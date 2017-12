Hudba, ktorá sa tento rok zapísala do uší

23. dec 2010 o 0:00 (kul)

V kategórii Hudba našej ankety o Kultúrnu udalosť roka zvíťazil festival Pohoda. Pozrite si, ktoré ďalšie koncerty či hudobné albumy a akcie navrhovali osobnosti.

Daniel Baláž, moderátor Rádia_FM

Koncert Ennio Morricone - Arena/Verona, 11. September 2010 Bolo úžasné zažiť stále vitálneho majstra v akcii, v domácom prostredí do posledného miesta vypredaného amfiteátra, rovnako sledovať Talianov rozmanitých vekových i sociálnych vrstiev ako sa bavia na muzike z Misie či Dobrého, Zlého a Škaredého a s hrdosťou v srdci kričia "Bravo, Ennio, Gracia".

Jana Bodnárová, spisovateľka

Večer experimentálnej hudby /skladby M. Adamčiaka, J.Fujaka, P. Machajdíka a J. Vaja/, Tabačka Kulturfabrik, Košice. Koncert bol výnimočný i vďaka hudobnej performancii Milana Adamčiaka, legendy alternatívnej slovenskej hudby. Počas svojej hry na violončelo sa nechal zabaliť do baliaceho papiera. Na konci skladby tento „múr" umlčiavania jednotlivca mocou prerazil telom.

Julo Fujak, hudobník

Koncert Boba Ostertaga v Nitre, svetovej osobnosti laptop music spolu s bratislavskými vystúpeniami geniálneho inovátora hry na elektrickú gitaru a pesničkára Adriana Belewa (14 rokov od pamätného koncertu King Crimson v prešovskom amfiteátri) a ďalšieho gitarového skladateľa „z inej planéty" Allana Holdswortha, ktorý tu hral so špičkovým, dvorným Zappovým bubeníkom Chadom Wackermanom, za udalosti napriek tomu, že na prvom z nich bolo cca 25, na druhom 80 a treťom 30 ľudí... A Ouasars Ensemble Ivana Buffu na festivale Konvergencie? Veľký prísľub...

Anna Grusková, divadelníčka

Jevgenij Iršai: Schönberg Variations (Air with 30 Variations), interpretácia Jevgenij Iršai, festival SPACE

Katarína Hubová, kunsthistorička

Trombone Shorty na BJD. Mimoriadny mladý muzikant - trubkár, spevák....s talentom komunikovať s hľadiskom

Jaro Vojtek, režisér

After Phurikane. Veľmi výnimočná nahrávka na CD , ktorá vznikla nahrávaním v evanjelickom kostole, kde sa stretli bieli profesionálni hudobníci so šiestimi rómskymi, s osád vybratých hudobníkov.

Jana Kapelová, výtvarníčka

Hudba z Marsu - Orchester z Marsu, Billy Barman - Noční jazdci

Jozef Krasula, divadelník

Radúza - koncert - Slovenský rozhlas - ojedinelý zjav na českej pesničkárskej scéne priniesol do Bratislavy svoju najnovšiu tvorbu, ale aj „hity" z minulých CD.

CD Hana Hegerová - Mlýnske kolo vsrdci mém, CD Sade - Soldier of Love

Eduard Krekovič, archeológ

Koncert fenomenálneho gitaristu Tommyho Emmanuela.

Boris Kršnák, organizátor festivalu Divadlo bez hraníc

Bez ladu a skladu v roku 2010 koncertovali viac, ako obvykle, napriek tomu, že už 13 rokov neexistujú a neboli to len spomienky na zašlú slávu. Je to skupina, ktorá napriek absencii nových skladieb, má také množstvo energie, ako málokto na našich pódiách.

B& Moneymakers je nová bluesová skupina zo Zvolena, čím sa Zvolen stal bluesovým stredoeurópskym mestom s dvoma skvelými skupinami.

Jana Kirschner - oceňujem jej odvahu v mainstreamovom svete vydať taký album, aký vydala

Alexandra Kusá, riaditeľka SNG a kurátorka

Voľby 2010. Tento koncert mi doslova vyrazil dych, a to všetky zatiaľ odpredmiérované časti: kampaň - koaličné rozhovory - voľba generálneho prokurátora.

Jozef Lupták, violončelista a riaditeľ festivalu Konvergencie

Každý z mojich navrhovaných koncertov, alebo CD projektov bol pre mňa špeciálny a výnimočný. Pri Officum Novum som sa veľmi tešil, že sme mohli tento projekt priviesť na Slovensko, pri Rómskych Baladách, ktorého CD som krstným otcom, ma oslovil návrat Idy Kelarovej k baladickej forme, ktorý jej veľmi sedí...pri Being Dufay kombinácia úžasného tenoru Johna Pottera (podľa môjho názoru na najlepšieho na svete vo svojej kategórii) v spojení s elektronikou Ambrose Fielda a pri Borisovi Lenkovi a jeho interpretácii Haydna a Scarlattiho zrelosť a dokonalosť jeho hry.

