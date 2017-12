Knihy, ktoré tento rok najviac zaujali

V našej ankete Kultúrna udalosť roka 2010 v kategórii literatúra zvíťazili prózy Jána Roznera Noc po fronte. Prečítajte si, ktoré ďalšie tituly navrhovali nami oslovené osobnosti na Knihu roka.

Jana Bodnárová, spisovateľka

Anne B. Ragdeová: TOPOLY BERLÍNSKE, Kniha Zlín - Pre to, čo sama pre seba v súvise so severoeurópskou literatúrou označujem ako „severská inteligencia". Je to malá sága rodiny vyrozprávaná s veľkým pokojom, hĺbkou, nevyumelkovaným dejovým oblúkom a kultivovaným jazykom.

Ján Rozner: NOC PO FRONTE, Marenčin PT - Pre autentické svedectvo o „slovenskom" čase tesne pred 2. vojnou, pre intelekt až „máraiovského" rozmeru, pre detailnú /a pritom nie nudnú/ koncentrovanosť textu.

V oblasti literatúry faktu zvlášť vyzdvihujem vydanie prekladu knihy D. Scheffela o spolužití Rómov a Nerómov v Svinej. Vynikajúce lokálne ukotvená a čitateľsky prístupná analýza o formách a príčinách antirómskych postojov na Slovensku. Guláš z Turula, vtipný pohľad na maďarskú národnú identitu vo výbornom preklade pána Marušiaka, formou, obsahom i štýlom výrazne predbieha podobne zameranú Smatanovu „Jánošíci z ťažkou hlavou" o Slovákoch.Z beletrie som čítal len Hanku Lasicovú a páčilo sa mi.

Eduard Čengel, producent

Legenda o Lietajúcom Cypriánovi - podľa recenzentky Prof. Marty Žilkovej ide o jeden z najkvalitnejších a najpútavejších slovenských historických románov. Knižný debut Mariany Čengel Solčanskej, ktorá na 263 stranách odkrýva doposiaľ nezmapované dejiny Slovenska.

Eva Flašková, prekladateľka

Dušan Dušek: Holá veta o láske (vyd. Slovart) - lebo sa číta na jeden dúšok. Jana Beňová: Dnes (vyd. Artforum) - lebo je inteligentná a vtipná. Broňa Schraggeová: Ja a môj brat (vyd. Artforum) - lebo je to nádherné vyznanie lásky. Kazuo Ishiguro: Nokturna (vyd. Albatros Media) - lebo tak by som chcela písať, keby som vedela písať.

Július Fujak, hudobník

Jozef Cseres & Michal Murin (ed.): Od analógového k digitálnemu... Nové pohľady na nové umenia v audiovizuálnom veku (Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica, 2010). Ide veľmi cenný zborník reflektujúci akosť a intencie súčasného umenia v jeho technologickom situovaní, ktorý je zostavený pôvodných prekladov aktuálnych textov z prelomu 20. a 21. storočia takých osobností ako Wolfang Welsh, Chris Cutler, Stelarc, Paul D. Miller, Don Ritter, Kim Cascone, M.-L. Ryanová a i.

Anna Grusková, divadelníčka

Ján Rozner: Noc po fronte, vydavateľstvo PT, Albert Marenčin. Kniha je poskladaná z fragmentov, autor sa jej vydania nedožil, no napriek tomu poskytuje komplexný čitateľský pôžitok z bohatej slovenčiny, z opisov starých, viac zlých ako dobrých čias, o ktorých rozpráva citlivým, „oldschoolovým" štýlom...

Juraj Vojtek, režisér

Táňa Šulíková: Kto kúše vankúše. Kniha je veľmi osobitá spojením fotografií, textov, filmového a básnického vyjadrenia. Hovorí o túžbe nebyť sám, o tom, že byť s niekým je normálne krásna vec. Samota ničí a zabíja dušu.

Jozef Krasula, divadelník

Dušan Dušek: Holá veta o láske - je vždy dobre, keď máme aj v literatúre autora, ktorý vo svojich knihách dokáže priblížiť svet tzv. obyčajných ľudí, píše o obyčajných veciach - o láske, o smútku a dokáže byť pritom byť krehký a poetický. Veronika Šikulová: Domček jedným ťahom - ak by som mal povedať, čo je pre mňa skutočne ženská literatúra, tak je to práve táto knižka.

