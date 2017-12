Johnny a Angelina v Benátkach

Poslednou premiérou uplynulého roka v našich kinách je romanticko–akčný Turista.

3. jan 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Od komédie s akčnými prvkami sotva niekto čaká hlbokomyseľné úvahy. Filmu Turista by však pomohlo, ak by sme sa dočkali aspoň tej romantiky a akcie.

Slovenský distribútor uvádza na samom konci roka 2010 do kín americko-nemecký film Turista ako „romanticko-akčnú komédiu“ s Angelinou Jolie a Johnnym Deppom, ktorá sa odohráva v Benátkach. Stávka na istotu.

A skutočne, publikum je spokojné. Len kritici – aj tí americkí – žasnú, za čo že to Deppa nominovali na Zlatý glóbus.

Pozerajte, nepremýšľajte

Ak sa na Turistu vyberiete pre hercov, môžete si vychutnať, ako veľmi sa Angelina Jolie usiluje napodobniť veľké dámy talianskeho filmu. Zostáva však len ich láskyplnou, no anorektickou a neurotickou karikatúrou.

Johnny Depp vás zasa možno zaujme tým, ako hrá, že hrá obyčajného Američana v meste na lagúne. Žiaľ, žiadne veľké výkony ani silné emócie sa z plátna nerinú. Nie že by medzi hercami nefungovala chémia – ona totiž nedostala príležitosť na to, aby zafungovala. I napriek tomu sú obe postavy zábavné a pozerá sa na ne príjemne.

A o to ide: pozerať sa. Ak pri tom nevypnete myseľ, hrozí, že to, čo malo ostať prekvapujúcou pointou, odhalíte príliš skoro. A ak sa do kina vydáte preto, aby ste si užili milované Benátky, pokazíte si chuť. Tvorcovia v mene atraktívnych záberov celé mesto rozobrali a nanovo zostavili tak, že sa skladá len zo samých známych turistických atrakcií a malebných zákutí. Nič nie je také, ako v skutočnosti – lokácie, výhľady, uličky ani kanály a mosty nie sú tam, kde majú byť. Dokonca i letisko je kdesi uprostred mesta. Hlavný hrdina hravo po strechách prehopká z jednej strany Canal Grande od hotela Danieli na druhý breh, na trh Rialto – a ani sa pri tom veľmi nezadýcha.

Pripomína to iný americký kriminálny triler, v ktorom hrdina preskákal po strechách z pražského Staromestského námestia cez Vltavu až na Malú stranu. Kto nepozná skutočnosť, bude možno spokojný, no kto ju pozná, stratí dôveru k celému príbehu. A čo je horšie – stratí i záujem o postavy a to, čo sa s nimi deje.

Déja vu

Tak, aký plytký je vzťah medzi hlavnými postavami a ako sú Benátky zmenené na sériu pôvabných pohľadníc, celý film ponúka len staré známe motívy a postupy. Milé. Plytké. Od „romanticko-akčnej komédie“ sotva niekto čaká hlbokomyseľné úvahy a svetoborné odhalenia. Pomohlo by však, ak by sme sa dočkali aspoň tej romantiky a akcie.

Zvolený žáner (politológovia odpustia, no nemožno ho označiť inak, len slovom „zlepenec“) je v priveľkom kontraste voči tradičnému, ničím neozvláštnenému, nijako neštylizovanému klasickému, trošku staromódnemu a nenápaditému hollywoodskemu kvázirealistickému rozprávaniu.

Celkom mu chýba nielen napätie, ale aj zvyčajná hollywoodska ľahkosť a noblesa, ktoré už veľa ráz dokázali úspešne predať aj hlúpejšie príbehy. Rozprávanie je ťažkopádne, stráca tempo a kazia ho momenty, keď si autori uvedomili, že nakrúcajú „komédiu“ a narýchlo zaradili vtip či gag aj tam, kde sa vonkoncom nehodia.

Priveľa kompromisov

Pôvodne mali byť hviezdami Tom Cruise a Charlize Theron, režírovať mal Lasse Hallström. Po mnohých zmenách, keď sa do hry dostali aj Sam Worthington a Alfonso Cuarón, po tom, čo režisér von Donnersmarck od projektu odskočil a opäť sa vrátil, bolo tých kompromisov na všetkých stranách asi už priveľa.

Skrátka – Turista je ideálny film pre tých, čo si do kina chodia oddýchnuť od všetkého vrátane myslenia a cítenia. Pre tých, ktorí potrebujú milé plytké zvukovo-obrazové pozadie k svojej porcii praženej kukurice. Nehrozí, že by im pri ňom zabehlo.