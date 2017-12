Výstavy, na ktoré sa tento rok oplatilo ísť

V kategórii Výstava roka bolo tento rok naozaj z čoho vyberať. Prečítajte si, ktoré z udalostí výtvarného umenia tento rok najviac zaujali osobnosti.

Zuzana Bartošová, Ústav dejín umenia SAV

Výstav, najmä monografických, bolo v roku 2010 zaujímavých dosť (Jozef Jankovic, Otis Laubert, Peter Kalmus, Daniel Fischer, Ladislav Čarný, Juraj Bartusz...). Za udalosť roka v oblasti výtvarného umenia však považujem medzinárodné odborné sympózium prístupné verejnosti: Košická moderna - Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia, ktoré organizovala Východoslovenská galéria s cieľom aktívne zapojiť jedinečnú tému a inštitúciu s geniom loci do projektu Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013. Verím, že sa to podarí.

Jana Bodnárová, spisovateľka

Juraj Bartusz: gestá/body/sekundy, SNG, Bratislava

Lucia Dovičáková: Pandorine hry, Kasárne Kulturpark, Košice

Daniela Čarná, výtvarníčka

Juraj Bartusz: gestá / body / sekundy, Slovenská národná galéria Bratislava, 19.8.-31.10.2010

Kurátorky: Vladimíra Büngerová, Lucia Gregorová-Stachová, Odborná spolupráca: Katarína Bajcurová. Výstavu nominujem za kurátorské tematické spracovanie a inštaláciu monografickej výstavy jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej výtvarnej scény Juraja Bartusza.

Ladislav Čarný, výtvarník

Za výstavu roka navrhujem výstavu Daniela Fischera "8 statočných -

vynáranie", ktorá sa konala v Dome umenia od 7. 4. 2010 do 25. 4. 2010 a

ktorá formou anamorfickych malieb nainštalovaných v priestore vzdávala

úctu 8 osobnostiam, ruským občanom, ktorí 25. augusta 1968 v nedeľu

napoludnie protestovali na Červenom námestí v Moskve proti okupácii

Československa.

Julo Fujak, hudobník

Zbyněk Prokop & Robo Kočan: ...z druhej strany... (intermediálna ištalácia; Východoslovenská galéria, Košice)

Minimalisticky poňatá prezentácia grafík v malých presvietených boxoch spolu s kontrastne veľkoplošným videoartom záhadne sa prelínajúcich obrazov a fotografií s podmanivou elektroakustickou hudbou predstavoval v tomto roku jeden z najzaujímavejších projektov rekontextualizujúcich tradičné výtvarné médiá - vytvárajúc iný, intermediálne podnentný časopriestor.

Jana Geržová, Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií, Centrum výskumu VŠVU, šéfredaktorka časopisu Profil súčasného výtvarného umenia

Daniel Fischer: Vynáranie (osem statočných: Konstantin Babickij, Tatjana Bajeva, Larisa Bogoraz, Vadim Delone, Vladimir Dremljuga, Viktor Fajnerg, Natalja Gorbanevskaja, Pavel Litvinov), 2010, inštalácia, cylindrická anamorfóza, kombinovaná technika maľby na plátne,

Dom umenia Bratislava (apríl 2010), reinštalácia Slovenská národná galéria (november 2010)

Najnovšia inštalácia Daniela Fischera Vynáranie, s podtitulom Osem statočných patrí k tej línii jeho tvorby, kde sa opakovane, prostredníctvom špecifických výtvarných stratégií vyjadruje k spoločenskej či dokonca politickej realite. V aktuálnej inštalácii ide o zaujatie postoja k veľmi konkrétnej historickej udalosti, ktorá napriek tomu, že sa uskutočnila pred viac ako štyridsiatimi rokmi, je pre autora nedopovedaným príbehom.

Dôvodom prečo sa k nej potrebuje vrátiť by mohla byť skutočnosť, že protest, ktorý na Červenom námestí v Moskve urobili v roku 1968 ôsmi občania vtedajšieho Sovietskeho zväzu pár dní po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, za čo boli exemplárne potrestaní, nebol dodnes dostatočne zhodnotený. Ak by nebol výraz „angažované umenie" zneužitý bývalým režimom, mohli by sme hovoriť o Fischerovej angažovanosti vo veciach morálky, o tvorbe, kde sa estetické aspekty diela (využitie vizuálne atraktívnej cylindrickej anamorfózy) stávajú prostriedkom, cez ktorý autor deklaruje svoje etické postoje.

