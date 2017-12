Najpredávanejší album roka má Lady Gaga

Nahrávka The Fame Monster (2009) od americkej speváčky Lady Gaga je celosvetovo najpredávanejším albumom roka 2010.

28. dec 2010 o 22:05 SITA

Excentrická hudobníčka Lady Gaga oficiálne predala viac ako 5,8 milióna kópií svojho albumu The Fame Monster.

Album obsahuje hity ako Bad Romance, Alejandro alebo Telephone. The Fame Monster je rozšírenou verziou jej debutovej nahrávky The Fame (2008). Nahrávka The Fame Monster sa pritom v niektorých krajinách predávala aj ako samostatné osempesničkové EP, z ktorého sa predalo ďalších približne milión kusov.

Na úspech albumu sa Lady Gaga pokúsi nadviazať druhým plnohodnotným albumom s názvom Born This Way. Zatiaľ nie je známe, kedy nahrávka vyjde, no prvý singel z nej vraj predstaví vo februári.

V rebríčku najpredávanejších albumov na svete za rok 2010 skončil na druhom mieste detroitský rapper Eminem s nahrávkou Recovery (2010). Predal z nej vyše 5,7 milióna kópií. Album promoval najmä prostredníctvom prvých dvoch singlov - No Afraid a Love The Way You Lie.

Cez 5 miliónov kusov sa v roku 2010 dostal aj kanadský tínedžer Justin Bieber s nahrávkou My World 2.0 (2010), ktorá sa však vo väčšine krajín predávala pod názvom My Worlds (2010). Na štvrtej priečke v koncoročnom rebríčku sa umiestnilo country trio Lady Antebellum s albumom Need You Now (2010) a na päťke je country-popová hviezda Taylor Swift s nahrávkou Speak Now (2010).

V top 10 majú svoje albumy aj Susan Boyle, Black Eyed Peas, Michael Bublé, Sade a Alicia Keys.

Informáciu zverejnila webová stránka gagadaily.com.

Top 20 celosvetovo najpredávanejších albumov roka 2010:

1. Lady Gaga – The Fame (Monster) – 5,8 milióna kópií

2. Eminem – Recovery – 5,7 milióna kópií

3. Justin Bieber – My Worlds – 5,6 milióna kópií

4. Lady Antebellum – Need You Now – 3,6 milióna kópií

5. Taylor Swift – Speak Now – 3,5 milióna kópií

6. Susan Boyle – The Gift – 3,0 milióna kópií

7. Black Eyed Peas – The E.N.D. – 3,0 milióna kópií

8. Michael Bublé – Crazy Love – 3,0 milióna kópií

9. Sade – Soldier Of Love – 2,3 milióna kópií

10. Alicia Keys – The Element Of Freedom – 2,3 milióna kópií

11. Katy Perry – Teenage Dream – 2,2 milióna kópií

12. Take That – Progress – 2,2 milióna kópií

13. Susan Boyle – I Dreamed A Dream – 2,1 milióna kópií

14. Kesha – Animal – 2,1 milióna kópií

15. Rihanna – Loud – 2,0 milióna kópií

16. Mumford & Sons – Sigh No More – 1,8 milióna kópií

17. Kings Of Leon – Come Around Sundown – 1,7 milióna kópií

18. Bon Jovi – Greatest Hits – 1,7 milióna kópií

19. Usher – Raymond V Raymond – 1,7 milióna kópií

20. Linkin Park – A Thousand Suns – 1,7 milióna kópií