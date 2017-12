TV tipy na sviatky - Štedrý deň

Každý rok sa na nás z obrazoviek pozerajú tie isté mená a filmové príbehy. Iba niektoré z nich sa však dajú pozerať s chuťou. Vybrali sme pre vás niekoľko tipov na každý sviatočný deň.

23. dec 2010 o 22:00 (kul)

ŠTEDRÝ DEŇ | 1. SVIATOK VIANOČNÝ | 2. SVIATOK VIANOČNÝ

Kedy inokedy si vychutnáte pohodu pred televíziou ako počas sviatkov? Vyberte si z našich tipov na celé tri dni.

Mrázik

Dvojka, 10.20

Priznávam, že legendárneho Mrázika som nikdy nevidel. Keď som pozeral rozprávky, ešte neexistoval, potom už nebol dôvod. Ale teraz sa našiel, keďže som sa dozvedel o životnom príbehu jeho autora, Nikolaja Erdmana. Mladý dramatik najskôr zažiaril v 20. rokoch v slávnom Mejerchoľdovom divadle satirickými hrami Mandát a Samovrah, až takými satirickými, že tú druhú rýchlo zakázali. Podobne ladené Erdmanove bájky však medzi ľudom kolovali ďalej, až sa dostali k Stalinovi, a ten poslal dramatika na tri roky na Sibír. O dvadsať rokov neskôr ho ten istý Stalin pre zmenu vyznamenal, a ešte neskôr Erdman pôsobil v ďalšom slávnom Divadle na Taganke, kde získal skvelého priateľa Vladimíra Vysockého. A v tom čase, hoci skôr len tak bokom, napísal pre deti Mrázika.

Alexander Balogh

Sting

ČT2, 13:13 + 14:45

Zima sa vyzimila minulý víkend, teraz to skôr pripomína začiatok jari. Kto má plné zuby počasia aj vianočných kolied, môže si dať dvakrát popoludní Stinga. Ten svoj nedávny projekt If On Winter's Night zostavený zo starých anglických piesní a uspávaniek hrával aj naživo. Jeden z najvydarenejších koncertov bol v katedrále v Durhame. Ako sa rodila hudba postavené na klasike, jazze i pope sa dozviete z následného dokumentu

Oliver Rehák

Welcome

Cinemax 2, 18.10

Možno najsilnejší príbeh z dostupných káblových televízií dnes večer prináša príbeh mladého kurdského utečenca, ktorý sa za svojou láskou z francúzskeho prístavu Calais rozhodne preplávať cez kanál La Manche až do Anglicka. Imigrantská dráma je asi to posledné, čo chcete tento večer pozerať, občas sa však oplatí urobiť výnimku a namiesto stokrát videných rozprávok skúsiť niečo radikálne odlišné.

Ján Gregor

Duša Paula Giamattiho

Cinemax, 21.55

Mladá režisérka Sophie Barthes raz mala takýto sen: „tála som v neobyčajnej kancelárii spolu s Woodym Allenom, obaja sme mali v rukách škatuľu. Otvorili sa dvere, vošli lekári a povedali, že nám zhmotnili a vytiahli duše. Vraj ich máme v tých škatuliach. Woody si ju otvoril prvý, a našiel v nej cícer. Ja som škatuľu otvoriť nestihla, zobudila som sa." Sen domyslela a nakrútila film Duša Paula Giamattiho. Rozpráva v ňom o americkom hercovi, ktorému sa nedarí pochopiť Čechova. Zachráni ho novinový článok - dočíta sa v ňom, že v New Jersey existuje sklad duší. Ak ho ťaží tá jeho, môže si ju tam odložiť, a ak túži po novej, môže si vybrať z bohatého katalógu. K dispozícii sú duše skvelých hercov (Al Pacina, Seana Penna), ale aj duše ruských básnikov...

Sophie Barthez urobila čosi podobné ako Michel Gondry vo Večnom svite nepoškvrnenej mysle. Vytvorila si vlastné pozemské zákony a šarmantne rozvíja filmové sci-fi. Hovorí: Viem, že pri podobných filmoch bývajú ľudia zmätení. Keď sa skončia, predebatujú celý večer a skúšajú si vysvetliť to, čo im v kine ušlo. Je to však vôbec potrebné? Nie je aj na sne krásne práve to, že je nezmyselný?"

Kristína Kúdelová

Dlhá cesta domov

STV 1, 21.10

Desaťdielnemu cyklu televíznych filmov Nesmrteľní nakrúteného podľa domácich aj svetových klasikov patrí pondelková obrazovka, výnimkou je Štedrý večer, keď na rad prichádza Kukučínová Rysavá jalovica prenesená do súčasnosti. Adam Krt dostáva tvár Lukáša Latináka a kravskú silu nahrádza konská, aj to iba obrazne - kupuje ojazdené auto.

Ján Gregor

Láska nebeská

Markíza, 23.20

Môžete byť zarytým odporcom romantických filmov, vianočných filmov, či nebodaj ich kombinácii, no Lásku nebeskú zhltnete aj s pocukrovaným názvom. Richard Curtis po osvedčených stáliciach Štyri svadby a jeden pohreb či Notthing Hill opäť poskladal skvelú kombináciu príbehov. Keď sa nechytíte na éterickú Keiru Knightley, dostane vás Hugh Grant v úlohe svojského premiéra, ktorý zvláda tanečné choreografie aj bez partnerky. A ak je to stále málo, Bill Nighy, zhýralý rocker, vám to oblečený iba vďaka gitare v sprievode zvodných vokalistiek s radosťou zaspieva - láska je všade okolo.

Jana Močková

Zombieland

HBO, 00.50

Môžeme nachádzať vysvetlenia, prečo už hitom sezónnych hororov nebývajú zombies, ale upíri. Odkedy tie ťažkopádne mŕtvoly do filmu uviedol George Romero, so zombíkmi to ide z kopca a poľovačka mŕtvych na živých, ak sa vydarí, musí byť jedine paródia. Vážne to nemyslí ani Zombieland, no s klišé okolo žánru sa zahráva výborne, preto je škoda film premeškať. USA po globálnej nákaze putujú živí a je ich len pár. Prežitie je vecou niekoľkých dôležitých zásad. Mať po ruke zbraň, v súbojoch nezabúdať na guľku istoty, obchádzať verejné toalety a najmä, za jazdy mať zapnutý bezpečnostný pás. Neznámy Ruben Fleischer nakrútil komediálnu zombie - roadmovie, ktorý je lepšia ako väčšina vlaňajších serióznych filmových hororov.

Miloš Krekovič