Dôvodov, prečo sa výstava stretla s tak veľkým záujmom odbornej i laickej verejnosti, je viacero, ale podstatnou je skutočnosť, že autorova ambícia „zmeniť spôsob videnia sveta tých, čo sa naň pozerajú" (Arthur C. Danto) sa naplnila.

Anna Grusková, divadelníčka

Holé baby (SNG)

Zlatom a ohňom (Umenie Slovenska koncom stredoveku) - SNG, Paríž, Múzeum Cluny

Holé baby v Slovenskej národnej galérii podľa môjho názoru pokračujú v línii, ktorú už pred piatimi rokmi nastolila výstava Slovenský mýtus - odvážna interpretácia domáceho kultúrneho dedičstva, podporená dôkladnou znalosťou metodologických východísk tejto interpretácie, sa aj v tomto prípade stala udalosťou v celoslovenskom kultúrnom kontexte.

Katarína Hubová, teoretička umenia

Otis Laubert, Zvláštny výber, Dom umenia, Bratislava - výstava o úžasnej schopnosti autora ako sa dajú už hotové veci - predmety, všedné drobnosti vidieť inak, dať im novú výtvarnú hodnotu.

INSITA - 9. ročník trienále insitného umenia - Textilné umenie, SNG, Esterházyho palác, Bratislava - Rôznorodosť a pestrosť techník, materiálov, farieb i námetov s neuveriteľným spontánnym a nepredvídateľným spôsobom výtvarného vyjadrenia

Zapnuté - Vypnuté - Zabudnuté? História Tesla Bratislava - výrobca spotrebnej elektroniky, galéria SCD Satelit, Bratislava (Obracať sa do minulosti znamená aj hľadať inšpirácie pre súčasnosť aj napriek tomu, že vývoj a výroba rádií, gramofónov, na Slovensku už skončila.

Beáta Jablonská, teoretička umenia

Július Koller - Vedecko-Fantastická retrospektíva

Slovenská národná galéria. Apríl - jún 2010

Dielo modelovej postavy slovenského konceptuálneho umenia dokázali kurátori Petra Hanáková a Aurel Hrabušický predstaviť nie ako muzeálnu hommage uzavretého diela mŕtveho umelca. Naopak. Akoby votreleckou prezentáciou kúskov z autorovho archívu prijali herný princíp kollerovskej dekonštrukcie, ale teraz už bez neho. Alebo nie?

Hranice Geometrie. Geometrické a konštruktívne tendencie vo výtvarnom umení od roku 1960 po súčasnosť, Dom umenia. Bratislava. Február 2010. Výstava a vydanie závažnej publikácie abstraktnej geometrie na Slovensku v jej päťdesiatročnom vývoji presiahla parametre, na ktoré sme doteraz boli zvyknutí pri súkromných projektoch. Za dôkladným zmapovaním z pera Evy Trojanovej a Ľuby Belohradskej, skúsených odborníčok geometrických a konštruktivistických tendencií, stojí iniciatíva a prostriedky súkromného zberateľa Igora Krejčího.

Bohunka Koklesová V tieni tretej ríše. Oficiálne fotografie slovenského štátu. Slovart a VŠVU Bratislava, 2010. Výstava: Výstavná sála Univerzitnej knižnice. Bohunka Koklesová prekročila „obmedzenia" vedeckej publikácie, tým že kontroverzné obdobie našich dejín prerozprávala v košatom príbehu všímajúc si nielen oficiálne, politické, historické a spoločenské súvislosti, ale aj udalosti, ktoré sú súčasťou predovšetkým tých našich -malých dejín.

Jana Farmanová: Histoire. Life ... with(out) a Good Communist. Galéria Krokus. Bratislava, december 2009 - január 2010. Jana Farmanová sa inšpirovala knihou, autobiografickým rozprávaním Žofie Langerovej: Môj život s Oskarom L. Výstava „bytových" priestoroch galérie Krokus nebola len ilustráciou životného príbehu inej ženy. Maľbami a najmä ich citlivou inštaláciou vytvorila emocionálne nabitý priestor, v ktorom ťažký príbeh z 50. rokov sa stal nadčasovou divadelnou inscenáciou, ktorej sa nedalo uniknúť. Výstavu autorka realizovala v spolupráci s Michalom Hvoreckým a kurátorkou Gabrielou Kisovou.

