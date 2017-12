Flirtovať nebudú už len mladé

Hollywoodskym herečkám sa zlepšuje situácia. Dostávajú hlavné úlohy, aj keď už dávno oslávili štyridsiatku. Podporujú ich rovnako staré diváčky.

16. dec 2010 o 18:13 (čtk)

V roku 1962 bola na Oscara nominovaná herečka Bette Davisová. V časopise Variety si podala inzerát: „Tridsať rokov skúseností ako herečka v Motion Pictures. Stále ešte pohyblivá a oveľa príjemnejšia, než sa o nej hovorí. Hľadá trvalé zamestnanie v Hollywoode (môže byť aj Broadway).“

Denník Los Angeles Times píše, že Davisová by dnes asi bola v šoku, ako si tento rok viedli herečky v strednom veku. Naomi Watts (42) špehuje teroristov, Diane Lane (45) vychováva dostihového šampióna, Julia Roberts (43) je, medituje a miluje. Nicole Kidmanová (43) oplakáva dieťa, Helen Mirren (65) pripravuje stroskotanie lode, Annette Beningová (52) s Julianne Mooreovou (50) vychovávajú tínedžerov.

Hollywood mával vo zvyku odpratať herečky do dôchodku, len čo sfúkli 39 sviečok na torte. Dnes majú hlavné roly aj šesťdesiatničky – aj v štúdiových filmoch.

Je to aj vďaka tomu, že vznikla nová generácia herečiek – producentiek a že spoločnosť je ochotná pozerať sa na ženy stredného veku ako na príťažlivé a sexi. Takže kým v roku 2003 obsadili štyridsiatničky jedenásť percent rolí, do roku 2009 to stúplo na 28 percent.

„Už bylo načase. Som vďačná, že konečne začína byť dostatok priestoru na to, aby ženy na plátne dospeli,“ povedala Diana Lane, ktorá žiari v športovej dráme Secretariat. Hrá matku v domácnosti, ktorá prevezme rodinnú dostihovú stajňu.

Súvisí to aj s rastom diváckeho potenciálu starších žien. Ony spôsobili tržby filmov Diabol nosí Pradu alebo Sex v meste. Tieto ženy sa radšej pôjdu pozrieť na Meryl Streep (61), ako flirtuje s Alecom Baldvinom, než by sa mali doma hrať s X–Boxami ako mladá generácia. U nich je aj menšie riziko, že by pozerali pirátske kópie a že by sobotný večer chceli tráviť s Facebookom.

Ženy, ktoré kupujú 55 percent lístkov do kina, sa rady pozerajú na herečky, s ktorými vyrástli.