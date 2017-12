Kultúrne tipy na tento týždeň

Aj medzi sviatkami si môžete dni spríjemniť výletom do múzea, divadlom a večer vyraziť na koncert.

27. dec 2010 o 10:00 (kul)

Ponúkame vám niekoľko tipov kam vyraziť cez týždeň. Aj rozprávka v kine môže byť teraz tým pravým.

Pondelok 27. december 2010

Nočná prehliadka Bojnického zámku, Kaštiel Betliar, ...



19.00 h, Bojnice

Slovenské národné múzeum pripravilo takmer vo všetkých svojich objektoch špeciálne podujatia počas celých sviatkov. V Múzeu rusínskej kultúry v Prešove uvidíte ako prežívajú Vianoce u Rusínov, v kaštieli Betliar je v salónoch pôvodné šľachtické vianočné stolovanie a Bojnický zámok je tiež vyzdobený v duchu vianočných sviatkov. Deti čaká prekvapenie a nielen im sa bude dnes isto páčiť nočná vianočná prehliadka zámku.

Utorok 28. december 2010

Balet / Luskáčik

19.00 h, SND, Bratislava

Na scéne SND uviedli Luskáčika po prvý raz pred osemdesiatimi rokmi. V súčasnosti inscenáciu tejto čarovnej rozprávky uvádzajú v spracovaní choreografa Fernanda Naulta ako prvý súbor na európskom kontinente. Tajomstvo vianočného stromčeka, Kráľovstvo cukroviniek, detský svet radosti a fantázie, to je to pravé na spríjemnenie sviatočných dní.

Bábkové divadlo / Aucassin a Nicoletta

16.30 h, Bábkové divadlo, Košice

Skupina potulných komediantov - bábkarov hrá svoje predstavenie o láske mladého princa Aucassina ku krásnej Nicolette, ktorú princov otec vykúpil od saracénskych otrokárov a priviezol ju na svoj hrad vo Francúzsku. Rodičia ich láske neprajú, majú so synom iné úmysly, prekáža im nejasný pôvod i odlišná viera a rasa. Kladú im prekážky, ale Aucassin a Nicoletta všetky nástrahy prekonávajú i napriek všetkým predsudkom a oslavujú víťazstvo v spoločnom šťastí.

Hra je určená pre deti od 8 rokov.

Streda 29. december 2010

Koncert / The Uniques

21.00 h, Nu Spirit Club, Bratislava

The Uniques vstúpili na našu scénu relatívne nedávno, dva roky koncertovali, urobili niekoľko rádiových hitov a v lete debutovali albumom From the Dust. Po česko-slovenskom turné sa odsťahovali do Berlína, no domov sa pravidelne vracajú. V stredu večer máte možnosť vidieť ich v bratislavskom Nu Spirit Clube.

Vianočná 24-hodinovka plná basketbalu a tanca

kúpalisko Aqualand, Banská Bystrica

Pre tých, ktorí by počas sviatkov nebodaj chceli čosi urobiť pre svoje zdravie a vyskákať tie hory jedla je pripravená špeciálna akcia - Vianočná 24-hodinovka. Od stredy 12.00 h do štvrtka 12.00 h sa v športovej hale na plážovom kúpalisku Aqualand bude zabávať. Vystúpia tanečné skupiny, môžete sa naučiť tancovať, korčuľovať, súťažiť či zaplávať si bezplatne v rámci súťaže Banskobystrická plavecká 24-hodinovka na Plavárni Štiavničky.

Divadlo / Všetko o mužoch

19.00, Divadlo Jána Palárika, Trnava

Hra úspešného chorvátskeho dramatika Mira Gavrana Všetko o mužoch je potvrdením autorovej filozofie, ktorý je majstrom situácií, charakterov, dokáže načrieť do duše človeka z pohľadu detského figliara, optimistu, ktorý sa vie na život pozerať vždy z tej lepšej strany. Gavranovým mužom na trnavskom javisku vdýchnu v réžii Michala Babiaka život traja herci, Peter Kočiš, Gregor Hološka a Jozef Bujdák.

Štvrtok 30. december 2010

Kino / Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik

kiná Palace, Cinemax,

Hoci je ďalšie pokračovanie Narnie v našich kinách už nejakú dobu, možno ste nemali počas predvianočného zhonu dve hodiny času navyše. Prečo si ho nedopriať teraz? Príbeh o Lucy a Edmundovi, ktorí sa prostredníctvom obrazu lode dostanú späť do fantazijnej Narnie a napokon až na samý koniec sveta je tým pravým príbehom, ktorý nás ešte chvíľu udrží v nálade čarovného sveta.

Divadlo / 3+3=1

19.00 h, Slovenské komorné divadlo, Martin

Príležitosť výborne sa zabaviť deň pred Silvestrom dáva Slovenské komorné divadlo v Martine. Bláznivá komédia v réžii Doda Gombára 3+3=1, v ktorej uvidíte Janu Oľhovú, Evu Gašparovú, Františka Výrostka, Michala Gazdíka a ďalších je vykreslením peripetií s láskou, manželstvom, sexom a neverou, povýšené na druhú. Alebo - slovami klasika - za všetkým hľadaj ženu, či skôr - zemeguľa sa netočí okolo svojej osi, ale okolo postele.

Piatok 31. december 2010

Silvester Bratislava

Silvestrovské oslavy sa v hlavnom meste začnú už popoludní o 16.00 h, keď na sa Hviezdoslavovom námestí ukážu žongléri, fakíri, hltači ohňa a detskí dídžeji. O 18.00 h už odštartujú aj koncerty na Hlavnom námestí, zahrajú Lavagance, Hudba z Marsu, Polemic, Hex, Cigánski diabli a mnohí ďalší. Uskutoční sa už 22. ročník silvestrovského behu cez bratislavské mosty a polnočné odpočítavanie s ohňostrojom bude už tradične na nábreží.

Silvestrovské gala

19.30 h, SND - Historická budova SND, Bratislava

Kto má chuť na trochu „iné" koncerty než budú prebiehať na vonkajších pódiách, môže skúsiť trochu gala. V Historickej budove SND sa predstaví Ľ. Rybárska, A. Kohútková, L. Ludha, J. Galla, P. Remenár, sólisti Baletu SND, sólistom na klavíri bude M. Varínsky. Spoluúčinkuje komorný orchester Musici Del Teatro a V. Havran - koncertný majster.

Silvester Košice 2010

Hlavná ulica - pódium pri Immaculate

Viacero silvestrovských osláv bude aj v Košiciach. Na Hlavnej ulici sa o 20.00 h začne hudobno-zábavný program s polnočným ohňostrojom, účinkujú DJ Pepo, Midas, The Clear, D. S. Studio, Marián Čekovský & Band, Miro Šmajda so skupinou Rosemaid, Pavel Janák alias Michael Jackson a ďalší.