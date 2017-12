Hudobnou udalosťou roka bola Pohoda

UDALOSŤ ROKA 2010: KNIHA | FILM | VÝSTAVA | DIVADLO | HUDBA

Nie je to len hudobný festival, ale hudba tvorí najväčšiu časť jeho programu. To je však iba jeden dôvod, prečo je práve Pohoda hudobnou udalosťou roka.

„Napriek tomu, že je vás tu na festivale toľko, niektorí ľudia nám veľmi chýbajú. Verím, že táto atmosféra je prenosná, že ju títo ľudia cítia,“ povedal Michal Kaščák pri uvádzaní Slovenského komorného orchestra na tohtoročnej Bažant Pohode.

Tento koncert bol pre šéfa nášho najväčšieho festivalu ten hlavný. Bol presne v čase, keď sa vlani na festivale zrútil stan, ktorý spôsobil smrť dvom návštevníkom a ďalších zranil. Všetky pódiá stíchli a z toho hlavného zazneli Vivaldiho Štyri ročné obdobia. „Aj keď mi je veľmi smutno, verím, že náš festival bude krásny a že vám na ňom bude dobre,“ dodal Kaščák.

Pohoda 2010 bola naozaj výnimočná. „Festival našiel silu pokračovať a pripravil jeden z vrcholných ročníkov,“ napísali sme po jeho skončení. Jednak pre špeciálnu atmosféru, v ktorej sa miešal smútok s radosťou. Organizátori dlho zvažovali, či ísť ďalej, nakoniec padlo rozhodnutie, že áno. Nešťastie z minulého roka sa skloňovalo viackrát. Okrem Vivaldiho napríklad pri uvedení Mozartovho Requiem, v špeciálnej zóne, kde horeli spomienkové sviečky, či vo venovaniach pesničiek, ktoré urobili viacerí hudobníci.

Festival navyše ponúkol vo svojej histórii zatiaľ najatraktívnejší program. Ešte pestrejší ako obvykle: od klasiky cez dreampopové pesničky skupiny The xx (ktorá o pár mesiacov získala prestížnu cenu Mercury Music Prize), elektronické experimenty dua Autechre, hravo čarovné a krásne nápevy islandských Múm, úpravy štátnych hymien, o ktoré sa postaral Peter Breiner s košickými filharmonikmi, worldmusicových afrických mágov Baobab Orchestra, soulfunkové ženské tornádo menom Sharon Jones a desiatky ďalších muzikantov z celého sveta i z domácej scény.

Jana Kirschner sa postarala o koncertnú premiéru svojho doteraz najsilnejšieho albumu Krajina rovina, veľká sila sálala aj z vystúpenia rómskych spevákov s violončelistom Jozefom Luptákom a akordeonistom Borisom Lenkom v projekte afterPhurikane.

Silným momentom bol aj záver – nedeľňajšia ranná bohoslužba. Na pódiu sa zišli trenčiansky rabín Zev Stiefel, evanjelická farárka Anna Polcková, katolícky kňaz Anton Srholec a Daniel Pastirčák z Cirkvi bratskej. Civilne poňaté biblické výjavy dopĺňali hudobné vstupy, o ten najzaujímavejší sa postarala Dorota Nvotová, keď k desiatemu výročiu smrti svojho otca Jara Filipa zahrala jeho nadčasový hit Bolo nás jedenásť.

„Pre nás je najdôležitejšie, že sa festival vrátil s atmosférou, ktorú mal vždy. Podľa mňa dokonca ešte v silnejšom a hlbšom význame,“ hodnotí s odstupom času Pohodu 2010 Michal Kaščák.

Prečo ste dali svoj hlas festivalu Pohoda?

Silvia Dubecká, Asociácia slovenských filmových klubov

Pohoda je podujatie, ktoré má pestrú dramaturgiu. Spája rôzne hudobné žánre a ľudí rôznych vekových kategórií. Vždy sa teším, keď môžeme do programu prispieť nejakým dobrým filmom. Na Pohodu chodím často a rada a vždy si tam nájdem svoju obľúbenú kapelu. Je dobre, že toto multikulrúrne podujatie pokračuje.

Tomáš „Yxo" Dohňanský, Hex

Veľmi ma potešilo, ako vyzerala Pohoda. Ako sa po nešťastí na minulom ročníku dokázala zomknúť. Bolo to prekrásne, cítil som sa tam ako v oblakoch.

Alexandra Kusá, riaditeľka SNG

Hrozne sa mi páči, že napriek nešťastiu pokračuje ďalej. Je to jedna z posledných bášt nadšeného prístupu k práci, nech to znie akokoľvek kožene.

Juraj Kušnierik, .týždeň

Pohoda pre mňa tento rok vyčnieva z dvoch dôvodov. Kvôli hudbe, ktorá tam tento rok bola - The xx, Múm, These New Puritans a niekoľko ďalších výborných koncertov. A potom celá atmosféra, ktorá bola spôsobená tým, čo sa stalo vlani. Ako sa s tým vyrovnali organizátori, ale aj návštevníci. Bolo to dôstojné, vážne, ale v konečnom dôsledku i radostné.

Miloslav Luther, režisér

Festival Pohoda tento rok jednoznačne obhájil, že mu u nás patrí stále miesto. Dokázal, že napriek všetkému je životaschopný, kvalitný a priťahuje veľmi širokú škálu ľudí. Jednoznačne patrí medzi podujatia, ktorým by sme mali držať palce a vzdať hold.