Zlatom a ohňom. Umenie Slovenska na konci stredoveku. Múzeum Cluny. Národné múzeum stredoveku. Paríž. 2010 -2011. Kurátorovi výstavy a zbierky gotického umenia SNG Dušanovi Buranovi a jeho spolupracovníkom sa podaril husársky kúsok -vystaviť umenie „našej" neskorej gotiky v jej duchovnom rodisku - v Múzeu Cluny v Latinskej štvrti v Paríži. Uznanie patrí najmä tej práci a tým aktivitám, ktoré predchádzali samotnej výstave. Len zainteresovaní vedia čím všetkým museli prejsť od prvotného nápadu až po zablombovanie transportu - smer Paríž. Ale možno práve, táto výstava umiestnená na dobrej adrese ukázala, že keď sa spoja osobné, rezortné a aj štátne sily, výhovorky prestanú platiť.

Jana Kapelová, výtvarníčka

Tomáš Džadoň - Nová tradícia, Kasárne Kulturpark, Košice (august-september)

Romantika mojej mladosti, budúcnosť mojej nostalgie, kurátorka: Mira Keratová, Stredoslovenská galéria, B. Bystrica

Július Koller - Vedecko-fantastická retrospektíva, SNG, Bratislava

Ilona Nemeth, Jozsef R. Juhasz - Public Dialog, Komárno

Peter Kalmus - Dielo, Dom umenia, Bratislava

Gabriela Kisová, teoretička umenia

Július Koller, Vedecko-fantastická retrospektíva, SNG. Vynikajúca retrospektíva Juliusa Kollera v SNG veľmi prístupne a pútavo predstavila tvorbu umelca svetového formátu slovenskému publiku. Bola som na nej 2x a veľmi ma inšpirovala.

Síce tri výstavy v jednom termíne, ale pre mňa jedna z najdôležitejších udalostí vo výtvarnom umení v roku 2010: Peter Kalmus, Otis Laubert a Ladislav Čarný v Dome umenia. Tri silné umelecké osobnosti naraz pod jednou strechou bol pre mňa veľký zážitok. Hlavne v období, kedy sa intenzívne diskutuje o Kunsthalle, sa na pôde Domu umenia konečne konali tri mimoriadne kvalitné výstavy. Veľkú radosť som mala hlavne z výstavy Petra Kalmusa „Dielo", ktorá s neuveriteľnou odvahou a kreativitou odkryla pozostatky komunizmu v našej súčasnosti.

Jozef Krasula, divadelník

Miroslav Cipár - „Nový Cipár" - galéria Danubiana

K.Štanclová, D. Kállay - „Dva magické svety" - GMB

A. Born - „Bornografia" - Galéria Michalský dvor

Boris Kršňák

Peter Kalmus - „Dielo" Dom umenia BA

Július Koller - Vedecko fantastická retrospektíva" SNG

Patrik Kovačovský a Svätopluk Mikyta „Spätný chod", DNM Praha

Výstava Petra Kalmusa bola pre mňa výtvarným počinom roka. Vtrhol ako víchor do tichých vôd slovenského umenia v Bratislave a hádam už dokázal všetkým akademizujúcim historikom umenia, že na slovenskú výtvarnú scénu patrí, že nie je plagiátorom, ale práve naopak... Výstava Júliusa Kollera by konečne mohla pootvoriť dvere slovenskému konceptuálnemu umeniu do sveta, pretože, bez pátosu, taký koncept, aký bol na Slovensku v 60-tych až 80-tych rokoch, nebol nikde na svete! A „Spätný chod" bol jednou z mála slovenských výstav v Prahe, zaujal, oslovil a mal dokonca aj reflexiu v tlači...

Katarína Kucbelová, poetka

Július Koller, Vedecko fantastická retrospektíva

Juraj Bartusz, gestá - body -sekundy

Kým kamenná inštitúcia Slovenského národného divadla sa mi tento rok ešte viac vzdialila, Slovenská národná galéria uviedla výstavu, na ktorú sa dlho čakalo, hovorím o retrospektíve Júliusa Kollera a pridávam k nej aj retrospektívnu výstavu Juraja Bartusza, gestá - body - sekundy.

