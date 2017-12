Tajné plány televízií

Z dobre informovaných zdrojov sme sa dozvedeli, čo chystajú slovenské televízie na budúci rok. Brutálny zápas o diváka sa ešte viac vystupňuje. Zastaví to niekto?

30. dec 2010 o 0:00 Tomáš Gális

Šok!



Akoby nestačila uplynulá sezóna: dve talentové súťaže, ktorými proti sebe bojovali televízie Joj a Markíza, Nora Mojsejová v relácii Kapor na torte, Peter Stašák v kaviarni Slávia a farmári so svojimi nádejnými polovičkami. Nebolo tých zápasov už dosť? V Záhorskej Bystrici, na Kolibe aj v Mlynskej doline si zrejme povedali, že nie. Aj v nasledujúcom roku nás chcú ohurovať novými projektmi a v tých starých budú pritvrdzovať. Posúďte sami.

Tragédia v ružovej záhrade

Z dobre informovaných zdrojov sa nám podarilo zistiť, akým spôsobom si chce svoje vedúce postavenie na televíznom trhu udržať Markíza. Na prvý pohľad sa žiadne veľké prekvapenie konať nebude. Hoci Markíza opäť staví na osvedčené seriály a programy, pokúsi sa ich zásadným spôsobom inovovať.

Tvorcom Ordinácie v ružovej záhrade začali na základe peoplemetrových meraní vychádzať závažné informácie, ktoré už dramaturgovia zakomponovali do seriálu. Príkladom je postava profesora Slávika (František Kovár). Len čo sa zjaví na obrazovke (a najmä vtedy, keď sedí za počítačom a prezerá si Facebook), diváci okamžite prepínajú na konkurenčné kanály. Tvorcovia vraj túto situáciu vyhodnotili ako neudržateľný stav a profesora Slávika sa v najbližších častiach budú snažiť nejako elegantne zbaviť, zrejme infarktom.

Naopak, do seriálu by sa mala po niekoľkých sezónach vrátiť doktorka Soňa Petrovičová (Zuzana Fialová). Znie to síce neuveriteľne, keďže kedysi dávno vraj zahynula v horách. Jej telo sa však nikdy nenašlo! Podľa kuloárnych informácií si herečka zatiaľ kladie podmienky, ale podpis zmluvy je už na spadnutie.

V seriáli sa veľmi osvedčili tie najneuveriteľnejšie zápletky, na obrazovkách by sa preto mala objaviť ďalšia nová postava. Pôjde o spoločnú dcéru doktora Mažára (Jozef Vajda) a doktorky Páleníkovej (Zdena Studenková), ktorú splodili ešte za študentských čias. Dcéra sa po rokoch vráti na Slovensko a riadením osudu sa zamiluje do svojho nevlastného brata.

Podľa scenáristov tak má seriál nadobudnúť rozmer antickej tragédie. Najväčším prekvapením však bude koniec jarnej sezóny. Na základe vyhraného konkurzu sa riaditeľkou nemocnice stane bufetárka Várošová (Daniela Gudabová), jej asistentkou Stanka z recepcie (Szilvia Kiss).

Adela za Eriku, Erika za Adelu

Pritvrdiť chce Markíza aj v ďalších reláciách. Stavia najmä na osvedčené Modré z neba. Relácia Vila Rozborila má byť ešte emotívnejšia, od čoho si Markíza sľubuje trojštvrtinový podiel na trhu. V plánoch na budúcu sezónu sa hovorí o ešte väčšom podiele dojímavých príbehov, ktoré majú dojať aj Radu pre vysielanie a retransmisiu, keď bude zase raz riešiť rozpor relácie s etikou.

Hoci na základe uvedených informácií by sa mohlo zdať, že Markíza len mierne upravuje svoje produkty, podľa všetkého sa púšťa aj do odvážnejších aktivít. Minulý týždeň došlo k pracovnému stretnutiu moderátorky relácie Smotánka Eriky Judínyovej a Adely Banášovej (Adela Show) s novým vedením televízie. Podľa informácií získaných od spoľahlivého zdroja sa plánuje nečakaná výmena.

