ale v porovnaní s nepotrebným, neautentickým a urážajúcim zlepencom, akým album mohol byť, Michael vyzerá takmer ako víťaz. Najmä ak to porovnáme s obdobnými tančekmi na hroboch Tupaca Shakura alebo Freddieho Mercuryho. NME Album by mal nepochybne väčšiu silu, keby mohol spevák dotiahnuť svoj miestami slabší výkon. Výsledkom toho, že piesne vznikli v priebehu 28 rokov, je nedostatok kontinuity. Daily Mail Najviditeľnejšou slabinou albumu je jeho nesúvislosť. Nikdy sa nedozvieme, ako ďaleko tieto piesne majú od Jacksonových predstáv o kvalite, ale album je menšou pascou na peňaženky jeho fanúšikov, než by sa mohli obávať. Daily Express

V klipe Thriller (1983) si Jackson zombíka zahral, teraz sa ním sám stal. Keď vlani v lete zomrel, našla sa údajne takmer stovka dosiaľ nevydaných skladieb v podobe demonahrávok. Jeho vydavateľ zverejnil plán urobiť desať albumov. Prvý z nich sa do obchodov dostal včera.

Podľa väčšiny kritikov, ale aj fanúšikov je najväčším problémom albumu s názvom Michael kolísavá kvalita kolekcie jedenástich skladieb. Ich reakcie nie sú nadšené, ale na druhej strane sa nehovorí ani o totálnom fiasku.

„Mohlo to dopadnúť oveľa horšie,“ píše britský časopis New Musical Express a dodáva: „Nikto sa k tomu chudákovi nesprával s prílišným rešpektom ani na sklonku jeho života, prečo by to malo byť inak po jeho smrti.“

Podľa New Musical Expressu však ide o lepšie zaobchádzanie, ako v prípade archívov speváka skupiny The Queen Freddieho Mercuryho. Americký časopis Rolling Stone zase tvrdí, že nejde o „nový album“, ako ho opisuje vydavateľ, ale o kompiláciu nevydaného materiálu a nedokončených skladieb.

Ortodoxní fanúšikovia tvrdia, že nahrávka vôbec nezodpovedá tomu, čo by ich idol chcel vydať dnes, lebo v niekoľkých prípadoch ide o vyše dvadsať rokov staré pesničky. S tým súhlasí aj La Toya Jacksonová, podľa ktorej sa výsledok jej bratovi „vôbec nepodobá“.

Na Vianoce bez trapasu

Vydavateľ to vidí inak. Prvým singlom je skladba Hold My Hand, duet Jacksona s producentom a rapperom Akonom, ktorý nahrali v roku 2007. „Vlastnoručne písaná poznámka Michaela Jacksona, ktorá sa nachádza v jeho pozostalosti, je prianím, aby sa práve táto skladba stala prvým singlom z nového projektu.“ Ešte počas spevákovho života sa dostala na internet, ale Akon ju dokončil až nedávno.

Album firma načasovala na vianočný trh, čo je logické. Ale čiastočne súvisí aj s trapasom, ktorý sa jej stal ešte vlani. Keď po Jacksonovej smrti zverejnila prvú „novú“ skladbu This Is It, ukázalo sa, že ju v skutočnosti zložil s Paulom Ankom a navyše ju už pred takmer dvomi dekádami naspievala portorická speváčka Sa–Fire. Anka hrozil žalobou a museli mu priznať polovicu autorských honorárov.

Michael Jackson bol komerčne najúspešnejšou popovou hviezdou a aj po svojej smrti 25. júna 2009 stále zarába. Len za posledný rok sa predalo 24 miliónov albumov s jeho pesničkami.