Alexandra Kusá, riaditeľka SNG

Zlatom a ohňom (Umenia Slovenska na konci stredoveku), Museé Cluny v Paríži, kurátor: Dušan Buran, Xavier Dectot, Jean-Christophe Ton-That

- Dobre vybraté slovenské umenie na top zahraničnej adrese - pocit z plagátov v parížskom metre ma presvedčil, že niekedy sa naozaj treba pochváliť aj „vlastnou" (galerijnou) výstavou.

Denisa Lehocká: Bez názvu, tranzit

- Autorskú výstavu DL v hangári na Zlatých pieskoch som videla trikrát. Okrem diel ma presvedčila inštalácia - spojenie artefaktov s priestorom, pre mňa je to monografia roka.

Jozef Lupták

Julo Nagy - Identikit (Design Factory, Bratislava)

Pavel Malovič

Daniel Fischer: Vynáranie (8 statočných). Dom umenia Bratislava

Otis Laubert: Zvláštny výber. Dom umenia Bratislava

Jozef Jankovič: Svedectvo na okraji. Danubiana Meulensteen Art Museum

Frida Kahlo : Retrospektíva. Kustforum Wien

Henry Moore: Výber z diela. Tate Gallery London

Fischerova dych vyrážajúca technika úcty, pokory a obdivu zvalcovaných duší, ktoré stále žijú; Laubertovo jediné skutočné ekologické výtvarníctvo, kde odpad je život; Jankovičovo permanentné memento nezabúdania. Fridino odhalenie duše krutosti a strachu nevinnosti, Mooreova geniálna práca s objemom hmoty a filozofie ...

Martin Ciel, filmový teoretik

Jana Zilčayová: Brainstorm (výstava fotografií)

Martin Snopek

Výstava roka - jednoznačne výstava v Bibiane z filmu Na povale. Český animátor Jiří Bárta pootvoril svoj svet na povale, sú tam reálne scény s filmu, rekvizity, bábky rôznych veľkosti a kulísy. Nezainteresované divákovi dokonale predstaví, ako sa tvorí bábkový animovaný film.

Peter Michalovič, filozof

V tejto kategórii si dovolím uviesť hneď dve výstvy. Prvou je výstava Jozefa Jankoviča Svedectvo na okraji v Danubiane. Zaujal ma predovšetkým jeho posun k plošnosti v sochárskej tvorbe. Druhou je výstava Ivana Csudaia Autobiografia v SOGE . V jednom priestore sa ocitli vedľa seba obrazy zo začiatku tvorby so súčasnými, a toto susedstvo názorným spôsobom ukázalo genézu Csudaiovho maliarskeho rukopisu.

Radoslav Passia, literárny kritik

Peter Kalmus: Dielo (Dom umenia Bratislava) - Nenápadná Kalmusova výstava predstavuje tohto performera a konceptualistu ako vnímavého človeka, ktorý nesmierne citlivo vníma postkomunistický svet okolo nás s množstvom etických dilem, paradoxov a absurdností.

Za každodennosťou. Výstava divadelnej architektúry v strednej Európe (SNM Bratislava) - Precízne pripravená výstava divadelnej architektúry strednej Európy svojou úrovňou prispela k zvyšovaniu štandardu podobných výstav u nás.

Juraj Bartusz: gestá / body / sekundy (SNG Bratislava)

Martin Plch, vydavateľ

Yul Brynner: A Photographic Journey (Paríž, október 2010)

Výstava úžasných fotografií z tvorivej dielne Yula Brynnera - jedného z najcharizmatickejších a najuniverzálnejších hercov 20. storočia - vo výbere jeho dcéry Victorie Brynner.

Martin Porubjak, dramaturg

Daniel Fischer - Vynáranie (8 statočných)

Hold ôsmim sovietskym občanom, ktorí verejne a s transparentmi v rukách protestovali 25.8.1968 na Červenom námestí v Moskve proti okupácii Československa. Sugestívne a eticky šľachetné výtvarné dielo, ktoré dokazuje, že na Slovensku ešte existujú ľudia, ktorí netrpia stratou pamäti.

