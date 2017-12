Portishead budú na Pohode

Jedna z najvplyvnejších skupín 90. rokov sa chystá na prvý koncert na Slovensku.

BRATISLAVA. V lete hrali na Pohode Leftfield, na ďalšom ročníku festivalu uvidíme ďalšie zvučné a hudobne ešte zaujímavejšie meno z britskej scény – Portishead.

Temné atmosféry, elektronika so živými nástrojmi, nad tým sa vznášajúce ženské vokály. Tak sa dá zjednodušene popísať žáner, ktorý do sveta prišiel z mesta Bristol. Triphop preslávili najmä Massive Attack, no nemenej silné pesničky dokázala robiť aj skupina Portishead, ktorá začala fungovať v roku 1991.

Stretnutie speváčky Beth Gibbons s producentom Geoffom Barrowom a gitaristom Adrianom Utleym patrí medzi sretnutia správnych ľudí v správnom čase. Kúzlo naplno zafungovalo už na debute Dummy (1994). Kapela za kolekciu originálnych melódií šikovne podopretých rôznymi elektronickými samplami od Lala Schifrina po Weather Report dostala prestížnu Mercury Music Prize a rýchlo si získala veľký a oddaný fanklub.

Trio nepodľahlo tlaku a uplynuli tri roky, kým ponúkla nové pesničky. Album s názvom Portishead priniesol príkrejší zvuk a fascinujúcu baladu Only You, ktorej silu ešte umocnil sugestívny videoklip. V roku 1997 ešte stihli odohrať výborný koncert s newyorskými filharmonikmi, ktorého záznam vyšiel na DVD.

Potom prišla pauza, počas ktorej sa venovali vlastným projektom, no Portishead nezmizli zo scény definitívne. Predvlani sa vrátili s albumom Third, ktorý sa ocitol v Top 10 všetkých dôležitých výročných rebríčkov. Návštevníci ich posledných koncertov tvrdia, že kapela je vo veľkej forme a v lete 2011 v Trenčíne sa môžeme tešiť aj na nový materiál. V budúcom roku chce totiž urobiť ďalšiu štúdiovú nahrávku.