Pavol Rankov - Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) - na tejto knihe cítim, že slovenská literatúra dokáže byť emancipovaná a pritom stále slovenská. Peter Kresánek: Ilustrovaná encyklopédia Pamiatok SLOVENSKO - mimoriadne vzácna a hodnotná kniha. Je vhodná aj pre školy všetkých druhov a stupňov. Aby sme sa naučili vážiť si to, čo tu všetko máme. Gerald Martin: Gabriel García Márquez - Život - mimoriadne obsažný a dlho očakávaný autorizovaný životopis skvelého spisovateľa. Aj keď spočiatku trochu nudný, ale milovníci jeho kníh to hravo zvládnu.

Alexandra Kusá, riaditeľka SNG

Rudolf Sloboda: Ako som sa stal mudrcom, 2010 - Odkedy mám dvoch synovcov, tak som znovu objavila knihy pre deti, táto je vtipná, inteligentná a aj naozaj ilustrovaná, okrem toho je Sloboda u mňa najlepší slovenský spisovateľ.

Jozef Lupták, violončelista a riaditeľ festivalu Konvergencie

Zuzana Mojžišová - Bon Voyage a Márius Kopcsay - Medvedia Skala, boli pre mňa objavom tohto roku v slovenskej literatúre, Tomáš Halík - Stromu zbýva nadeje. Krize jako šance, Daniel Pastirčák - Zdravé telo v kóme a Haruki Murakami - Afterdark sú mojimi obľúbenými autormi už niekoľko rokov, každý svojím špecifickým spôsobom.

Pavel Malovič, lekár, publicista

Najčistejšia funkčná slovenčina Dušeka - Holá veta o láske, renesančný vrkoč spomienok Filana - Prešporock (Spomienky starého optimistu), rockový impresionizmus obrázkov Müllera - Enter, citlivá zostava beat-básnikov Andričíka - Beatnici a svetová kvalita kolekcie redukcií najčastejších bolestí Klenkovej s Kazimírom - Bolesti v krížoch a Pilates Medical. Čo si už môže viac slovenský čitateľ priať? Tento rok sa narodilo neúrekom kvalitných písmen...všetky sa do pätice nezmestia.

Peter Michalovič, filozof, estetik

Za knižnú udalosť roka považujem preklad knihy Artura Schopenhauera Svet ako vôľa a predstava. Vďaka vynikajúcemu prekladu Patrície Elexovej sme sa zaradili medzi filozoficky "vyspelé" národy.

Aňa Ostrihoňová, publicistka

Vyšlo to najlepšie zo súčasnej kvalitnej prózy vo veľmi dobrých prekladoch, například Nicole Krauss: Dejiny lásky, Attila Bartis: Pokoj, Robert Menasse: Don Juan de la Macha, Donald Barthelme: Mrtvý otec, Laurent Binet: HHhH a konečne sa začali vypĺňať aj medzery v „klasike" 20. storočia (Barthelme, Paveseho denníky, Freudova Psychopatológia a iné).

Igor Otčenáš, spisovateľ

Jurij Poľakov: Kráľ dubákov (prel. Ján Štrasser), Beatnici - výber z tvorby (zostavil Marian Andričik). Žiaľ, nestíhal som tohto roku veľa čítať, ale listoval som v desiatkach kníh. Poľakovova kniha ma zaujala hravo-ironickým a preto mimoriadne výstižným popisom krátkeho výseku zo súčasného ruského „kágebáckeho kapitalizmu"; Andričíkov výber z beatnickej poézie je zase mimoriadne záslužným činom a už sa teším na nový film Roba Epsteina a Jeffreyho Friedmana Howl o živote Allena Ginsberga, keď písal tento legendárny beatnicky text.

Radoslav Passia, literárny kritik

Kniha Noc po fronte potvrdila prozatérske umenie J. Roznera, autora vlaňajšieho prekvapenia našej literárnej scény - autobiografickej knihy Sedem dní do pohrebu. Vďaka Roznerovej evokačnej schopnosti má aj naša literatúra svoj „učebnicový" príklad osudu stredoeurópskeho intelektuála zaznamenaný v esteticky silnej a čitateľsky príťažlivej podobe.