Pavol Malovič, lekár a publicista

Bratislavské koncerty troch veteránov Johna Mayalla, Boba Dylana, Leonarda Cohena, dali potvrdili, že sa dá tvoriť a prezentovať „mlado až do staroby. Aj po 40 rokoch je jasné, že Miles Davis žije bohatým posmrtným životom a stále má čo ukázať. Jana Kirschner dokázala všetkým, že vie úspešne aj originálne realizovať kvalitu odvahy a nepotrebuje na to barličky médií. Tým prenecháva otvorené ústa údivu...

Martin Ciel, filmový teoretik

Bratislavské jazzové dni.

Ivan Melicherčík

Koncerty skupiny Kiss a Leonarda Cohena v Bratislave.

Peter Michalovič, estetik

Za koncert roka jednoznačne považujem vystúpenie Pata Methenyho v bratislavskej Inchebe. Sám so svojím orchestriónom na pódiu dokázal hudbou, prečo patrí k najlepším hudobníkom súčasného džezu.

Miloslav Luther, režisér

Tango s komármi - autor Jozef Vlk / hudba k rovnomenného filmu, Porque Tango / presents Astor Piazzolla - debutový album, Tajomný tromf mladosti / Home Made Mutant - album

Aňa Ostrihoňová, publicistka

Bonobo: Black Sands, Xiu Xiu: Dear God, I hate myself, Kill Rock Stars (doposiaľ najlepší a najprepracovanejší album), Joanna Newsom: Have One on Me, Cocorosie: Grey Oceans (oveľa tichší a atmosferickejší album než predchádzajúci), Grinderman 2

Igor Otčenáš, spisovateľ

Plantov album mi jednoznačne priniesol tohto roku najväčšie potešenie, je skoro taký dobrý, ako Raising Sand, ktorý natočil v roku 2007 s Allison Krausovou. Longital - úžasná záležitosť, mám rád od nich skoro všetko a pesnička Len letia okolo z tohto nového albumu mi lieta okolo uší od rána do večera; Ozzyho album Scream nie je síce ničím výnimočné, ale sú chvíle, keď jednoducho potrebujem napáliť si do uší nejaký kvalitný hluk a v tomto mi Ozzy vyhovuje; Katie Melua je pre mňa objav roka, nič som o tejto speváčke predtým nevedel, o čo väčšie a príjemnejšie bolo moje prekvapenie.

Martin Plch, vydavateľ

Andrej Šeban: Chillpill II. Ťažko opísateľný úžasný pocit, že aj u nás existuje človek, ktorý vytvára veľké umenie, porovnateľné s čímkoľvek vo svete.

Kiss: Sonic Boom Tour 2010. Veľká a poctivo odohraná zábava pre všetky vekové kategórie.

Martin Porubjak, dramaturg

Hana Hegerová: Mlýnské kolo v srdci mém

Derek Rebro, literárny kritik

Brian Ferry: Olympia, Grinderman 2, Antony and The Johnsons: Swanlights, Hana Hegerová: Mlýnské kolo v srdci mém, Suede v O2 London.

Bryan Ferry: Olympia - držať sa svojho štýlu sa vyplatí a v ére retra zaznie autenticky, pretože toto nie je retro, toto je (sofistikované) pokračovanie. / Suede v O2 London. Reunion jednej z najvplyvnejších kapiel uplynulých dvoch dekád. Smiths sú preč, nech žije Suede!

Jaro Rihák, režisér

Koncert Solamente Naturali s doteraz neznámym Vivaldiho husľovým koncertom F dur nájdeným v Podolínci.

Silvia Dubecká, riaditeľka Asociácie filmových klubov

Živé kvety - Spúšť

Simona Nôtová, riaditeľka časopisu Film.sk

Narodeninový koncert Bez ladu a skladu na festivale Konvergencie. Bažant Pohoda 2010.

Ladislav Snopko, kultúrny aktivista

Tu samozrejme môžeme konštatovať, že Pohoda je klasickou udalosťou roka a ostala ňou aj v tomto roku.

After Phurikane (Starodávne rómske piesne inak).

Na obale CD a DVD dokumentu je fotografia krásneho cigánskeho dievčatka, ktoré sa s nádejou pozerá na svetlo sveta za oknom. Krása, cit a rustikálna sila. Tak sa dá pomenovať hudba a spev Jozefa Ľuptáka, Ireny Pokutovej, Jozefa Drevňáka, Marcela Drevňáka, Vojtecha Pokutu, Martiny Ďuďovej, Thiery Ebama, Františka Ďuďu, Borisa Lenka na CD, ktoré si vymyslela a zorganizovala Janka Belišová.

Ľubo Stacho, fotograf

Koncert Radůzy v Slovenskom rozhlase.

Stanislav Palúch, hudobník

CD Boris Lenko: Scarlatti Haydn Sonatas

Jiří Trávníček

Pro pocit jistoty 1983-1990 /2cd,2010/, koncert skupiny Garáž v auguste v Košiciach

Peter Zajac, literárny teoretik

Znovuzrodený festival Pohoda v Trenčíne