Filmy, ktoré najviac zaujali

Filmom roka sa v našej ankete Kultúrna udalosť roka stala snímka Hranica Juraja Vojteka. Prečítajte si, ktoré ďalšie navrhli nami oslovené osobnosti.

20. dec 2010





Jana Bodnárová, spisovateľka

J.Wajda: Svätá tráva - Posledný Wajdov film vyberám pre magický príbeh, prenikavo zasahujúci ľudskú citlivosť a pre filmársky „pevný" tvar. Massoud Bakshi: V Teheráne došli granátové jablká - Časovo prevrstvený, „živý", kvázi dokument o zemi, meste a kultúre, o ktorých vieme žalostne málo, alebo skreslene. /IFF, 2010/

Daniel Baláž, moderátor Rádia_FM

Up In The Air alebo Shutter Island. Clooneyovka má mierne navrch hmatateľnosťou, živočíšnosťou, súčasnosťou. Chladná ľudskosť a suchší humor. Shutter Island udivuje najmä prelínačkami zdania a reality a vynikajúcim soundtrackom.

Juraj Buzalka, režisér

Mira Fornay, Líštičky - Napriek angažovanosti v projekte Líštičky a tým pádom zaujatosti v hodnotení si neskromne myslím, že film formou i naráciou výrazne vybočil z malomestského gýča stredoeurópskeho (československého kina). Jaro Vojtek, Hranica - Vojtekova Hranica je obohatením najmä atraktívnosťou témy a poctivým spracovaním, povinná jazda pozitív na dokumentaristickú slovenskú vlnu, najmä kvôli nedostatku konkurenčneschopných hraných filmov, zahŕňa aj P. Kerekesa (Ako sa varia dejiny) a Lehotského Slepé lásky, to je však ešte asi rok 2009.

Eduard Čengel, producent

Legenda o lietajúcom Cypriánovi - Nepochybne najočakávanejší a najúspešnejší film roka, ktorý svojim neštandardným posolstvom, výborným výtvarným spracovaním a hereckým obsadením vyvolal v odbornej verejnosti príval podráždených emócií. Silný debut študentky Martina Šulíka Mariany Čengel Solčanskej, ktorá stihla v tom istom roku vzápätí debutovať druhým celovečerným filmom Obhliadka, vlajkovou loďou televízneho projektu STV „Filmoviedky".

Legenda o lietajúcom Cypriánovi - Konečne nevtieravý historický film zo Slovenska s výborným scenárom, vyrozprávaný pôsobivou filmovou rečou, ktorý môže svojou postupne sa odkrývajúcou metaforou nutnosti viacnásobného, trýznivého preporodenia hlavného hrdinu zasiahnuť každého vnímavého diváka.

Anna Grusková, divadelníčka

Studená morská voda, Paz Fábregová, Kostarika, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Mexiko, 2010 - Film som videla na IFF Bratislava. Veľmi mladá režisérka ho komponovala ako silnú, prevažne obrazovú výpoveď o zmyslovom živote viacerých žien. Klasickú logickú výstavbu nahradila rafinovaná kompozícia rôznych prejavov prírody mimo nás i v nás.

Katarína Hubová, teoretička umenia

Animovaný muzikál Kamene, Katarína Kerekešová - smutný príbeh o žene, jednoduchý obsah úžasne výtvarne pretlmočený, doplnený hudbou a výsledok je skvelý celok.

Jaro Vojtek, režisér

Cigarety a pesničky, autori: Marek Šulík a Jana Kovalčíková - Film zaznamenáva vznik Rómskeho CD v spojení s bielými profesionálnymi hudobníkmi. Stret týchto kultúr je ľudský, je o porozumení a vzájomnom obohatení sa. Zachytáva nielen svet hudby ale aj svet spletitých životov rómskych hudobníkov.

Peter Konečný, šéfredaktor Kinema.sk

Biela stuha (The White Ribbon, 2009) v našich kinách v roku 2010

Libanon (Lebanon, 2009) slovenské festivalové uvedenie v roku 2010

Vojdi do prázdna (Enter the Void, 2009) slovenské festivalové uvedenie v r. 2010

Hlad (Hunger, 2008) v našich kinách v roku 2010

Carancho (Carancho, 2010) slovenské festivalové uvedenie v roku 2010

Boris Kršňák, organizátor festivalu Divadlo bez hraníc

Malý zúrivý Robinson - dokument Tiny Diosi - Film o Jozefovi Urbanovi, ktorý už mal niekoľko predpremiér a stále čaká na svoju premiéru, je, napriek mojim malým výhradám, dôležitým a žiaľ jedným z mála kamienkov do filmovej mozaiky o našej minulosti a ľuďom v nej... Ak sme v roku 2009 hovorili, že slovenský film ožil, tak tohto roku musíme dodať, že neožil, len sa trochu nadýchol.

Alexandra Kusá, riaditeľka SNG

Iľja, réžia Ivan Ostrochovský - Na dokumente o posledných rokoch Iľju Zeljenku som okrem príbehu ocenila predovšetkým precíznu vizuálnu stránku, ktorú si nezvyknem spájať s dokumentárnym filmom - tento by obstál aj medzi obrazmi.