Martin Porubjak, dramaturg

David Hare: Jednoduše a na cokoli (anglický originál The Power of YES), SaD Praha, 2010 Hra súčasného anglického dramatika, ktorá je podľa slov autora "pokusom o pochopenie finančnej krízy". Ak môžem súdiť podľa seba, ten pokus sa autorovi skvele vydaril. V hre figurujú také finančné esá ako George Soros, Alan Greenspan, Ronald Cohen. Je to napísané s nemilosrdným britským humorom, ale nie je to vôbec veselé.

Gabriela Rakúsová, spisovateľka

Marián Andričík: BEATNICI, Slovart 2010 - Precízna práca prekladateľa a autora sprievodných textov Mariána Andričíka, vynikajúca grafická úprava Evy Kovačevičovej-Fudala - to je jedna z najkrajších antológií v slovenčine.



Marián MILČÁK: MÝTUS A BÁSEŇ /7 úvah o poézii/, Modrý Peter 2010 - Interpretácia básnického textu, jeho pertraktovaná nezrozumiteľnosť, neprístupnosť a nekomunikatívnosť, epigónstvo, kamufláž, elementárne jazykové hry, textové klony, sterilné texty, ale najmä kritériá posudzovania a hodnotenia umeleckej kvality básnického textu - to je autorov výskum.



Ivan ŽUCHA: HĽADANIE NÁJDENÉHO ČASU, Kalligram 2010 - Je to kniha múdra prítomnosťou obrazu myslenia ľudstva i jednotlivcov a príťažlivá svojím tajomstvom v rôznych literárnych textoch z autorovej pozostalosti.



Jana BEŇOVÁ: DNES, Artforum 2010 - Živé, vtipné, trefné reakcie na veci a javy okolo nás, ktoré si často neuvedomujeme a nezamýšľame sa nad nimi. Tieto krátke eseje si našli vďačných čitateľov v rubrike SME Dnes píše.



Monika KOMPANÍKOVÁ: PIATA LOĎ, K. K. Bagala 2010 - Autorkina typická poetika súvisí s jej výtvarným videním sveta, keď z detailov pomocou poetického jazyka vytvorí celok - obraz zvláštnych medziľudských vzťahov, v ktorých často chýba komunikácia.

Derek Rebro, literárny kritik

Jana Juráňová: Lásky nebeské, Mila Haugová: Pomalá lukostrelkyňa, Etela Farkašová: Káva s Bachom, čaj so Chopinom, Ivana Dobrakovová: Bellevue, Věra Chytilová: Zblízka

Jana Juráňová: Lásky nebeské, pretože autorka nestrúha superhrdinky, ale tematizuje reálne ženy s komplexne vykresleným pocitovým a myšlienkovým rozmerom, no súbežne s dôrazom na mechanizmy, ktoré ich postavenie znevýhodňujú, či už ide o spoločenské predsudky, citové ná/tlaky vyplývajúce z očakávaní spojených s ich rodom, nemiestne správanie sa voči nim atď. Jednoducho, Juráňovej kniha ponúka neskreslenú a kvalitnú podobu slovenských feminizmov.

Ladislav Snopko, kultúrny aktivista

Martin Bútora: Druhý dych, Kalligram 2010. Praktická učebnica pozitívneho myslenia. Tak môžeme nazvať skvelú knihu esejí, zamyslení a úvah nad uplynulým dvadsaťročím vývoja slovenskej spoločnosti. Navyše z pera muža, ktorý v nemalej miere prispel k jej formovaniu. Ak majú otcovia nášho vzdelávacieho systému aspoň trošku zmysel pre pozitívny vplyv historickej skúsenosti na vedomie mladej generácie, tak ju zaradia do učebných osnov stredných a vysokých škôl.

Ján Štrasser, spisovateľ

Jana Geržová: Rozhovory o maľbe, Ján Rozner: Noc po fronte, Ivana Dobrakovová: Bellevue, Beatnici (zostavil a preložil Marián Andričík) - všetko sú to vynikajúce a užitočné knihy.

Peter Zajac, literárny teoretik

Iva Mojžišová: Giacomettiho smiech? - Svedectvo skutočnej a pritom noblesnej kritickosti.