Kým Adela začne obiehať večierky a plesy, aby vyspovedala našich prominentov, Erika si svoju taburetku prenesie do novej relácie s názvom Erika šou. A nielen taburetku. Medzi jej prvými hosťami nebude chýbať tanečník Štefan Harabin a nová humoristická dvojica Milan Lasica a Ivan Lexa, na ktorých má už Erika pripravenú prvú zákernú otázku: „Páni, na čom ste sa to minule spolu tak dobre zabávali?“ Verme, že sa na ňu obom pánom podarí vtipne odpovedať.

Viac lásky

Markíza to však aj napriek novinkám vo svojom programe v nadchádzajúcej sezóne nebude mať jednoduché. Na krk jej opäť bude dýchať televízia Joj. Aj tá má okrem zabehaných produktov v rukáve aj esá, ktoré zase raz všetko prebijú. Ale po poriadku.

Výskumy priniesli kruté zistenie - seriál Panelák je vo svojej dnešnej podobe neudržateľný. Diváci začali reptať a v záverečných správach fokusových skupín sa to len hemží vetami ako „Kedy už konečne vymenia tú Švehlovú (Diana Mórová)?“, „Už tam spal každý s každým. Nestačilo?“ alebo „Chceme už konečne príjemný seriál pre celú rodinu, treba ubrať z cynizmu a vniesť tam viac lásky.“

Vedenie televízie a tvorcovia, samozrejme, divácke volanie vypočuli a celý seriál „refrešnú“. V novom roku sa tak môžeme tešiť na niekoľko noviniek. V januárových dieloch si zrekapitulujeme predchádzajúce sezóny, aby bolo divákom konečne jasné, kto je kto. Vo februári však divákov čaká ešte väčšie prekvapenie. Hlavné postavy si uvedomia, aké chyby v minulosti urobili, a začnú sa pomaly meniť na príjemných a dobrosrdečných hrdinov.

V marci v seriáli konečne zavládne mier a zhoda, od čoho si televízia sľubuje nielen zvýšenie sledovanosti, ale aj zlepšenie imidžu. Obavu, že by sa pokojný činžiak mohol divákom prejesť už po niekoľkých častiach, náš zdroj z prostredia televízie odmietol slovami: „Samozrejme, napätie, emócie i humor v programe zostanú. Len ich trochu pozmeníme. Viete si vôbec predstaviť, že odrazu sa v seriáli budú mať všetci radi?“

Podobnú stratégiu zvolila televízia aj v prípade seriálu Mafstory. Aj pri ňom vyšlo najavo, že diváci už majú dosť Aliho (Peter Sklár) a Banánových (Peter Batthyány) drsných spôsobov, akými zaobchádzajú s celou rodinou a obchodnými partnermi. Pod blahodarným vplyvom tety Márgit (Peter Batthyány) sa dá celá rodina pokrstiť, Ali prestane pokukovať po cudzích ženách, Béla (Martin Vanek) prestane piť a Banán odčiní všetky svoje zlé skutky tým, že sa zamestná ako ošetrovateľ v domove dôchodcov.

Ženísi pre Noru a Martinku

Plány televízie sú jasné, ale ako nám potvrdil e-mail, ktorý bol omylom odoslaný z kancelárie riaditeľa, napriek výsledkom výskumov v televízii pretrváva istá obava, či toľko harmónie a pozitívnej energie diváka televízie Joj predsa len nerozhodí.

Preto v útrobách televízie nakoniec vznikol aj tajný dokument s veľavravným názvom Plán B. Zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť, čoho presne sa týka, ale azda si môžeme dovoliť malú špekuláciu.

Už minulý rok vedenie Jojky príjemne prekvapil úspech Kriminovín. Predstava, že by program, ktorý je už dnes o päť minút dlhší ako Noviny TV Joj, televízia nechcela využiť, je scestná. Ak Plán B existuje, jeho nevyhnutnou súčasťou musí byť natiahnutie Kriminovín na celú hodinu. Naše analytické oddelenie však odhaduje, že Noviny TV Joj na Kolibe nezrušia, zmení sa len ich podoba. Najnovšie pôjdu banality typu parlament, vláda či Irak v rámci reklamnej prestávky.

