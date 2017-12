Ešte väčšia hrdinka ako Jana z Arku

V roku 2011 príde do kín film Lady režiséra Luca Bessona o ázijskej disidentke.

21. dec 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

LONDÝN. Aun Schan Su Ťij nepovedala, že chce, aby o nej nakrútili film, ale filmárom sa zdá, že je to nevyhnutné. Na budúcu jeseň by mal prísť do kín film s názvom The Lady, napísal denník The Guardian.

Obyvatelia Barmy mali roky zakázané nazývať opozičnú líderku jej vlastným menom, Lady je vlastne jej druhé meno. Najvýstižnejšie vyjadruje spôsob, akým viedla svoj politický, na pohľad beznádejný boj v domácom väzení. „Ako často sa v dejinách objavila žena, ktorá nenadáva, nekradne, nerobí nič nezákonné a predsa sa na 24 rokov dostane do väzenia? To je choré,“ vravel pre Guardian Luc Besson, režisér filmu.

Besson má veľmi rád silné ženské postavy, jeden film nakrútil aj o Jane z Arku. Teraz dúfa, že vďaka filmu The Lady sa Aun Schan Su Ťij a jej boj zviditeľní, pretože ju považuje za ešte hrdinskejšiu postavu, ako bola Jana. „Nemala žiadne zbrane, len svoju prívetivosť. Bola taký druhý Gándhí,“ hovorí Besson. „Bojovala za právo vyjadriť sa a rozhodovať o vlastnej budúcnosti. To všetko my máme, no ani si to neuvedomujeme.“

Producent Andy Harries si myslí, že takýto film je potrebný, pretože Aun nemala nikdy takú publicitu ako napríklad prezident Mandela. Keď Luc Besson nakrúca film, veľa informácií neuniká, lebo jeho spolupracovníci sú viazaní mlčaním.

Producent Harries hovorí, že vo filme bude veľa neznámych vecí zo vzťahu političky a jej manžela, spisovateľa Michaela Arisa. Aun Schan Su Ťij sa rozhodla pre svoju krajinu, preto nemohla byť s ním, keď v Anglicku zomieral na rakovinu. „Film bude aj fantastickou lovestory,“ povedal.