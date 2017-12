Hľadá sa hlas podobný Ficovmu

15. dec 2010 o 9:56

Robert Fico neverí, že hlas podobný jeho na nahrávke známej ako Nahrávka hlasu podobného Ficovmu je naozaj jeho. Tvrdí, že on by takých imitácií za tri minúty vyrobil, koľko by bolo treba.

Dokážte, že má pravdu, napodobnite jeho hlas, tak aby z neho šlo rovnaké vzrušenie ako z originálu.

Natočte audio alebo video nahrávku hlasu podobného Ficovmu a pošlite nám ju.

Jediná podmienka je stihnúť to do 15. januára.

Za naj imitáciu poďakujeme knihou Shootyho karikatúr Roky Fica.

Napodobenina, ktorá znie ako originál

Kde hľadať inšpiráciu? V origináli. Alebo si pripomeňte naše senzačné odhalenie

