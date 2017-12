Divadelné predstavenia, ktoré tento rok zaujali

Udalosťou roka 2010 v kategórii Divadlo sa stalo predstavenie HollyRoth Slovenského národného divadla. Prečítajte si, ktoré ďalšie predstavenia patrili medzi tie, ktoré zaujali osobnosti.

22. dec 2010 o 0:00 (kul)

Jana Bodnárová, spisovateľka

RANY, Divadlo na Peróne, inscenované v Tabačke Kulturfabrik v Košiciach,2010 - Pre sugestívnosť inscenácie vyžarujúcej cez kombináciu pohybu tela, zvuku, slova, svetla a tieňa... meditatívnosť, melanchóliu a takmer mĺkvosť. Platí tu paradigma, že centrum je všade tam, kde sa niečo deje.

VOJNOVÝ KÔŇ, New London Theatre v Londýme,2010 - Jedinečne inscenovaný román M. Morpurga - dráma o 1. sv. vojne podaná cez príbeh vojnových koňov a ich vojakov. Geniálne figúry koní v životnej veľkosti i ich animácia bábkohercami.

Elena Flašková, prekladateľka

Balet: Made in Canada

Balet: Nacho Duato - Compania Nacional de Danza

SKD - Martin. Molière: Mizantrop - réžia Roman Polák

VŠMU - Tolstoj: Živá mŕtvola - réžia Júlia Rázusová

VŠMU - Shakespeare: Sen noci svätojánskej - réžia Michal Vajdička

Pri baletoch ma zaujala mimoriadna profesionálna úroveň

a v Mizantropovi herecký výkon Jany Oľhovej. Na študentských predstaveniach úžasné nasadenie a energia. V Sne noci svätojánskej je výborná scéna a vynikajúci herci-remeselníci.

Julo Fujak, hudobník

Holly Roth, SND Bratislava

Faust, SND Bratislava

Piargy - derniéra, DAB Nitra

Obe hry stoja a padajú najmä na výnimočných hereckých výkonoch Roba Rotha, participujúceho do istej miery aj na koncepciách predstavení. Derniéru katarznej drámy „Piargy" uvádzam kvôli zavŕšeniu úspešného cyklu „Rodinné striebro" slovenských hier DAB v Nitre, ktorý (najmä v tých, ktoré inovatívne uchopil mladý dramaturg Dano Majling) predstavoval ako celok udalosť v našej kultúre už sám osobe...

Anna Grusková, divadelník

MHL, PAT a Štúdio 12

Exyt Víchod, divadlo YSTFUD, Košice

Ch. Gounod: Faust. Opera SND Bratislava

Jana Kapelová, výtvarníčka

Sláva Daubnerová - M.H.L.

SKRAT - Napichovači a lízači

Stanislav Dobák, Peter Šavel -One for you, two for me

Jozef Krasula, divadelník

Scénická žatva Martin 2010 - Divadlo Al Khareef, Damašk, Sýria - Solitary - excelentná inscenácia o tom, čo sa stane, keď si dozorca a väzeň vymenia miesto. Herecký koncert, aký sa len tak nevidí.

Eduard Krekovič, archeológ

Opera - Čarovná flauta, SND

Boris Kršňák, organizátor festivalu Divadlo bez hraníc

SkRAT „Mŕtve duše"

Sláva Daubnerová „M.H.L."

Kulturpakt n.o. „ Ingmar Bergman: Persona"

Dramaturgia, spracovanie a nezlomnosť ísť svojou cestou, to platí pre SkRAT i Slávku Daubnerovú a Kulturpakt je pre mňa veľmi silným slovensko-maďarským projektom, ktorý vstúpil do nášho divadelného sveta prekvapivo razantne, čisto a nahlas, aj keď pre väčšinu spoločnosti potichu.

Alexandra Kusá, riaditeľka SNG

HOLLYROTH, anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá, réžia Rasťo Ballek

Asi som nezodpovedala úlohu, lebo hra mala premiéru v roku 2009, ja som ju však videla v roku 2010 a mám z nej doteraz trvajúci zážitok - najprv údiv, potom zmätenie a nakoniec nadšenie z toho, ako je vymyslená a zahraná.

Pavel Malovič, lekár, publicista

Juraj Benčík: Skúška orchestra. Divadlo a.ha Bratislava, réžia Milan Sládek

Stanislav Štepka: Nesladím. Radošinské naivné divadlo, réžia Juraj Nvota

Milan Lasica: Na fašírky mi nesiahaj. Štúdio L+S Bratislava, réžia Peter Mikulík

Hadar Garlon: Mikve. Divadlo Aréna Bratislava, réžia Michal Dočekal

Pavol Hammel, Patrik Lančarič, Mário Radačovský: Everest. SND - baletná scéna, réžia Patrik Lančarič

Benčíkova objavná mímohra s dušou, pokorná naivita v zrelom vydaní, ohromné dialógové déja vu doyena Lasicu, ohromujúci príbeh jadra dôstojnosti židovského prekvapenia a doposiaľ nevídaný obrazový balet v „na notu" presnej hudbe emócií prekvapujúceho tria ... to sú materiály na päť rokov premýšľania...

Martin Ciel, filmový teoretik

Skrat: Zvyšky (premiéra bola síce v decembri 2009, ale inscenácia sa dotvorila a hrala v roku 2010)

Radoslav Passia, literárny kritik

J. W. Goethe: Faust I, II (SND Bratislava, réžia M. Čičvák). Čičvák dokázal z „neinscenovateľnej" drámy vyťažiť insenáciu, ktorá nenecháva divaka ľahostajným, k najsilnejším zložkám inscenácie patrí jej scénicko-vizuálna stránka a herecký výkon R. Rotha.

Martin Porubjak, dramaturg

A.Kaurasmäki, M.Krobot: Muž bez minulosti. Dejvické divadlo Praha, premiéra 21.1.2010 Trúfam, si povedať, že Krobotova inscenácia je ešte fascinujúcejšia ako Kaurismäkiho film. Tragickú podstatu obohatili dejvickí herci o nežný humor a kompletne celý súbor to zahral tak, že som na konci takmer levitoval. To sa mi už v divadle dávno nestalo.

Jaro Rihák, režisér

J. W. Goethe: Faust I, II (SND Bratislava, réžia M. Čičvák)

Simona Nôtová, šéfredaktorka Film.sk

RootlessRoot: Sudden Showers Of Silence (Bratislava v pohybe 2010)

Ladislav Snopko, kultúrny aktivista

MIKVE, Hadar Galron, Divadlo Aréna, sezóna 2009/2010. Patrím k ctiteľom Arény, pretože je to divadlo, ktorého dramaturgia systematicky a neúprosne mapuje všetkých démonov súčasnej slovenskej spoločnosti. Mikve je okrem toho nezabudnuteľná aj hereckými výkonmi jednotlivých protagonistiek.

Ján Štrasser, spisovateľ

Platonov - Anton Pavlovič Čechov (Divadlo Astorka Korzo) Režisér Roman Polák ide do každej svojej inscenácie s úsilím o originálnu divadelnú výpoveď. Vlani v Anne Kareninovej mu to vyšlo lepšie, ale aj Platonov stojí za pozretie.