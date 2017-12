Kultúrne tipy na tento týždeň

Aj pár dní pred Vianocami si môžete vybrať niektorú z kultúrnych akcií, na ktorej sa správne naladíte na oddych.

20. dec 2010 o 10:00 (kul)

Pondelok 20. december 2010

Film, diskusia / Fedor Vico v Subterene

18.30, Subteren, Michalovce

V pondelok večer sa v michalovskom Subterene bude rozprávať, pozerať a možno bude aj muzika. Príde karikaturista Fedor Vico, prinesie svoju poslednú knižku Dereš a premietne sa aj film Osadné.

Historky zo Stanice - slávnostná premiéra filmov

16.00 h, Stanica Žilina-Záriečie

V rozmedzí rokov 2007-2010 vznikal animovaný dokument Historky zo Stanice o minulosti Stanice Žilina-Záriečie. Bol natáčaný deťmi podľa spomienok získaných ešte v roku 2003 od najstarších členov rodiny M., ktorá kedysi žila na Stanici. Okrem tohto veľkého projektu sa za tento čas podarilo natočiť tiež ďalšie - kratšie detské animované filmy: Prispôsobivá ryba, Prestretý stôl, Nespokojný televízny diviak a O tom, ako sa pralo na Stanici. Celý tento súbor v pondelok odprezentujú na Stanici na spoločnom DVD.

Film / Krátky film o láske

20.13 h, Kasárne - Kulturpark, Košice

V pondelok večer si v Kulturparku môžete spríjemniť večer filmom Krzystofa Kieslowskeho - Krátky film o láske, ktorý hovorí o láske zmyselnej a sebaobetujúcej.

Park ušľachtilých duší vo Zvolene 17.00 h, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava V bratislavskej Galérii Cypriána Majerníka na Ventúrskej ulici 9 je dnes o 17.00 h diskusia na tému Park ušľachtilých duší vo Zvolene (Pamätník s filozofickou dimenziou). Účastníkmi diskusie, ktorú moderuje Zuzana Bartošová, sú Peter Kalmus, Paľo Macho, Ladislav Snopko, Miloš Žiak a Peter Abonyi.



Utorok 21. december 2010

Výstava / Víťazi Bienále úžitkového umenia 2009

18.00 h, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava

V utorok o 18.00 h sa v Galérii Slovenskej výtvarnej únie predstavia traja víťazi Bienále úžitkového umenia - Andrea Pézman, Kristína Španihelová a Tibor Uhrín.

Filmoteque: Daniel Deneš, Toni Granko, DJ Magálová

21.00 h, NuSpirit Club, Bratislava

Multižánrová akcia, ktorej hlavnou témou sú ľudia a ich stereotypy, respektíve ich narúšanie, sa uskutoční v bratislavskom NuSpirit Clube. Pripravte sa na vernisáž Maroša Buocika, Filmy The big apple planet a If you can´t make it fake it Daniela Deneša, hrať bude Toni Granko a DJ Magálová. Skvelá kombinácia.

Diskusia / Remaking robot

16.00 h, Barus Rattus, Sienkiewiczova 1, Bratislava

AtraktArt organizuje prednášku brnenskej teoretičky kultúry nových médií Jany Horákovej s názvom Remaking robot: Od mýtu technického pokroku k subverzným stratégiám posthumanizmu, ktorá je súčasťou projektu Remake - Rethinking Media Art in C(K)ollaborative.

Sviatky so Slovenskou Filharmóniou

19.00 h, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava

V utorok 21. decembra zaznie Vianočný koncert v interpretácii súboru pre starú hudbu Musica aeterna /um. vedúci Peter Zajíček/ Na programe sú diela barokových majstrov. Koncert sa uskutoční v Koncertnej sieni Dvorana o 19,00 h.

Sviatočné koncerty vyvrcholia na Nový rok. Novoročné koncerty uvedú členovia Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru /zbormajster Jozef Chabroň/ o 16,00 a 20,00 h. Novoročný program nesie názov Svet operetných a muzikálový melódii. So Slovenskou filharmóniou a Slovenským filharmonickým zborom /zbormajster Jozef Chabroň/ vystúpia dvaja sólisti - tenorista Otokar Klein a sopranistka Eva Hornyáková. V programe nebudú chýbať obľúbené melódie Johanna Straussa, Franza Lehára, Emmericha Kálmána či Leonarda Bernsteina. Koncerty sa uskutočnia v historickej budove SND o 16,00 a 20,00 h.

Streda 22. december 2010

Hudobno-literárny večer / Modrý Peter a Fujakiáda

19.00 h, Stanica Žilina-Záriečie

Narodili sa v rovnakom roku (Julo Fujak 10. 10. a Peter Milčák 12. 12.) a poznajú sa už dlho. Väčšina piesní, ktoré Julo Fujak zložil, je práve na texty Petra Milčáka. Ten okrem vlastných básni predstaví v stredu na Stanici aj svoje vydavateľstvo Modrý Peter, ktoré sa špecializuje na poéziu. Julo Fujak pokrstí nový album Konvergencie do vrecka. Multižánrový večierok multižánrových osobností v predvečer Vianoc moderuje Peter Staríček.