Pavel Malovič, lekár/publicista

Kvílenie (Howl), USA, réžia Rob Epstein

The Doors - Whe You´re Strange. USA, réžia Tom DiCillo

Moje zlaté šesťdesiate. Slovensko, réžia Martin Šulík

Gainsbourgh, Francúzsko/USA, réžia Joan Sfar

Užívaj si, ako sa len dá ! USA, réžia Woody Allen

Skvostný pohľad na osud kontroverznej prózo-básne Allana Ginsberga, špecifický dokument poeticky okultného charizma - rocku Jima Morrisona, listovanie tvárou tvorby českých a slovenských filmových „výtržníkov", odvrátená tvár šansónu autora Je´taime a lascívne nonšalantný pohľad na pribudnutý vek očami sarkastika Allena : to je kvinteto filmov, ktoré nemáme šancu vidieť v prevažujúcich kino-supermarketoch. Žiaľ, len v riedko sa vyskytujúcich kluboch ....

Martin Ciel, filmový teoretik

C.Piu: Aurora

D. Vega: Octubre

S. Loznica: Sčasťje mojo

N.Renard, J.Renardova: Mama

Marek Šulík: Cigarety a pesničky

Martin Snopek, grafik,animátor

Film roka je podľa mňa animovaný film Jána Švankmajera Prežiť svoj život, surrealistická koláž starnúceho Evžena, ktorý žije dvojaký život. Jeden reálny a jeden vo svojich snoch.

Peter Michalovič, filozof,estetik

Pre mňa je filmom roka dokument Ivana Ostrochovského Ilja, ktorý obrazom, slovom a hudbou priblížil velikána slovenskej hudby Ilju Zeljenku civilne a hlavne bez zbytočného pátosu, ktorého je na Slovensku obrovský prebytok.

Aňa Ostrihoňová, publicistka

Ghost Writer, rež. Roman Polanski

Serious Man, rež. bratia Coenovci

Prežiť svoj život, rež. Jan Švankamjer

Gainsbourg, rež. Joann Sfar

Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives réžia: Apichatpong Weerasethakul

(na poradí nezáleží)

Igor Otčenáš, spisovateľ

Up In The Air; Muži, čo čumia na kozy

Hlad

Cesta (podľa rovnomenného románu Cormacka McCarthyho)

Kde domov můj

Čo sa týka filmov, videl som ich pomerne veľa a tieto, čo som napísal, sú vlastne mojím najčerstvejším zážitkom. V prvých dvoch filmoch hrá G. Clooney a to je samo o seba záruka dobrej zábavy; druhý film je nesmierne drsný, naturalistický obraz smrteľnej hladovky teroristov z IRA v britskom väzení zo začiatku 80. rokov; Cesta je skvelý prepis skvelého románu Cormacka McCarthyho - krutý, násilný, no nie pesimistický obraz skazy sveta a hľadania cesty z tejto skazy; tri české filmy som napísal preto, lebo fandím tomu, ako to - na rozdiel od Slovenska

Radoslav Passia, spisovateľ/vydavateľ

Michael Haneke: Biela stuha

Fascinujúci film, ktorý minuciózne a presvedčivo situuje korene organizovaného spoločenského zla do intímneho, rodinného priestoru.

Martin Plch, vydavateľ

Toy Story 3 (réžia: Lee Unkrich)

Štúdio Pixar opäť preukázalo, že s každým novým filmom posúva nielen technické možnosti, ale zdokonaľuje aj svoje rozprávačské schopnosti. Toy Story 3 rúca mýtus o upadajúcej kvalite filmových pokračovaní a dokazuje, že rozprávka môže hovoriť o univerzálnych témach a osloviť všetky vekové kategórie.

Martin Porubjak, dramaturg

Michael Haneke: Biela stuha

Geniálne čierno-biele filmové dielo režiséra Michaela Hanekeho so sugestívnym tajomstvom, ktoré je skryté v takej temnej hĺbke, že ho neodhalíme.

Derek Rebro, literárny kritik

Biela stuha

The Kids are All Right

The Social Network

Biela stuha, pretože Haneke je dôkazom, že provokovať sa dá aj (kvalitatívne) draho a že heslo „Osobné je politické" nie je frázou.

Silvia Dubecká, riaditeľka ASFK

Michael Haneke: Biela stuha (2009)

Jan Švankmajer: Prežiť svoj život

Katarína Kerekešová: Kamene

Apichatpong Weerasethakul: Strýko Búnmí

Simona Nôtová, šéfredaktorka Film.sk

Kamene, r. Katarína Kerekesová, distr. ASFK

Biela stuha, r. Michael Haneke, distr. ASFK

Fish Tank, r. Andrea Arnold, distr. ASFK

Medzi mojimi tipmi na Film roka je jednoznačne aj animovaná hudobná feéria Kamene Kataríny Kerekesovej. Predstavuje päť rokov života režisérky a v dokonalom obrazovo-hudobnom kontrapunkte spája v sebe všetko, čo s ním počas jeho vzniku prežila: radosť a žiaľ, lásku a sklamanie, úsilie i boj s vytrvalosťou. Výsledkom je poetické podobenstvo o potrebe lásky vo svete nepriznaných emócií, ktoré je až príliš podobné tomu, čo žijeme. Týmto všetkým sa film Kamene radí k dielam, ktoré si stať sa udalosťou roka v slovenskej kinematografii zaslúžia.

Ján Štrasser

Pouta (ČR) - Aj keď na môj vkus priveľmi exaltovaný, predsa naozaj zaujímavý a najmä dôležitý film.