Gabriela Rakúsová, spisovateľka

Ján MATHÉ - hľadač dobra/ Pocty pre Jána Mathého (J. Bartusz, J. Jankovič, R. Sikora. A. Čierny. D Zahoranský, S. Masár, M. Podprocký, M.Grolmus), Východoslovenská galéria Košice, Považská galéria umenia Žilina, kurátor R. Gregor, sekcia kresby G. Marhevská, R. Matuštík: Ján Mathé - monografia 2010. Jána Mathého (1922) u nás i vo svete preslávilo predovšetkým dielo Plod života.

Bohdan HOSTIŇÁK, Galéria Jána Koniarka v Trnave 2010, kurátor V. Beskid

Hostiňák (1968), maliar neoklasicistickej línie, sa svojimi dielami úspešne zaradil do stredoeurópskej výtvarnej scény.

Derek Rebro, literárny kritik

Frida Kahlo vo Viedni

Holé baby v SNG

Valie Export vo Viedni

Decadence Now v Prahe

Holé baby: Necenzurované akty moderných majstrov. Pretože vnáša do slovenského, aj v rámci kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií rodovo prevažne slepého kontextu rozsahom i kvalitou jedinečný feministický počin.

Jaro Rihák, režisér

Výstavou roka je pre mňa Zvlástny výber Otisa Lauberta. Príbeh stoviek na prvý pohľad nezáväzných veselých hračiek, ich zoradenie a súvislosti z nich vytvárajú najucelenejšie a najzávažnejšie dielo posledných desaťročí.

Katarína Rusnáková, historička umenia

Roman Ondák ako finalista Ceny Huga Bossa v Guggenheimovom múzeu v New Yorku; Nominácia Romana Ondáka na prestížnu Cenu Huga Bossa zvyšuje rating tohto slovenského výtvarníka v celosvetovom meradle, k čomu prispela aj jeho úspešná inštalácia Loop v Česko-Slovenskom pavilóne na bienále v Benátkach (2009).

DOX je ukážkou kvalifikovaného prístupu k umeniu na súkromnej báze. Centrum súčasného umenia DOX v Prahe a jeho permanentne kvalitná ponuka výstav svetového a českého umenia, napr. Hotel Chelsea: Prízraky bohémy, Pode Bal: Malík Urvi II., Jan Kaplický - Vlastnou cestou, Cena Jindřicha Chalupeckého, David Černý - Entropa atď.

Dušan Šimko, spisovateľ, docent Univerzity v Bazileji

Die Türken in Wien - Geschichte einer jüdischen Gemeinde, Jüdisches Museum Wien Pozoruhodná výstava o sefardských židoch, ktorí boli vyhnaní zo Španielska po roku 1492 a neskôr prišli do Viedne z balkánskych regiónov Osmanskej ríše a v priebehu stáročí sa stali úspešnými sprostredkovateľmi medzi Orientom a Západom.

Leo Tolstoj 1828-1910, Museum Strauhof Zürich & L.N. Tolstoj Museum Moskau

László Moholy-Nagy. Kunst des Lichts, Martin-Gropius-Bau Berlin

Ladislav Snopko

PARK UŠĽACHTILÝCH DUŠÍ

(Pamätník slovenským občanom, ktorí pri pomoci svojim židovským spoluobčanom počas holokaustu zahynuli)

autori:

Peter Abonyi, architekt

Peter Kalmus, výtvarník

Paľo Macho, výtvarník-sklár

Predpolie židovského cintorína vo Zvolene

Skvelé architektonické riešenie prezentujúce výrazne silnú myšlienku piety prostredníctvom tých najsúčastnejších konceptuálno-výtvarných metód.

Ľubo Stacho, fotograf

Július Koller: Vedecko-fantastická retrospektíva, SNG, Bratislava

Ján Štrasser, spisovateľ

Jozef Jankovič: Svedectvo na okraji, Danubiana

Jiŕí Trávníček, literárny teoretik

Juraj Bartusz: Gestá / Body / Sekundy /19.8.-31.10. Bratislava, SNG/

Peter Zajac

Výstavy fotografií Annie Leibovitz vo Viedni a Antonína Kratochvíla v Prahe. Obe výstavy sú veľkou poctou fotografii a jej zmyslu.