Súčasťou prísne utajovaného záložného plánu však má byť aj nová relácia, postavená na starých základoch s pracovným názvom Ženísi pre Noru a Martinku. (Našim čitateľom ich iste netreba predstavovať, ale keby predsa len niekto nevedel, o koho ide, tak Nora je z Pereša a Martinka z Turca.)

Ako na základe tých najpresnejších dát vložených do počítačových modelov zistili naši analytici, celý projekt bude pravdepodobne najsledovanejším programom našich televízií od začiatku duálneho vysielania. Analytici varujú, že ak včas nezakročíme, nadvláda Nory a Martinky dôjde do bodu zvaného Norin zlom, odkiaľ už niet návratu.

V Jojke si teda môžu gratulovať. Buď zaberie plán premeny na rodinnú televíziu s množstvom pozitívnych emócií a láskavého humoru, alebo plán plný nemilých prekvapení. Mimochodom, už dnes vás u nás čaká on-line rozhovor s oboma protagonistkami utajenej reality šou!

Novinky z tvorivej dielne

Hoci obe komerčné televízie sa snažia ako môžu, najzaujímavejšiu šou nám aj tak nakoniec vyrobia v tvorivej dielni v Mlynskej doline. V spolupráci s firmou s tajomne znejúcim názvom NR SR pripravuje megašou s názvom Voľba riaditeľa RTS.

Z nahrávky s hlasom podobným známemu režisérovi, ktorá nám prišla do redakcie krátko pred uzávierkou, sme vyrozumeli, že autori relácie už prichystali rozpis jednotlivých dielov. Ako sa bude program vyvíjať?

V prvom diele sa diváci zoznámia s väčšinou hlavných hrdinov – kandidátov na post riaditeľa a tiež s poslancami, ktorí ho budú voliť. V druhej časti príde zápletka: jeden z poslancov navrhne, aby riaditeľa volil parlament v tajnej voľbe.

V ďalších častiach budú diváci i samotní aktéri s napätím sledovať, kto koho obviňuje z toho, že nebol zvolený dohodnutý kandidát. Samozrejme, že RTS bude celú šou vysielať v priamom prenose a v špeciálnych večerných programoch bude spovedať jednotlivých voliteľov. Záver vám, samozrejme, prezrádzať nebudeme. Isté je, že šou prinesie RTS nadpriemerné čísla.

Takí sme boli

Na obrazovku sa však vrátia aj osvedčené formáty. Na základe zmluvy so štátom začali externé firmy znovu pripravovať program Takí sme boli. Na rozdiel od prechádzajúcich častí v ňom však už nebudú vystupovať herci a speváci, ale doterajší riaditelia televízie a ich hostia.

Podľa internetovej stránky www.nasateleviziazavasepeniaze.sk sú známe už aj prvé témy. Igor Kubiš si zavtipkuje na tému utajení svedkovia, ktorými nám televízia spestrovala čas strávený pred obrazovkou v druhej polovici deväťdesiatych rokov.

Milan Materák s Pavlom Kapustom porozprávajú dačo o internácii redaktorov na povestnom 28. poschodí. Richard Rybníček šokuje otvorenou spoveďou na tému „prečo sme nepredali dvojku“ a Radim Hreha porozpráva zábavné historky o tom, ako odolával politickým tlakom.

Téma relácie so Štefanom Nižňanským ešte nie je jasná, ale šepká sa o tom, že Nižňanský chce v úvode poďakovať svojim voliteľom. Ale to je ozaj len špekulácia. Nechajme sa radšej prekvapiť.

Budúca televízna sezóna teda prinesie veľa: oživené starinky i horúce novinky. Televízie nás opäť šokujú mierou vkusu a množstvom nápadov. Takže veľa príjemných chvíľ strávených v spoločnosti vašich blízkych a televízneho ovládača!