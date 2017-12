Vianoce podľa skupiny Gorillaz

Populárna skupina pripravila fanúšikom špeciálne darčeky. Tým najzaujímavejším je nový album The Fall.

28. dec 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Ak to bude naozaj koniec, ako nedávno naznačoval jeden zo zakladateľov projektu Gorillaz Jamie Hewlett, potom je to koniec štýlový. S vianočnou nádielkou.

„Zdravíme! Gorilácki škriatkovia vás chceli potešiť, nachystali vám vianočnú hostinu s prchavým goriláckym darčekom,“ dočítali sa cez sviatky fanúšikovia kapely na jej webe. Okrem tohto odkazu tam našli aj svojský adventný kalendár. Kto sa pri preklikávaní dostal až na jeho záver, po rôznych fotkách z turné či záberoch zo zvukových skúšok a obrázkov kreslených postavičiek Gorillaz dostal ten najväčší darček – nové pesničky.

Kapelník Damon Albarn to pomenoval veľmi presne. Ešte skôr než o nový album ide o „pätnásťskladbový zvukový denník Gorillaz zo zážitkov z ciest“. Ako napovedá názov The Fall a pomenovania skladieb ako Phoner to Arizona, The Snake in Dallas alebo California and the Slipping of the Sun, vznikal na nedávnom turné po Severnej Amerike.

Tretia nahrávka Gorillaz Plastic Beach vyšla len v marci, a že Albarn popri veľkom turné stihne urobiť kolekciu nových pesničiek, viacerých prekvapilo. Formu denníka si však nevybral náhodou. Pri počúvaní rýchlo prídete na to, že väčšinou ide skôr len o hrubé spracovanie prvotných nápadov. Do svojho iPadu si nasťahoval rôzne hudobné programy, s ktorými sa pri presunoch na šnúre zabával.

Tucet skladieb neobsahuje také prepracované a silné veci, aké boli na debute kapely či druhej nahrávke Demon Days. Na americkom turné však bolo zjavne veselo (čo dokazuje najmä záverečné nefalšované jódlovanie). S Gorillaz sa navyše na pódiách objavilo asi najviac exkluzívnych hostí z doterajších koncertov. Mohol by to byť skvelý koncertný film, keby len vlani nevyšiel dokument Bananaz a pred necelými štyrmi rokmi vyšlo ďalšie dévedéčko Demon Days Live z festivalu v Manchestri.

Na The Fall je však dosť veľmi slušných skladieb, po ktorých by bez váhania siahli asi viaceré mladé skupiny, ktoré majú radšej elektroniku než tradičné nástroje.

Albarn má jednoducho stále veľký pretlak nápadov a ak to aj s Gorillaz zabalí, pauza dlho trvať nebude. V jednom z nedávnych rozhovorov tvrdil, že sa chce viac venovať rodine, no zároveň sa netajil ani tým, že už má hotové tri štvrtiny materiálu na nový album s novou zostavou. V nej figuruje basák Flea z Red Hot Chili Peppers a legendárny afrobeatový bubeník Tony Allen.